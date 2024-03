Nevzdávejte to. Velký přehled míst, kde si ještě můžete zalyžovat

Pro provozovatele tří největších skiareálů v Jizerských horách, společnost Ski bižu, skončí poprvé zimní sezona v únoru. Dnes naposledy byl otevřený areál na Tanvaldském Špičáku. Na Severáku v Hraběticích a Bedřichově se nelyžuje zhruba od poloviny měsíce. Ředitel Ski bižu Pavel Bažant tvrdí, že pro zimu tak špatný únor za 35 let působení v tomto oboru nepamatuje.

V Jizerských horách tak zůstanou v provozu poslední dvě střediska, v Příchovicích a v Desné. Minimálně do konce příštího týdne zůstane v provozu i areál na Ještědu v Liberci, lyžuje se tam na páteřní sjezdovce Nová Skalka dlouhé 1,5 kilometru.

Většina velkých krkonošských areálů je nadále v provozu. Stovky lidí denně míří do Harrachova, který by chtěl zachovat provoz tradičně až do Velikonoc. SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou a skiareál Špindlerův Mlýn nabízejí celkem přes 50 kilometrů sjezdovek. „Držíme velmi dobré lyžařské podmínky a lze s jistotou říct, že provoz udržíme minimálně do Velikonoc. V provozu jsou všechny stěžejní lanovky, a to ve Svatém Petru, Hromovce, Medvědín, Horní Mísečky i vlek Stoh, kde se nyní koná většina přeložených závodů a tréninků,“ uvedla dnes mluvčí skiareálu Vendula Kalenská.

Skiareál Špindlerův mlýn

Ve Skiresortu Černá hora - Pec se od 1. března bude lyžovat na 28,5 km sjezdovek, na kterých je od 30 do 100 cm sněhu. Fungují čtyři ze šesti areálů tohoto střediska, nejlepší lyžařské podmínky zůstávají v Peci pod Sněžkou, ve kterém jsou upraveny téměř všechny sjezdovky.

V Orlických horách se lyžuje v Říčkách a v Orlickém Záhoří, ale i v menším areálu Šerlišský Mlýn. Buková hora na Orlickoústecku nejspíš uvítá poslední návštěvníky o víkendu, sezona tam končí o měsíc dřív než obvykle.

Ve středních Čechách je v provozu poslední lyžařské středisko, skiareál Monínec na Příbramsku. Na lyžaře tam čeká stále půlmetrová vrstva technického sněhu, lyžovat by se tam mělo do 17. března. Ostatní zimní areály v kraji už sezonu ukončily.

Na Vysočině je otevřená poslední lyžařská sjezdovka na Šacberku u Jihlavy, vlek by tam měl jezdit nejméně do neděle.

Větší lyžařská střediska na jihu Čech by ráda udržela provoz do konce jarních prázdnin. Někde se však obávají, že pokud se neochladí, budou muset sjezdovky zavřít. Na kopcích je minimum sněhu. Nejlidnatější okres v kraji, Českobudějovicko, má jarní prázdniny od 11. března.

Areál na Zadově udržuje jen sjezdovku na Kobyle. Skiareál Lipno omezil provoz na 2,5 kilometru sjezdovek. Skiareál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy zůstává z velké části otevřený. Návštěvníci mohou využít 19 kilometrů sjezdovek.

Také v Jeseníkách jsou v provozu poslední lyžařská střediska, většina z nich už ho přerušila nebo rovnou oznámila ukončení sezony. Zalyžovat si mohou ještě lidé v nejvýše položeném lyžařském středisku na Ovčárně, v Koutech a na Červenohorském sedle. Například v Karlově již na hlavních svazích instalovali bobovou dráhu, na jaro se připravují i další areály.

Na běžkách mohou ještě zájemci vyrazit z Ovčárny na Švýcárnu a Praděd. Na ostatních trasách už musejí lyže sundávat nebo jsou trasy nesjízdné.

Ve Zlínském kraji se lyžuje ještě na sjezdovkách ve Stupavě na Uherskohradišťsku a v areálu na Trojáku u Rajnochovic na Kroměřížsku.

