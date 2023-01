Rekordní lyžování ve Švýcarsku. V Saas-Fee vás na svah doveze i metro

Pokud při lyžařské dovolené rádi počítáte cenu lomeno výkon lomeno co nejkratší vzdálenost od bydliště, pak tato destinace není úplně pro vás. Jestliže jste ale už kus Alp prolyžovali, italské sjezdovky už umíte jezdit i poslepu a rádi byste zkusili něco nového a lyžařsky atraktivního, pak by Saas-Fee mohlo být pro vás zajímavou destinací.

Horská vesnička Saas-Fee je stejně jako vedlejší Zermatt bez automobilového provozu, takže z ubytování se na kopec dostanete buď hotelovým elektrotaxi, elektrominibusem nebo pěšky, přičemž lyže si můžete nechávat v depotu u lanovky za poplatek 2 CHF (50 Kč) na 24 hodin. Co do počtu kilometrů sjezdovek sice Saas-Fee neatakuje přední alpské příčky, nicméně co do rozlohy areálu, a to hlavně do výšky, nabídne areál nadprůměrné převýšení. Buďte tedy připraveni, že cesta do nejvyššího bodu střediska (Mittelallalin, 3 500 m) vám zabere bez mála hodinu, takže pokud chcete stát na manšestru jako první, začněte klidně odspodu a postupně se prokousávejte vzhůru.

Co se týká přepravy v areálu, nabídne jen dvě sedačkové lanovky, zbytek mají na starosti kotvy, kabinkové lanovky, visuté kapacitní kabiny a dokonce i jedno metro, které vás vyveze do zmíněného nejvyššího bodu areálu na vrchol Mittelallalin do výšky 3 500 metrů. Jde tak o nejvýše položené metro na světě.

Sjezdovky v Saas-Fee si můžeme rozdělit do několika pater a oblastí, které jsou propojené kratšími či delšími přejezdy. Nejvyšší patro je tvořené ledovcem Mittelallalin. Ten nabízí přehledné široké svižné sjezdovky červeného značení, na kterých se díky dostatečné nadmořské výšce lyžuje dokonce i v létě. My jsme na těchto tratích měli napadaný čerstvý sníh, takže na rovinatějších místech byl díky pomalému sněhu i problém postavit lyže na hrany. Naopak rychlejší padáčky tu jsou podle mého gusta, akorát bych je klidně uvítala trochu delší.

Nejvýše položené metro na světě

Nejvyšší patro areálu - ledovec Mittelallalin

Pokud z Mittelallalinu „přetrpíte“ mírnou skoro až placatou ranvej č. 10a, dostanete se na rychlejší a prudší sjezdovky, které se spouštějí z vrcholů Längfluh a Spielboden. Tuto část jsme si nakonec vybrali jako výchozí pro první lano, protože jsme se dostali na manšestr dřív než ti, kteří se trmáceli lanovkou a metrem až na Mittelallalin. Navíc díky přilehlé sedačkové lanovce se tu dá na mírně členité červené sjezdovce č. 11 dát pár ranních ryze sportovních jízd. Ty nejprudší tratě pak spadají ze Spielbodenu k okraji Saas-Fee, takže tu největší makačku si v Saas-Fee dáte v nejspodnějším patře areálu.

Za takovou hlavní a nejrušnější lyžařskou oblast můžeme považovat sjezdovky mezi vrcholem Felskinn a Moreinou, kde se dá svézt na příjemných modrých a červených sjezdovkách. Jako zpestření se tu dá projet měřená snowcrossová trať s brankami a jedním malým skokem.

Plattjen - červená sjezdovka č.2

Hodně se nám tu líbila také přehledná a až na jednu lehčí pasáž konstantně prudká červená dálnice, kterou najdete na trochu odstrčeném kopci Plattjen. Nejde o žádnou křižovatku ani frekventovanou oblast, takže jsme tu lyžovali prakticky sami. Sjezdovka je pekelně rychlá, hlavně pokud se nesnažíte nijak polevit a chcete se celou jízdu držet na hranách. Opět v nejspodnější části ale sjezdovka zčerná.

Pro nejméně zkušené lyžaře má Saas-Fee připravený cvičný svah a výukovou arénu u nástupu kabinkové lanovky Spielboden, na okraji vesničky Saas-Fee. Celkově se nám lyžování v Saas-Fee začalo víc líbit až po dni lyžování, kdy jsme si udělali takový systém v projíždění sjezdovek, abychom co nejméně bruslili nebo museli zouvat lyže kvůli kapacitním lanovkám.

Jak je už výše zmíněno, o atraktivitu Saas-Fee se tu starají nejrůznější „NEJ“, mezi nimiž je i nejvýše položená otáčivá restaurace, kterou najdete na vrcholu Mittelallalin ve výšce 3 500 metrů. Přímo k restauraci vás doveze zmiňované metro, a i kdybyste si chtěli nechat ujít samotnou návštěvu restaurace, stojí i za to si alespoň po schodech vylézt na vyhlídkovou plošinu.

