Extrém, bída, zmar, hodnotí sezonu lyžařské areály. Zavírají o měsíc dřív

„Toto je extrém. Nejspíš to nikdo z nás nikdy nezažil,“ krčí rameny provozovatel skiareálu na Trojáku a prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka. „Počítáte s oblevami, výkyvy počasí. Ale aby v zimě měsíc a půl nemrzlo? To je opravdu zmar,“ povzdechl si.

Na sjezdovky dnes pustí poslední lyžaře a pak sezonu oficiálně ukončí. „Ještě sice hlásí nějaké mrazy, ale nemělo by smysl pokračovat. Lidé už jsou stejně nastavení na kola, brusle a zahrádky,“ míní Juračka.

Většina jeho kolegů ze Zlínského kraje už sezonu ukončila nebo přerušila, avšak s nevalnými vyhlídkami. Na vině je extrémní počasí, teploty se vysoko nad nulou držely prakticky celý únor. A i když na sjezdovkách ležely ještě v půlce ledna bohaté zásoby umělého sněhu, i kvůli dešťům a větrnému počasí rychle zmizely.

„Mohli jsme jen sníh přesouvat zleva doprava a pozorovat, jak nám ubývá před očima. Nezůstalo prakticky nic,“ popisuje Jan Dudek ze Skiareálu Karolinka. Tam sezonu ukončili po jarních prázdninách a teď se chystají bilancovat. „Nebude to veselé počítání,“ tuší Dudek.

Návštěvnost šla podle něj dolů o 30 až 35 procent. Moc lidí nejezdilo ani v době, kdy na kopcích sníh byl. Slunce a jarní počasí je zkrátka nemotivovalo vyrazit do hor.

Areály tak většinou drželi účastníci lyžařských kurzů. Jenomže ani těm už v posledních dnech nemohla střediska nabídnout dobré podmínky a řadu kurzů nemohla uspořádat. „Děti teď měly vyrazit na lyžák do Velkých Karlovic a na Kohútku. Měli jsme sehnané lyže i další vybavení, ale nakonec se to muselo zrušit,“ popsala Martina Fojtíková z Otrokovic. „Jsme ale rádi, že provozovatelé vyšli vstříc a kurzy přesunuli na příští rok. Nemělo by smysl, aby tam děti jely a místo lyžování se jen procházely.“

Na školní akce a výcvikové kurzy spoléhali i na městském Svahu Zlín. Zájem byl během sezony velký, ale už před jarními prázdninami nebylo možné udržet kopec v provozuschopném stavu.

„Měli jsme ještě na prázdniny vyprodaný kemp, domluvené školy. Vozili jsme sníh i ze zimního stadionu, ale teploty šly k plus patnácti. To nebylo možné udržet,“ hodnotil Marek Sedlák s tím, že se za 25 let s podobnou situací nesetkal. Těší jej alespoň to, že se už domlouvá se školami na příští rok.

Chuť pokračovat neztrácí. Zároveň připouští, že se na svahu budou muset zamyslet nad strategií, s jakou přistoupí k dalším sezonám. „Jsme atypické středisko, máme mnohem náročnější přípravu než horské areály. Naopak naší výhodou je dostupnost. Je potřeba se zamyslet nad dalším posílením technologií,“ uvažuje Sedlák.

Nové technologie jsou drahé

Podobně uvažují také další provozovatelé. Na jednu stranu budou kvůli slabé sezoně odsouvat některé plánované investice, na druhou už přemýšlejí, jak zasněžovací systém posílit. „Existují technologie výroby sněhu i při plusových teplotách, zatím jsou ale velmi drahé na pořízení i provoz,“ naznačil Juračka.

„Je otázka, jestli si při přípravě svahu nevyrobit sněhu schválně více, abychom pak vydrželi ještě déle,“ zamýšlí se Dudek.

Že by ale areály končily nadobro, to si provozovatelé nepřipouštějí. „Možná některé menší, které už byly v problémech předtím. Ale jinak ne. Vždyť tím by tady ustal veškerý zimní cestovní ruch,“ poznamenal Juračka.

Například Skiareál Razula už loni nespustil velkou sjezdovku Razula a využívá jen tu u Hotelu Horal. „Ukázalo se to jako správný krok. Razula nebyla ekonomicky výnosná a za současných podmínek by se její příprava nevyplatila,“ zmínil Michal Vala, marketingový ředitel Resortu Valachy, který sjezdovky provozuje.

Podle něj se návštěvnost na sjezdovce Horal letos navzdory počasí dostala alespoň do průměru. Přijížděly zejména školy a rodiny s dětmi, které pobyt kombinovaly s dalšími aktivitami v resortu. „I my jsme ale měli ještě naplánované kurzy na první polovinu března, které jsme museli rušit a vracet peníze,“ zmínil Vala.

Ne všude ale sezonu viděli černě. Na Stupavě v Chřibech stále sníh mají a plánují nechat otevřeno, dokud to půjde. I když také ve středisku, které tradičně končí až mezi posledními, vědí, že konec nastane dřív než v předchozích letech.

A provozovatel Lubomír Orel není negativní ani při hodnocení sezony. „Každá zima je trochu jiná. Letos jsme měli spoustu problémových dní, kdy bylo těžké sníh na svahu vůbec udržet. Ale celkově to nebyla taková tragédie, pamatuju horší roky. Do další sezony půjdeme zase s odhodláním,“ uzavřel.