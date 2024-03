„Plastové“ svahy či přesun prázdnin? Skiareály řeší, co se sněhovou mizérií

„Je jisté, že klima se mění a v dalších letech bude zřejmě více špatných zimních sezon než těch dobrých. V každém případě musí mít lidé na horách co dělat, i když nebude počasí, jinak tam nepřijedou,“ míní ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Podle něj by mohl být řešením nápad pokrýt některé sjezdovky umělohmotným povrchem, což už bohatě využívají některé areály za hranicemi Olomouckého kraje.

„Byla by to alespoň nějaká jistota lyžování, když sníh nebude vůbec,“ myslí si Rak.

Další možností je vylepšení wellness služeb, instalace venkovních herních prvků, které se dají využít i v zimě, nebo budování hřišť, jež mohou být přikrytá lehkou konstrukcí, takže je lidé mohou využívat za každého počasí.

Areál Kraličák na Staroměstsku je jeden z mnoha, který musel zimní sezonu kvůli nedostatku sněhu ukončit už v únoru. Právě toto středisko drží v Jeseníkách prim v zavádění „nelyžařských“ aktivit.

„Zimy jsou stále horší a dnů, kdy se dá lyžovat, ubývá. Bude to o hledání cest, co ještě udělat, doplnit, vylepšit, abychom tady rekreanty udrželi i za těchto podmínek,“ nastínil majitel střediska Dušan Juříček.

Areály oživují téma „plastových“ sjezdovek

Zasněžování bude podle něj stále problematičtější. „Ve světě už řeší, jak vyrobit sníh do zásoby a tu uchovat na příští sezonu. U nás to vzhledem k ochraně přírody není možné, byť máme špičkovou zasněžovací technologii,“ posteskl si.

Možnost pokrýt sjezdovky umělou hmotou si však nedokáže představit. „Materiály jsou dnes už někde jinde než před desítkami let. Ale i tak, že by někdo povolil pokrýt kopec plastem, byť by byl propustný pro vodu, to pochybuju.“

Areály budou při vymýšlení nových zimních aktivit zřejmě potřebovat pomoc obcí, v jejichž katastru leží.

„Aktivita podnikatelů je tu na místě. Když přijdou se zajímavými projekty, určitě jim nebudeme bránit, naopak se jim budeme snažit vyjít maximálně vstříc,“ sdělil starosta Ostružné Roman Roušal.

Podle něj může dojít i na debatu o kopcích pokrytých umělohmotným povrchem. „Kdysi to tady bylo, teď se to vrací. Otázkou je, co ještě bude pro ochranu přírody přijatelné,“ přemítá.

Ochranář: Přechytračovat přírodu je špatně

Ochranáři se však na možnost „plastových“ svahů příliš netváří. „Plasty v krajině jsou vždycky špatně. Nejenom že degradují a dostávají se do půdy, ale pod umělým povrchem by se zničil veškerý život,“ varuje předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk Marcel Minář.

„Člověk může bojovat proti globálnímu oteplování ekologicky, ale určitě ne tím, že se bude snažit přírodu přechytračit,“ míní.

Umělohmotný svah hojně využívá například Tělovýchovná jednota Sport Němčičky na Břeclavsku.

„Naši hlavní sjezdovku dlouhou 360 metrů a širokou 30 metrů máme pokrytou umělým povrchem od roku 1988. Pořád ji vylepšujeme, byť je to drahé, metr čtvereční přijde na 750 korun,“ přiblížil šéf TJ Jaroslav Stávek.

Investice se však vyplatí. „Jezdí sem školy ze širokého okolí, které mají lyžování jako součást výuky, a také kurzy. Na nezájem si rozhodně nemůžeme stěžovat,“ pochvaluje si.

Přesun prázdnin zatím ministerstvo nezvažuje

Šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky vidí prostor také pro debatu o termínech jarních prázdnin.

„Snad se dočkáme toho, že ministerstvo školství začne přemýšlet o možnosti přizpůsobit prázdniny počasí, protože pevně dané termíny jsou vzhledem k lyžování špatně,“ přemítá Rak.

Podle vlekařů by se termíny daly variovat. „Už víme, že březnové termíny nevyhovují ani v lepších zimách, než je ta současná. Ideální by bylo posunout je na leden,“ míní Juříček.

S tím souhlasí i majitel střediska Miroslav v Lipové-lázních Miloš Hladký. „Od půlky února jsou podmínky katastrofální. Posunout prázdniny do dřívějších termínů by prospělo,“ souhlasí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však o změnách neuvažuje. „Každý z šesti turnusů pokrývá šestinu školáků z ČR, což je přibližně 245 tisíc žáků na turnus. Systém takto funguje a neplánujeme ho měnit,“ sdělila mluvčí ministerstva Tereza Fojtová.