Jihočeský kraj

Větší lyžařská střediska na jihu Čech by ráda udržela provoz do konce jarních prázdnin. Někde se však obávají, že pokud se neochladí, budou muset sjezdovky zavřít. Na kopcích je minimum sněhu a každé středisko udržuje jen malou část, na které ještě lze lyžovat.

Nejlidnatější okres v kraji, Českobudějovicko, má jarní prázdniny až od 11. března. „Je to naše zbožné přání, abychom do té doby byli v provozu. Ale zatím to reálně příliš nevypadá. Vydržíme ještě do víkendu a pak se uvidí,“ řekl za šumavský Zadov Petr Vondraš.

Areál udržuje jen sjezdovku na Kobyle, na které leží 15 až 35 centimetrů sněhu. „Naštěstí v noci lehce mrzne, takže ráno je povrch tvrdý a zpomaluje to odtávání. Trochu se ale obáváme toho, že z pátku na sobotu má pršet,“ řekl Vondraš.

Skiareál Lipno omezil provoz na 2,5 kilometru sjezdovek. I přes nepříznivé zimní počasí je návštěvnost solidní, řekl za středisko Jiří Gruntorád. „Převážíme na sjezdovku sníh i z míst, kde už se nelyžuje. Chceme provoz udržet do konce jarních prázdnin, což je polovina března. Potřebovali bychom, aby začalo aspoň přes noc mrznout a mohli jsme vyrábět umělý sníh,“ uvedl Gruntorád.

Lyžařské středisko Hochficht. Nejnižší bod je v 860 metrech nad mořem, nejvyšší v 1 338. Téměř půlkilometrové příjemné převýšení dává možnost zajímavě řešených sjezdů. Ilustrační snímek

Skiareál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy zůstává z velké části otevřený. Návštěvníci mohou využít 19 kilometrů sjezdovek. Provozovatelé navíc od pátku zahájí akci, kdy návštěvníci při nákupech tří skipasů získají čtvrtý zdarma. „Lyžařské podmínky nejsou vzhledem k průběhu letošní zimy momentálně vůbec špatné. Noční teploty se pohybují okolo nuly nebo lehce pod, a proto jsou sjezdovky po ránu stále v dobrém stavu. Víme, že velké části Jihočechů začínají počátkem března jarní prázdniny, a proto se snažíme i pro ně udržet sjezdovky v co nejlepším stavu,“ řekl ředitel skiareálu Hochficht Gerald Paschinger.

Karlovarský kraj

Některé lyžařské areály v Karlovarském kraji jsou i přes oteplení stále v provozu a slibují dobré podmínky pro lyžování, byť už jen na technickém sněhu. V posledních dnech navíc přeje počasí, v noci je pod nulou a i přes den jsou teploty na horách jen několik stupňů nad nulou.

Zejména lyžařský areál Klínovec, který je největší v Krušných horách, má zatím sněhu dostatek . „Předpověď slibuje i v dalších dnech ideální podmínky pro lyžování. Všechny hlavní sjezdovky bez problému sjízdné. V provozu lanové dráhy Prima Express, CineStar Express, Suzuki a Dámská. Kvůli podmínkám posledních dní si sjezdovky vyžádaly nadstandardní péči. Z tohoto důvodu bude mimo provoz areálová část Neklid a všechna večerní lyžování,“ informují provozovatelé areálu. Na sjezdovkách areálu Klínovec je stále až 70 centimetrů technického sněhu, který za současných podmínek příliš neubývá.

Skiareál Klínovec (7. února 2024)

Na Božím Daru je možné si zalyžovat i v areálu Novako. Mimo provoz je ale už snowtubing nebo večerní lyžování. V Krušných horách se lyžuje stále i v Potůčkách, kde také sníh zatím drží.

Z níže položených areálů je stále ještě v provozu areál Snowhill v Mariánských Lázních. I tam je 30 centimetrů sněhu a lyžuje se na vleku C a sjezdovce Slalomák II.

Královéhradecký kraj

Velké krkonošské lyžařské areály jsou nadále z většiny v provozu. SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou a skiareál Špindlerův Mlýn nabízejí celkem přes 50 kilometrů sjezdovek. Lyžuje se i v Orlických horách, kde v týdnu ukončil sezonu areál v Deštném, první velké středisko v kraji, vyplynulo z informací skiareálů. Ostatní otevřené areály postupně omezují nabídku. Sezonu ukončila většina níže položených středisek.

