KVÍZ: Za dobré znalosti knihu. Otestujte se, jak znáte Česko

Knihy, o které se hraje Česko krásné, Česko mé

Publikace s poetickým názvem zavádí čtenáře do míst, která v rámci naší země patří k těm nejzajímavějším. Zavítáte na hrady a zámky, do přírody, měst i za lidovou kulturou. Knize výrazně dominuje obrazová složka, obsahuje totiž více jak 400 barevných fotografií. Originální atmosféru daných míst vykreslenou v rozmanitých záběrech ještě podtrhují velkoformátové rozkládací fotografie, kterých zde najdete třináct. Autoři Jaroslav Kocourek a Marek Podhorský nehleděli při výběru lokalit jen na jejich všeobecnou proslulost – vedle oněch „osvědčených“ destinací ve své knize vsadili i na méně známá místa, která jsou však pro svoji malebnost či jedinečnost výborným tipem na výlet. Proč být hrdý, že jsem Čech + DVD 93 min

Kniha Česká republika – Proč být hrdý, že jsem Čech představuje kulturní bohatství naší vlasti, její přírodní skvosty, historickou tradici i proslulé rodáky. Při výběru míst uvedených v této knize byl kladen důraz zejména na jejich zajímavost, atraktivnost a jedinečnost. Protože nejde o encyklopedii, je možné, že zde některé lokality budete hledat a nenajdete je. Náhradou za to vás snad potěší objevení jiných míst, o kterých jste třeba dosud nevěděli. Také u osobností nebylo vždy jednoduché vybírat z množství, které se nabízelo. Jejich zařazení do jednotlivých oblastí vyplývá z nejrůznějších vztahů k příslušným místům. Neřídili jsme se pouze místem narození, ale častěji jsme přihlédli k prostředí, kde

dotyční vyrůstali, chodili do školy, měli své lásky nebo kde tvořili a trávili volný čas. Mozaika fotografií snad nenechá nikoho na pochybách, že je v naší vlasti krásně a že titul knihy má své opodstatnění. Krajinou vína

Autor Václav Žmolík vás provede českými a moravskými vinařskými oblastmi. Seznámí vás s příběhy jednotlivých odrůd, které se na daných místech pěstují a dozvíte se také mnoho zajímavostí z historie a současnosti okolní krajiny a místních pamětihodností. V každé z deseti kapitol je popsána nejen historie dané odrůdy a specifikace oblasti, pro kterou je typická, ale i charakteristika odrůdy a tipy, s jakými pokrmy je vhodné ji kombinovat. Jsou zde představeni i samotní vinaři, a to včetně našich největších osobností z tohoto oboru. Knihu doplňují barevné fotografie, přehledné mapky oblastí a jmenný rejstřík.