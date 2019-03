V lese roste ananas, odpadky uklízí lesník. Vztah dětí k přírodě se zhoršuje

Mezinárodní den lesů byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním tématem letošního dne jsou „Lesy a vzdělávání“ a čeští odborníci přicházejí s jasným vzkazem: Vztah českých dětí k lesům se zhoršuje.

„České děti se lesům dlouhodobě vzdalují. Pokud na to nepůjdeme chytře, jak se říká od lesa, neuspějeme a trend se nepodaří zastavit,“ říká Miloš Tomek z edukačního projektu Lesní svět.

Podle českého průzkumu Nadace proměny Karla Komárka tráví české děti pobytem venku průměrně 1:41 hodiny ve všední den a 2:49 hodiny o víkendu. A z toho v samotné přírodě (lesy, louky, pole) jen sedm minut ve všední den a 45 minut o víkendu. Kolik z toho probíhá právě a jen v lese, se přesně neví. Ve srovnání s časem stráveným u nejrůznějších médií je pobyt venku zhruba dvakrát kratší.

„Z pravidelných vzdělávacích akcí víme, že některé děti se dostanou do lesa třeba jen jednou za rok. To je skutečně alarmující, a pokud nechceme současný trend prohlubovat, měla by přijít koncepční změna,“ říká po sedmnácti letech zkušeností v lesní pedagogice Václav Lokvenc z areálu enviromentální výchovy Hájemství.

Děti v lesní školce Na dvorečku v Řevnicích.

Změna by mohla podle odborníků vypadat jako například v sousedním Rakousku. Tam stát už na přelomu tisíciletí legislativně stanovil povinnost, aby žáci základních škol minimálně jednou za první stupeň a jednou za druhý stupeň navštívili centrum lesní pedagogiky. V Česku je taková aktivita závislá pouze na zájmu učitele.

Jak pracují lesníci? Zajímavou zážitkovou a vzdělávací výstavu s názvem Lesníkův rok pořádá Národní zemědělské muzeum v Praze. Návštěvníci se během výstavy seznámí s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity jako například zalesňování, ochrana lesa, nebo semenářství. Součástí výstavy jsou také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů nebo dřevěné stavebnice, sbírkové předměty a dílna lesníka.

„Nic to nemění na faktu, že klíčovou roli hraje rodina. Když rodiče nebudou děti do lesů brát a nechají je sedět u počítačů, mnoho se toho stejně nezmění,“ tvrdí předseda Sdružení lesních pedagogů Ing. Marek Šuba.

Potvrzují to i výzkumy. Podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů chodí děti nejčastěji do lesa s rodinou (58 %). Se školou či zájmovým kroužkem to je podstatně méně (8,8 %). Jasně nejčastější aktivitou je sběr hub (39 %).

České děti jsou většinou schopné vyjmenovat pět lesních zvířat, u stromů už s tím mají problém. Nejčastější českou dřevinu nebylo v průzkumu schopno určit 56 procent dotázaných. A podle čtvrtiny dětí má odpadky v lese dokonce uklízet lesník.

Odcizování dětí přírodě každopádně netrápí jen české rodiny, jde o celosvětový problém. Ve Velké Británii a v USA už existuje pro neznalost přírody v dětském věku termín: porucha vztahu k přírodě.

V Německu upozornily na zhoršující se vztah dětí k přírodě výsledky posledního velkého evropského průzkumu (Jugendreport Natur) z roku 2017. Až 35 procent dětí si nebylo jistých, na které světové straně vychází slunce. Pětina si myslela, že to je na severu. Děti by také ne úplně výjimečně hledaly v lese jablka, hrušky nebo dokonce ananas a mango. Důvodem postupného odcizování dětí od přírody je podle studie lákavější nabídka televizního a internetového prostředí, kde děti tráví mnohem více času.