V Deštném v Orlických horách se naposledy lyžovalo ve středu 28. února. Dětské zimní hřiště zůstává v provozu. „I když si s námi počasí v této nelehké sezoně hrálo, areál byl v provozu více než 80 dní. Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré a tak jsme už v areálu mohli zahájit přípravné práce na šestisedačkové lanovce. Ta nahradí starou dvousedačku a vlek na Martě I,“ uvedl areál.

V Orlických horách v kraji se dál lyžuje ve zbývajících dvou větších areálech v Říčkách a v Orlickém Záhořů, ale i v menším areálu Šerlišský Mlýn.

Lyžování na zbytcích technického sněhu v Deštném v Orlických horách. (27. 2. 2024)

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn nabízí téměř 25 km sjezdovek, leží na nich v průměru 50 cm sněhu. „Držíme velmi dobré lyžařské podmínky a lze s jistotou říct, že provoz udržíme minimálně do Velikonoc. V provozu jsou všechny stěžejní lanovky, a to ve Svatém Petru, Hromovce, Medvědín, Horní Mísečky i vlek Stoh, kde se nyní koná většina přeložených závodů a tréninků,“ uvedla dnes mluvčí skiareálu Vendula Kalenská.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec se od 1. března bude lyžovat na 28,5 km sjezdovek, na kterých je od 30 do 100 cm sněhu. „Lyžuje se ve čtyřech ze šesti areálů. Zároveň začne platit ceník vedlejší sezony. Jednodenní skipas pro děti bude od 490 korun a pro dospělého od 800 korun, a to před příjezdem na e-shopu,“ říká mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Nejlepší lyžařské podmínky zůstávají podle ní v areálu Pec pod Sněžkou, ve kterém jsou upraveny téměř všechny sjezdové tratě a v provozu je 12 ze 14 přepravních zařízení.

Z posledních sil udržují provoz i největší provozovatelé lyžařských areálů v Orlických horách a na Králickém Sněžníku. (26. února 2024)

„V areálu na Černé hoře bude od pátku přerušen provoz šestisedačkové lanovky a přilehlá sjezdovka. Ostatní sjezdovky v areálu zůstávají otevřené a lyžovat se tu bude na víc než 11 km sjezdovek. Ve Velké Úpě od pátku zůstane otevřená pouze dětská sjezdovka Sagasserovy boudy na vrcholu Portášek, ke které se lze dostat sedačkovou lanovkou Portášky,“ řekla Plchová. SkiResort nabízí za plného provozu na jeden skipas lyžování asi na 50 km sjezdovek v šesti areálech.

Na Trutnovsku je v provozu například také menší podhorský areál v Mladých Bukách.

V Krkonoších nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 130 až 160 cm sněhu. Na Sněžce a v okolí platí výstraha před silně zledovatělým terénem, uvedla na webu horská služba. Na Sněžku se turisté mohou nyní dostat jen pěšky, protože horní úsek lanovky z Pece na Sněžku je z technických důvodů mimo provoz.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezské části Beskyd jsou alespoň částečně v provozu už jen dvě lyžařská střediska. Vleky jezdí v areálu Ski Severka v Dolní Lomné a v Mezivodí. Ostatní střediska už ukončila zimní sezonu nebo ji přerušila a vyhlížejí případné ochlazení, které umožní výrobu technického sněhu.

Severka bude v provozu ještě v pátek a v sobotu. „Pak sezonu ukončíme. Ještě by s ohledem na počasí šlo provoz udržet, ale už se to nevyplatí. Kromě lyžařských kurzů u nás lyžovalo za celý tento týden sedm lidí. To nezaplatí ani elektřinu,“ řekl ČTK správce areálu Marcel Bogocz.

Lyžuje se i v Mezivodí. Podle webu střediska je v provozu jeden vlek a park pro nejmenší lyžaře. Na sjezdovce leží od deseti do 40 centimetrů sněhu.

