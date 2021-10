Personál bude očkovaný. Jižní Tyrolsko zveřejnilo pravidla pro skiareály

Lyžařům, návštěvníkům a turistům v Jižním Tyrolsku bude vstup do skiareálů umožněn pouze se zeleným pasem, to znamená, že buď musíte být očkování, prodělali jste onemocnění covid-19, nebo máte platný test.

„Skipasy se budou prodávat online všude, kde to jen bude možné, aby se zabránilo shlukování před pokladnami u lanovek. Navíc na místě bude personál, který se zaměří na regulaci větších skupin,“ uvádí Tomáš Nohejl, který se stará o propagaci Jižního Tyrolska v Česku. Personál bude také vyžadovat „sociální odstup“ alespoň jednoho metru od druhé osoby.

Stejně jako v Rakousku, ani v Jižním Tyrolsku nezapomeňte vzít na zimní dovolenou roušku nebo respirátor, jejich nošení bude povinné ve všech veřejných prostorech včetně lanovek.

Lyžařské vleky pojedou povětšinou na osmdesátiprocentní kapacitu. „Kapacita všech gondol je automaticky omezena na 80%, stejně jako kabinkových lanovek, kde budou neustále otevřená okénka. Opět se vyžaduje rouška nebo respirátor (FFP2),“ říká Nohejl.

Pokud se obáváte, že by vás v lyžařských areálech mohl ohrozit nenaočkovaný personál, máme pro vás dobrou zprávu. Od 15. října bude v celé Itálii platit, že do práce – tedy včetně obsluhy lanovek, skiservisů, ale i restaurací apod. – smějí chodit jen očkovaní lidé. Zaměstnancům bez covidového certifikátu by měl být nejpozději po pěti dnech zamezen přístup na pracoviště a dokonce i pozastaven plat.

Očkovací povinnost mají už od jara zdravotníci, později přibyli i učitelé a univerzitní studenti. Plně očkováno je v Itálii koncem září přibližně 65 procent populace, dalších osm procent má alespoň první dávku vakcíny. Lidé nad 80 let už dostávají třetí vakcínu.

Aktuální situaci o případném vývoji opatření najdete zde. Aktuálně je Itálie podle Ministerstva zahraničí ČR v tzv. oranžové zóně, tedy země se středním rizikem infekce. Pravidla pro cestování z Česka do Itálie a zpět najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.