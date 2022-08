Po stopách vrahů a rovnou do pekla. Děsivá místa v Česku v létě zamrazí

Uherské Hradiště Novodobá mučírna

Prohlídka uherskohradišťské věznice pro veřejnost. (srpen 2021)

Úzká zamřížovaná okénka a těžké dveře uzavírající vstup do malých cel. Doznání vytlučená holemi z lidí u výslechů a další příklady praxe „středověké“ justice, obohacené o „novodobé metody“ jako týrání elektrickým proudem. Zmíněné hrůzy se tu přitom odehrávaly relativně nedávno, v 50. letech minulého století. Bývalá věznice a justiční palác v Uherském Hradišti přibližuje netradičně syrovou muzeální expozicí období teroru nacistického a následně komunistického režimu.

GPS: 49.0691178N, 17.4657578E

Parking: v centru Uherského Hradiště, hned u ulice Politických vězňů

Čelákovice Hladoví mrtví

Středověká tvrz a regionální muzeum v Čelákovicích

Oddělit hlavu od těla, ústa mrtvoly vycpat česnekem. Hruď probít dubovým kůlem, ruce a nohy zpřelámat, svázat, zatížit kameny. A raději navždy zapomenout, aby jen pouhá myšlenka živých nepopouzela po krvi lačnící nemrtvé k procitnutí. Známý barbarský rituál, který má zabránit řádění upírů, byl ve světě řídce praktikovaný. V lokalitě Mrchovláčka u Čelákovic byl ovšem proveden u tuctů těl. Byla to celá vampýrská epidemie. A další údajní upíři tu v dosud neobjevených hrobech čekají dál.

GPS: 50.1603725N, 14.7700800E

Parking: po D10 do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a odtud přes řeku do Čelákovic