Olomoucký kraj

V Jeseníkách jsou v provozu poslední lyžařská střediska, převážná většina z nich už ho přerušila nebo rovnou oznámila ukončení sezony. Zalyžovat si mohou ještě lidé v nejvýše položeném lyžařském středisku na Ovčárně, v Koutech a na Červenohorském sedle. Například v Karlově již na hlavních svazích instalovali bobovou dráhu, na jaro se připravují postupně i další areály. Sezonu tak letos ukončily v porovnání s předchozími lety minimálně o měsíc dříve.

Lyžování ve středisku Praděd-Ovčárna má neopakovatelnou atmosféru. Jde o nejvýš položené centrum v Česku. Ilustrační snímek

„Na horách už v posledních dnech nesněžilo, na Ovčárně stále leží 90 centimetrů sněhu. V řadě areálů už uklízejí ploty a předělávají vše na jarní sezonu. Například v Hynčičích se již chystají na cyklisty. Lyžařské kurzy už po horách chodí pěšky, místo lyžařského je to turistický výcvik,“ řekl dispečer jesenické horské služby Miroslav Roháček. Doplnil, že na běžkách mohou ještě zájemci vyrazit z Ovčárny na Švýcárnu a Praděd. Na ostatních trasách už musejí lyže sundávat nebo jsou trasy nesjízdné.

Ve Ski areálu Praděd je však stále většina sjezdovek v provozu, lyžuje se tady na přírodním sněhu a sezona většinou vydrží až do konce dubna. Také na Červenohorském sedle se stále jezdí denně, v provozu je modrá a žlutá sjezdovka. Podle provozovatelů se podmínky rovnají jarnímu lyžování, lyžaři za skipasy zaplatí cenu vedlejší sezony.

Dolní stanice lanovky lyžařského areálu v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Ilustrační snímek

Sjezdovky se stále ještě daří udržet také ve středisku Kouty, i tam jsou lanovky stále denně v provozu. V areálu Kopřivná v Malé Morávce provozovatelé návštěvníkům vzkázali, že kvůli oteplení ode dneška dočasně omezují provoz ski areálu jen na vlek - kotvu s třicetiprocentní slevou na jízdné. „Podle předpovědi by se mělo příští týden ochladit, takže věříme, že se podaří obnovit standardní provoz i na lanové dráze,“ uvedlo středisko.

Provoz tento týden ukončilo horské středisko Paprsek, i tam plánovali lyžovat původně až do konce března. Stejně tak už dojezdili na Přemyslově. „Vzhledem k předpovědi počasí a vysokým nákladům na udržení sjezdových tratí je provoz areálu v této zimní sezoně ukončen,“ vzkázali návštěvníkům provozovatelé střediska. Na svazích ski expressu ve Ski Aréně Karlov provozovatelé již postavili bobovou dráhu, její provoz začne 1. března.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji brzy skončí lyžařská sezona. Menší areály zavřely v minulém a předminulém týdnu, provoz ještě udržují dvě větší skicentra. Například Buková hora na Orlickoústecku nejspíš uvítá poslední návštěvníky o víkendu. Sezona tam končí o měsíc dřív než obvykle.

„Lyžujeme jenom na straně Červené Vody. Doporučil bych návštěvníkům, ať sledují naše aktuality na webu, může se to změnit ze dne na den. Končí se o měsíc dřív, než to bylo jiné roky,“ řekl Václav Stránský ze skicentra. Předpovědi počasí na víkend se různí, doufá, že nebude pršet a ještě se víc neoteplí, dodal.

Horský resort Dolní Morava. Ilustrační snímek

Kvůli počasí postupně omezuje provoz také centrum Sněžník v Dolní Moravě na Orlickoústecku. Kvůli teplému počasí taje sníh a provozovateli se nedaří udržet otevřené všechny sjezdovky. Aktuálně se lyžuje na čtyřech kilometrech sjezdovek, spodní areál je zavřený. Jestli ještě otevře o víkendu, není jisté.

„Děláme maximum pro to, abychom pro návštěvníky udrželi lyžařskou sezonu co nejdéle. Jestli budeme lyžovat o víkendu, to budeme vědět v pátek ráno, vývoj počasí se nedá předvídat,“ řekla marketingová manažerka Šárka Braunerová ze Sněžníku. Také v Dolní Moravě končívala sezona obvykle na konci března, dodala.

