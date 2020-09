Český výletník: Zradil město, radnici na Vysočině teď zdobí jeho kostra

Brodská smrt má na kose nápis „Qua hora, nescis“ (Kterou hodinu, nevíš).

Kostlivec je dnes samozřejmě modelem, ale stojí na místě, kde prý shlížela na náměstí opravdová lidská kostra. Patřila místnímu hlásnému Hnátovi, který spoluobčany podle pověsti zradil.

No už jen to jméno – Hnát. Při obléhání města jihlavskými v 15. století dal zvoněním znamení, kdy mají zaútočit (podle jiné verze jim otevřel bránu). Útok byl však odražen a Hnáta spoluobčané ukamenovali a svrhli z hradeb.

Při žádné návštěvě Brodu se neopomenu pod Hnátem na chvíli zastavit. Dokud tam visela kostra opravdová, bylo to asi dost nehygienické. Občas z ní možná odpadla nějaká ta kost na dlažbu. Pak se Hnát rozpadl celý. Ale památka nezmizela. Neobrátila se v prach, abych tak řekl.

Zblízka si můžete ještě jeden exemplář Hnáta prohlédnout v přízemí radnice v místnosti, kde je i model města. Působí na mě jako takový vlastně docela dobrosrdečný kostlivec-optimista.

Kostra není jedinou památkou na Hnáta ve městě. Další je takzvaný Hnátův kámen, který je vsazen do zídky u mostu u vyústění Dolní ulice. Velký kámen na sobě nese kříž a vedle něj je pamětní deska s textem.

„Pravděpodobně smírčí kámen lze datovat podle částečně dochovaného českého nápisu do roku 1513, nebo 1613,“ píše se mimo jiné na desce.

Kladu si otázku, kde asi Hnát hlásal, a napadá mě jen největší havlíčkobrodský kostel Nanebevzetí Panny Marie u náměstí s výraznou věží a kopulí, které tvoří panorama města. Během prázdninové turistické sezony lze na věž i vystoupit s průvodcem.

Kostel Svaté Trojice v parku východně od náměstí

Mimochodem, nápis na kose inspiroval název celovečerního kriminálního filmu Hodinu nevíš, který vypráví příběh heparinového vraha Petra Zelenky. Ten zabíjel v havlíčkobrodské nemocnici.

Když před pěti lety Havlíčkův Brod slavil sedmdesát let od války videomappingem na fasádě radnice, animovaným průvodcem show z historie města nebyl nikdo jiný než Hnát. Přibelhal se se slovy: „Ano, jsem to já...“

Perníková chaloupka

Když už jsme v Brodě, upozornil bych vás ještě na pár kuriozit, které se dají při procházce městem potkat. Kromě Karla Havlíčka Borovského, který tam má monumentální pomník ve svahu nad parkem, tam má bustu u rybníka Hastrman i jeho matka Josefina Havlíčková. Na bustě vypadá jako babička z perníkové chaloupky.

Pomník matky Karla Havlíčka Borovského v místním parku

A když už jsme u toho, Havlíčkův Brod má i tu „perníkovou chaloupku“. To je Štáflova chalupa, historická dřevěnka, která by se hodila spíš někam do skanzenu, ale stojí úplně nepravděpodobně nedaleko náměstí. Skoro pamatuje Hnáta a dnes je v ní antikvariát.

Kouzelná lucerna

Další známá a originální havlíčkobrodská pověst se vztahuje k domu rovněž v Dolní ulici, kde je k fasádě připevněná zvláštní kovová lucerna ve tvaru srdce. Připomíná tovaryše, který se podle pověsti zasnoubil s děvčetem a odešel do světa. Ona na něj čekala, ale on si tam našel jinou a za to ho odnesl černý kozel do pekla.

V tomhle městě si zkrátka potrpí na zvláštní symboliku.

VIDEO: Hnát kostlivec byl i součástí historického videomappingu promítaného na budovu Staré radnice v Havlíčkově Brodě v roce 2015: