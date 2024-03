Sezona je horší než za covidu, říkají provozovatelé zavřených skiareálů

Vleky a lanovky se zastavily v Deštném v Orlických horách, v krkonošském Strážném, Černém Dole, Svobodě nad Úpou nebo v Pasekách nad Jizerou. Ve velkých areálech a nadmořských výškách kolem tisíce metrů se však bude podle všeho lyžovat až do Velikonoc.

Seznam skiareálů, které zůstávají otevřené, se každým dnem tenčí. Od poloviny února se nelyžuje na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí nebo v Petříkovicích na Trutnovsku.

Předčasně skončila sezona také na běžeckém okruhu ve vrchlabské sportovní zóně Vejsplachy. O minulém víkendu se naposledy lyžovalo v Radvanicích v Jestřebích horách, od začátku týdne jsou kvůli oblevě zavřené sjezdovky ve Svobodě nad Úpou, v Černém Dole a ve Strážném.

Zavřelo i Deštné

Ve středu se naposledy lyžovalo v Deštném v Orlických horách. Vlekaři už vyčerpali veškeré zásoby technického sněhu a zúžené sjezdovky s vytátými místy měli velký problém upravovat. I přes nezvykle teplou zimu bylo středisko otevřeno více než 80 dní. Loni zde sezona skončila ve druhé polovině března po sto dnech provozu. Přitom zájem o lyžování byl i letos podle ředitele areálu Petra Prouzy do poslední chvíle velký.

„V pondělí a úterý u nás lyžovalo přes 600 návštěvníků, ale každý provozovatel má hranici, kdy je ještě ochotný sjezdovky provozovat. Nám už to několik dní nedělalo velkou radost. Nepříjemné je to v tom, že konec přichází uprostřed jarních prázdnin, což je důležité období. Letošní sezona nebude patřit k těm, na které bychom vzpomínali v dobrém, ale to se jednou za čas stane a k našemu byznysu to bohužel patří,“ uvedl Prouza.

Lanovky podle něj budou pro případ, že by se ochladilo a znovu šlo lyžovat, ještě pár dní připraveny. Předpověď počasí však příliš optimistické vyhlídky nedává. Díky brzkému konci zimy však vlekaři v Deštném zahájili přípravné práce na stavbě nové šestisedačkové lanovky s ochrannými bublinami, která nahradí dvousedačku a vlek na sjezdovce Marta I.

Repasovanou lanovku získali z jižního Tyrolska. Měří 850 metrů a postavena bude do začátku příští zimy. Areál vybuduje novou dolní stanici s pokladnami a sociálním zařízením. Největší investice v historii střediska se vyšplhá na 80 milionů korun. „Pomůže to i červené sjezdovce, protože zmizí dvousedačka a zvýší se propustnost sjezdovky,“ doplnil Petr Prouza.

Horší než za covidu

Strážné v Krkonoších leží v nadmořské výšce 800 metrů, ale i tady sníh ze sjezdovek odtál a od začátku týdne obecní vleky stojí. „Definitivní konec sezony to ještě není, ale s ohledem na předpověď počasí se obávám, že se brzy v definitivní změní. Protože jsou Velikonoce už na konci března, necháváme si otevřená dvířka. Kdyby se počasí otočilo, byli bychom schopni ještě začít jezdit,“ uvedl starosta Strážného Tomáš Grégr (nestraník).

Vleky jsou důležitým zdrojem příjmů pro rozpočet krkonošské obce s dvěma stovkami stálých obyvatel. V porovnání s minulou zimou jsou tržby podle starosty poloviční: „Ztráty budou opravdu velké. Je to horší sezona než covidová, kdy jsme sice byli bez příjmů, ale neměli jsme žádné náklady. V únoru byli všichni zaměstnanci v práci a vleky jely, ale příjmy byly malé.“

V dalších areálech je konec sezony, pokud se dramaticky nezmění počasí, podle všeho otázkou jen několika dnů. Mladé Buky u Trutnova už skončily večerní lyžování, v provozu zůstává jediná sjezdovka a dětský park.

„Zájem o lyžování je, ale podmínky nejsou ideální. Určitě pojedeme o víkendu, jak to bude příští týden, ještě nevíme. Plánujeme na tři čtyři dny dopředu, víc bohužel ne,“ informovala ředitelka skiparku Kateřina Pilařová.

Ve Špindlu a Peci jsou podmínky solidní

Na posledních zbytcích sněhu se lyžuje také na Benecku. Z pěti kilometrů sjezdových tratí je sjízdná pětina. Naopak velmi solidní podmínky stále panují ve velkých krkonošských střediscích. Ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách je dohromady k dispozici 25 kilometrů sjezdovek. Skiareál předpokládá, že se bude lyžovat až do Velikonoc.

„Sněhové podmínky jsou stále vynikající, v provozu je téměř celé středisko a většina lanovek. Na tratích je 50 až 80 centimetrů sněhu. Ve Špindlu je sezona v plném proudu, jezdit budeme až do Velikonoc,“ potvrdil šéf největšího krkonošského skiareálu René Hroneš.

Až metr sněhu leží na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře, v provozu je většina tratí. Na Černé hoře se nelyžuje na Protěži, ode dneška je přerušen provoz šestisedačkové lanovky Hofmanky Express a přilehlé sjezdovky. Ve Velké Úpě zůstala připravena jen dětská sjezdovka Sagasserovy boudy na vrcholu Portášek. Dnes se ve všech areálech SkiResortu Černá hora - Pec začíná platit podle ceníku vedlejší sezony.

Slušné podmínky zůstávají v Říčkách v Orlických horách. Lyžaři mají k dispozici tři sjezdovky, leží na nich od 20 do 60 centimetrů technického sněhu, jezdí šestisedačková lanovka. V provozu zůstává také nedávno otevřený skiareál v Orlickém Záhoří, na víc jak půldruhého kilometru dlouhé sjezdovce je až padesáticentimetrová vrstva sněhu. Charakter počasí by se v následujících dnech neměl příliš změnit. Podle meteorologů v pondělí budou teploty i na horách šplhat až k 10 stupňům Celsia.