Provoz postupně v Pardubickém kraji přerušily sjezdovky v Hlinsku na Chrudimsku, v Poličce na Svitavsku, v Dlouhoňovicích, Českých Petrovicích a středisku Peklák u České Třebové na Orlickoústecku. Lyžování skončilo také v Hluboké u Trhové Kamenice na Chrudimsku.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách je v provozu poslední lyžařské středisko, skiareál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Ostatní zimní areály už sezonu ukončily. Na Monínci čeká na lyžaře stále půlmetrová vrstva technického sněhu, lyžovat by se tam mělo do 17. března.

„Určitě budeme pokračovat. Měli jsme na sjezdovce dvě slabší místa, kde bylo jen 30 až 40 centimetrů, takže jsme to vyrovnali na ten půlmetr a víc,“ uvedl ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

Monínec z ptačí perspektivy

O ukončení sezony zatím na Monínci neuvažují, přestože návštěvnost je spíš slabší. „Pojedeme dál v plné parádě. Můžeme se pochlubit plnohodnotným lyžováním, které se všem líbí, protože je málo lidí,“ dodal Krejčí. Sezona by tak podle něj měla skončit podle plánu 17. března spolu s jarními prázdninami.

V ostatních středočeských areálech v Chotouni a na Šibeničním vrchu u Prahy a v Kvasejovicích na Příbramsku se už nelyžuje. Sezonu tam provozovatelé v minulých dnech ukončili.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji i přes dlouhotrvající oblevu pokračuje lyžařská sezona. Středisek v provozu ale opět ubylo, od pátku bude mít otevřeno posledních sedm areálů, vyplývá z informací od jejich provozovatelů.

Ve středu se naposledy lyžovalo v krkonošském areálu v Pasekách nad Jizerou, dnes sezonu ukončí i největší středisko Jizerských hor, které je na Tanvaldském Špičáku. „V této sezoně už neotevřeme,“ uvedl za středisko Pavel Bažant.

V Jizerských horách tak zůstanou v provozu poslední dvě střediska, jedno je v Příchovicích a druhé v Desné. „Chceme zůstat v provozu ještě minimálně příští týden, uvidíme podle počasí. Na to, jaké je, jsou ale podmínky pro lyžování stále dobré, sněhu je dostatek,“ uvedl za areál Černá Říčka v Desné Martin Lauer. Na návštěvnosti je podle něj znát, že zůstávají v provozu jako jedni z posledních v Jizerských horách. „Je asi o třetinu větší než obvykle, denně máme 300 až 500 lyžařů,“ dodal.

Lyžování na Ještědu

Minimálně do konce příštího týdne zůstane v provozu areál na Ještědu v Liberci, lyžuje se tam na páteřní sjezdovce Nová Skalka dlouhé 1,5 kilometru. „Jsme v denním provozu, noční lyžování jsme ale zrušili. Mohu garantovat, že pojedeme do 10. března, pak to je tak padesát na padesát,“ řekl ředitel ještědského skiareálu Radek Chalupa. Denně na Ještědu v předchozích dnech lyžovalo mezi 200 až 400 lidmi.

Řádově stovky lidí denně přivítá krkonošský areál v Harrachově, který by chtěl zachovat provoz tradičně až do Velikonoc, tedy minimálně do konce března. „Sníh sice ubývá, ale není to žádné drama, pořád se lyžuje na docela kvalitním sněhu. Oba hlavní svahy jsou zasněžené v plné šíři, jen na Rýžovišti je užší dojezd,“ uvedl za středisko Vlastislav Fejkl.

V Harrachově je v provozu přes šest kilometrů sjezdových tratí, stejně jako v sousední Rokytnici nad Jizerou. „Teď jsou nejlepší podmínky za posledních 14 dnů, ráno to vždy přituhne,“ uvedl ředitel areálu Filip Braun. V horních partiích sjezdovek leží podle něj i 60 centimetrů sněhu, na dojezdech kolem 20 centimetrů. „Jak dlouho zůstanou v provozu, nevíme,“ dodal Braun. Oproti minulému týdnu lyžařů v Rokytnici ubylo. Denně jich tam v předchozích dnech lyžovalo kolem 1 500, což je asi o 1 000 méně než o týden dříve.

