Výlet pro táty i kluky. Království železnic z vás udělá i řidiče tramvaje

Desítky kilometry kolejí, nespočet lokomotiv a vagónů v měřítku H0, model metropole a dalších pěti krajů rozložený na stovkách metrů čtverečních. To jsou hlavní lákadla Království železnic.

Kromě modelové železnice rychle získávají na oblibě také dopravní trenažéry. Na Smíchově mají hned tři na jednom místě. Vyzkoušet si můžete trenažér motorového vozu řady 810, tramvaje Tatra T3 a autobusu Karosa B 732.



Žádné makety, ale opravdové stroje

Všechny stroje, které jsou dnes ukryté v podzemí, sloužily v běžném provozu. Motorový vůz 810 114-9 byl vyroben v roce 1976, jezdil na pravidelných vlacích mezi Benešovem a Trhovým Štěpánovem až do roku 1995, kdy byl předán do depa v Karlových Varech.

Aby se vešel do prostor Království železnic, musel být zkrácen a přišel o podvozek. Kabina strojvedoucího je zachovaná v původní podobě. Iluzi reálného vlaku jedoucího po reálné trati navozuje projekce promítaná na přední sklo. Videa si ostatně můžete pustit i na iDNES.tv.

Tramvaj Tatra T3SUCS čísla 7157 jezdila téměř třicet let u pražského dopravního podniku. Od roku 1986 až do roku 2011 patřila do stavu vozovny Vokovice, na poslední čtyři roky provozu se přesunula na Žižkov.

V Praze jsme ji mohli potkávat na linkách 8 nebo 1. Také celá tramvaj by se do stísněného prostoru pod Smíchovem nevešla, i v tomto případě musel přijít ke slovu autogen. Trenažér tramvaje T3 je bezesporu nejoblíbenější.

Městská Karosa B 732 původně jezdila na Kladensku. V Království železnic z ní udělali dvoudvéřový speciál v nátěru Pražské integrované dopravy. Taky v tomto trenažéru si mohou rodiče odpočinout na sedačkách pro cestujících a děti vyzkoušet práci řidiče.



Na mašinky i trenažéry láká aplikace

Království železnic funguje v Praze už od roku 2009. Za tu dobu se stalo vyhlášeným turistickým cílem. Některé železniční společnosti pořádají mimořádné zážitkové vlaky až do stanice Praha-Smíchov, České dráhy dokonce toto největší modelové kolejiště u nás zařadily do svojí aplikace Vlakem na výlet. Mimochodem s touto aplikací a Královstvím železnic si můžete v létě zasoutěžit.

Pokud nemáte zrovna cestu do Prahy, můžete využít alespoň slabou náhražku v podobě živého vysílání iDNES.tv.