Kvíz: Poznejte nejhezčí místa v Česku a vyhrajte skvělou knihu na výlety

Česko a Slovensko mají dohromady rozlohu téměř 130 000 kilometrů čtverečních, a pokud vynecháme moře, najdete tu v podstatě všechny možné varianty evropské krajiny: od hlubokých říčních údolí, mělkých a rozlehlých rybníků až po národní parky a krásné velehory přesahující nadmořskou výšku dva tisíce metrů.

A záleží jen na vás, jaký způsob cestování si sami vyberete, za nejkrásnějšími místy v obou zemích můžete vyrazit pěšky, na kole, lodi, lyžích i na koni. Víte, kde tato místa hledat? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Čtenáři, kteří v termínu od středy 24. června až do středy 1. července do 15 hodin odpoví minimálně na osm kvízových otázek správně, budou zařazeni do finálního slosování o knihu 100 nejhezčích výletů po Čechách a Slovensku od spoluautora naší redakce Jana Hocka. Knihu vydává nakladatelství Universum právě v těchto dnech. Jména výherců zveřejníme po ukončení soutěže v tomto článku.

Obálka knihy 100 nejhezčích výletů

Výběr jednotlivých kapitol knihy nabízí pestrou mozaiku krajinných a přírodních krás, ročních období i stylů cestování. Vydat se můžete na pěší výstupy na vyhlídkové vrcholy, na kole projedete rovinatější a mírně zvlněné oblasti, na kanoi nebo kajaku splujete romantické řeky a na běžkách prozkoumáte nejvyšší oblasti hor.

Pro zpestření vás inspirujeme i méně obvyklými aktivitami, jako je výlet na koních, plavba na mořském kajaku, skialpinismus nebo výpravy do podzemí.

Přejeme hodně štěstí.