V západní části Krkonoš patřící do Libereckého kraje jsou otevřené ještě dva areály. Středisko Aldrov ve Vítkovicích má v provozu 2,4 kilometru sjezdovek. Na Benecku se lyžuje asi na 700 metrech a v provozu jsou pouze menší vleky. Lanovka stojí. „Zatím to vypadá, že je konec, ale ještě to nebalíme. Kdyby se změnilo počasí a připadlo 20 centimetrů sněhu, tak bychom ji znovu pustili,“ uvedl starosta Benecka Jaroslav Mejsnar.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je otevřená poslední lyžařská sjezdovka na Šacberku u Jihlavy, vlek by tam měl jezdit nejméně do neděle. Zbývající skiareály v kraji už zavřely kvůli počasí bez mrazů. Také pro běžkaře nabízí trať pouze krajské město. Novoměstská Vysočina Arena bude od pátku do neděle pro rekreační lyžaře nepřístupná kvůli biatlonovým závodům.

Skoro 400 metrů dlouhá sjezdovka Šacberk je na okraji jihlavské městské části Zborná. V této zimní sezoně se tam lyžuje od 8. prosince. Technický sníh na svahu dnes k večeru pracovníci znovu upraví. „Předpokládáme, že do neděle jistě pojedeme, pak uvidíme,“ řekl Pavel Havlíček, který skiareál provozuje.

Sjezdovka na Šacberku. Ilustrační snímek

O trať pro běžkaře v jihlavském Českém mlýně se stará spolek Lyžařské Jihlavsko. Okruh měřící okolo 600 metrů asi bude muset brzo zkrátit. „Zájem od lyžařů stále je, takže se to snažíme nějakým způsobem udržovat,“ řekl Martin Kratochvíl ze spolku. Trať by mohla sloužit ještě pár dní. „Nedokážu říci kolik, protože ty teploty jsou poměrně vysoké a občas i sprchne,“ uvedl. Podotkl, že by pomohlo, kdyby bylo k nule alespoň v noci. I na této trati se dá lyžovat od 8. prosince.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji se lyžuje už pouze na sjezdovkách ve Stupavě na Uherskohradišťsku a v areálu na Trojáku u Rajnochovic na Kroměřížsku. Ostatní střediska v regionu provoz v aktuální zimní sezoně ukončila, případně přerušila. Přírodní sníh už roztál i ve vyšších polohách, rychle mizí také technický sníh, který se ještě daří vlekařům na několika svazích v kraji udržet.

Dva vleky a hlavní sjezdovka, na které je v průměru 35 centimetrů sněhu, zůstávají v provozu v areálu ve Stupavě v Chřibech. „Jsme rádi, že ještě jezdíme. Samozřejmě naše tajné přání je udržet provoz minimálně do neděle. Každý den je vrstva sněhu slabší. Počítáme s tím, že na sjezdovce budou fleky a bude se to objíždět. Budeme ale jezdit, co to půjde,“ řekl dnes ČTK provozovatel střediska Lubomír Orel.

Lyžařský svah ve Stupavě. Ilustrační snímek

Vzhledem k tomu, že má většina lyžařských středisek v širokém okolí zavřeno, se na sjezdovce ve Stupavě v těchto dnech pohybuje poměrně hodně lidí. „Tento týden je návštěvnost na konec sezony super, nemůžeme si vůbec stěžovat. Přijely nám nějaké školní kurzy, které potřebovaly dokončit výcvik. Takže těmi kurzy se to hodně naplnilo. Po celý den je areál opravdu vytížený,“ doplnil Orel.

Ve středisku Troják v Hostýnských vrších je na hlavní sjezdovce průměrně 30 centimetrů sněhu, jeho vrstva se však kvůli tání rychle tenčí. Areál nyní umožňuje lyžování pouze pro účastníky školních lyžařských kurzů, pro veřejnost má od minulého týdne zavřeno.

Před týdnem bylo možné ve Zlínském kraji vyrazit na lyže ještě i na svahy na Vsetínsku. Otevřeno měl areál v Karolince a dále sjezdovka Horal a středisko Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Sněhové podmínky se však na všech třech místech postupně zhoršily natolik, že areály ukončily v uplynulých dnech provoz. Další lyžařská střediska v regionu zavřela již dříve.