My jsme neodolali odpolední svačině v tomto otáčivém unikátu a ve společnosti nejvyšší švýcarské hory Dom (4 545 m) a vzdálenějšího podobně slavného Jungfrau jsme si tu vychutnali speciality Wallisu v podobě prkénka s výběrem sušeného masa a různých druhů sýrů za 28 CHF (670 Kč). Polévka tu vyjde na 12 CHF (290 Kč, hlavní jídla jako burger nebo těstoviny kolem 30 CHF (720 Kč). Jedna otočka restaurace kolem dokola zabere necelou hodinku.

Speciality Wallisu v otáčivé restauraci Allalin (3 500 m)

Výběr salátů v samoobslužné restauraci Moreina

O něco přijatelnější ceny za hlavní jídla najdete v níže položené samoobslužné restauraci Moreina, která se nachází u výstupu kabinové lanovky Alpin Express. Denní menu tu startuje na 16 francích (385 Kč) a vybírat si tu můžete i z nejrůznějších salátů nebo i asijské kuchyně. Jednoduše si na talíř naberete, co se vám líbí, u pokladny vám následně talíř zváží a podle toho zaplatíte. V Moreině se chlubí také pestrým výběrem dortíků a koláčků a nevídaně rychlým pokladním, který vám naúčtuje jídlo, ještě než k němu s tácem dojdete, takže ani v čase oběda se tu netvoří žádná fronta. Najíst se dá jak vevnitř, tak na prostorné venkovní terase s o nic horším výhledem, než je tomu v otáčivé restauraci.

Aby těch unikátů v Saas-Fee nebylo málo, najdete na vrcholu Mittelallalin kromě otáčivé restaurace také ledovcový pavilon, který je podle internetových údajů největším ledovcovým pavilonem na světě. Toto NEJ nemáme sice aktualizované, nicméně s rozlohou 5 500 m³ rozhodně mezi největší ledovcové pavilony světa bude patřit.

V pavilonu se projdete kolem pohádkových postaviček, kolem oltáře z ledu nebo se tu děti můžou sklouznout na skluzavce kolem obřího sněhuláka zasazeného do ledového jezírka. Vstup do paláce není v ceně skipasu, a tak si za něj musíte připlatit 20 CHF (480 Kč). V případě, že nemáte dost teplé oblečení, jsou před vstupem do pavilonu k dispozici zdarma teplé kabáty. Lyžařské oblečení jinak v pohodě postačí.

Ledovcový pavilon na vrcholu Mittelallalin (3 500 m) Ledovcový pavilon na vrcholu Mittelallalin (3 500 m)

Ze Saas-Fee v nás převažují zážitky hlavně z té panoramatické podívané, kterou areál usazený takřka do skalní římsy nabídne. Při krájení oblouků či při jízdě na kotvovém vleku jsme často žasli nad bizarními tvary ledovcových séraků, které jsou tu nejlépe vidět z Längfluh. Okolní čtyřtisícovky v čele s horou Dom tyčící se prakticky nad vámi jenom umocňují velkolepost tohoto místa.

Na rozdíl od naší loňské (covidové) návštěvy nás také tentokrát mile překvapil čilý ruch ve vesničce, kde se po lyžování zkrátka nešlo vyhnout nějakému tomu aprés-ski programu, ať už v podobě drinku na baru přímo na hlavní třídě nebo hopkání v lyžákách do rytmu rakouské odrhovačky Däpp Däpp Däpp, Johnny Däpp, Däpp.

Jak je výše psáno, do Saas-Fee mají auta vjezd zakázaný, takže si dobře rozmyslete, jak dobře a strategicky si sbalíte lyžařské vybavení, protože auto budete nechávat na hlavním parkovišti popřípadě v parkovacím domě před vjezdem do vesnice. Poplatek 19 CHF (460 Kč) na den se nedá nijak obejít, pouze se dá snížit díky návštěvnické kartě Saas-Tal Card, kterou ale ne všechna ubytování nabízejí, převážná většina ale ano.

Pohled na ledovcové séraky z Längfluh

Jakmile vjedete do parkovacího domu, zastavte si u libovolného sloupu v terminálu A nebo B. Skoro u každého sloupu najdete telefon s telefonním seznamem na taxi poskytované vaším ubytováním. Telefon můžete použít bezplatně. Pokud váš ubytovatel odvoz neposkytuje, můžete si zavolat soukromé taxi, ale počítejte s tím, že vás vyjde na 25 CHF (600 Kč). K dispozici je i autobusová doprava, ale na nejbližší zastávku je to od parkoviště pár minut pěšky a s možnými přestupy se může příjezd do vesničky stát poněkud nekomfortní.

My jsme byli v Saas-Fee ubytovaní v hotýlku Imseng přímo v centru městečka, jen pár minut chůze od sjezdovek. Tento hotýlek nejenže nabídne příjemné pokojíčky s terasou a výhledem na ledovec, ale také disponuje svojí vlastní pekárnou s dlouholetou tradici. Hned vedle pekárny najdete i muzeum pekařství. Koneckonců jméno Imseng má v Saas-Fee zvuk i hluboké kořeny, protože první turisty sem už v polovině 19. století přivedl muž jménem Johann Josef Imseng.