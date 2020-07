Teplá sprcha i speciální matrace. Vlezte si do speciálu Tatry kolem světa 2

Náš gigantický „obytňák“ jsme navrhli podle letitých zkušeností dlouhodobých cestovatelů v extrémních podmínkách. Nástavba je vyrobena z hliníkové samonosné konstrukce, v interiéru auta jsme použili masivní dřevo merbau, protože je opravdu pevné a odolá změnám vlhkosti. Doplňujícím materiálem je voděodolná překližka polepená dubovou dýhou.

Schody do nástavby se navrhovaly podle zkušeností posádky původní Tatry kolem světa tak, aby se dveře daly zavřít i s vysunutými schůdky. Ty by měly být pevné natolik, že vydrží několik desítek tisíc sestupů a výstupů a současně by měly sloužit i jako mříž v zavřené fázi.

Jsou koncipované jako součást vozu, aby se dalo vystoupit na jakémkoliv nerovném terénu – žebřík opřený o auto by neobstál. Na schodiště je přivázané gumové zábradlí, které díky vyváženosti umožní přitáhnout schody na palubu desetinovou silou.

Schovávačka pro postel

V obytné nástavbě je dvanáct pohodlných polohovatelných sedaček, které se dají vysunout i do strany. V uličce mezi nimi je složená postel, která po odsunutí sedadel umožní pohodlné přespání až pěti lidem. Každý z dvanácti pasažérů má svou osvětlenou příruční skříňku o objemu 32 litrů, a to přímo nad sedačkou.

Vedle každého sedadla na stěně je zásuvka na 220 V a tři USB zásuvky s funkcí rychlého nabíjení. Na stropě nad uličkou jsou dva okruhy klimatizace, která by měla ochladit interiér i v těch nejextrémnějších podmínkách.

Další úložný prostor pro každého člena týmu je osmdesátilitrová skříňka, ve které jsou zasunuty dvě přepravky pro lepší manipulaci, prázdné batohy cestovatelů jsou pak uloženy ve střešním boxu. V uličce je příruční kuchyňka s kávovarem, dvoukřídlou kompresorovou 170 litrovou lednicí a spoustou úložného prostoru na nádobí.

Z chodbičky se vstupuje na odvětranou toaletu nebo do prostorné sprchy, které jsou vykachlíkované, aby se tu posádka cítila jako doma.

Pojď se mnou do ředitelny

Poslední dveře z chodby vedou do prostoru, kterému se začalo říkat ředitelna a slouží jako pracovna, místo pro porady a plánování výpravy. V malé místnosti je lavice ve tvaru písmene L a stůl, který se dá posunout do výšky lavice, takže vznikne lůžko široké 160 centimetrů.

U stropu je druhá postel po celé šířce místnosti, která pomocí elektromotoru sjede dolů. V ředitelně tedy mohou přespat pohodlně čtyři lidé, v případě nouze i šest. Jsou zde i ovládací prvky na tři nezávislá naftová topení Webasto.

V rohu ředitelny byl samostatný sprchový kout s toaletou, ale voda tam praskla tolikrát a místa bylo málo, že se z toho nakonec stal odkládací prostor.

Krátká, ale horká sprcha

Vaříme hlavně ve venkovní kuchyni, která je vysouvací a je hned vedle vstupu do nástavby. Jsou zde dva pětikilowattové hořáky, plynová nádoba má objem 220 litrů. Pod schody je záložní šedesátilitrová lednice.

Pohled zvenčí Venkovní design auta navrhl Pavel Fuksa a odráží se v něm to, co pro nás znamená cestování: dálky, rozmanitost cest, pouště, pobřeží, západy slunce... Nechybí prvky navazující na původní expediční vůz Tatra kolem světa, konkrétně šikmé bílé názvy zemí na modrém podkladě, česká vlajka a trojjazyčný nápis „Kolem světa“ na obou stranách kabiny řidiče, dominantní logo TKS2 na levém boku nástavby a řada dalších detailů.

Ve dvou postranních boxech napravo je šest potravinářských přepravek na zásoby, za nimi velký nůžkový stan RedX o rozměrech 6x4 metry, který nám poskytuje zázemí v dešti nebo silném větru, stejně tak rozkládací pracovní stůl o velikosti 4x1 metr.

Ve dvou postranních boxech z druhé strany je profesionální nářadí Bosch, spotřební materiál a srdce elektroinstalace – měnič Quattro, který má čtyři funkce a čtyři velkokapacitní baterie, kde se střádá energie.

Za levým kolem je pak elektrocentrála, za ní další úložný prostor a takzvané mycí pracoviště. Vodu skladujeme v nerezové nádrži velké 820 litrů, odkud ji tlakové čerpadlo pohání do celého vozu. K ohřevu vody na sprchování používáme třicetilitrový bojler, který ji dokáže ohřát až na devadesát stupňů a umožňuje tak teplou, i když krátkou sprchu celé posádce.

V kuchyni je výkonný filtr na vodu. Byl zde i třílitrový bojler, ale špatné zapojení ho zničilo a následně vytopil celé auto. To samé se přihodilo druhému bojleru v ředitelně, který se používal na sprchu, než se ze sprchového koutu stal kumbál.

Noclehárna na střeše

Na střechu se lze dostat po samonosném žebříku na zadní stěně auta mezi dvěma rezervami, které jsou opět vyplněny potřebnými věcmi: hadicemi na doplňování vody, kabely a dalším. Na střeše je v přední části velká hliníková krabice na prázdné batohy a spacáky, na ní jsou čtyři solární panely.

Po obou stranách uličky jsou čtyři rozkládací stany, které po vyklopení přesahují bok nástavby. Na pravé straně jsou dva stany o rozměru 210x200 cm umožňující pohodlné spaní třem až čtyřem nocležníkům, na druhé straně jsou stany 160 x200 cm velké, v nichž mohou přespat dva cestovatelé, v případě nouze i tři.

Ve stanech jsou pohodlné matrace o výšce deset centimetrů, vyvinuté českou firmou Tropico tak, aby byly pružné, odolaly vlhkosti a dobře sloužily i v extrémní zimě či teple.

Tolik o našem luxusním příbytku na kolech. O dalších zážitcích z cesty se s vámi podělíme v nejbližších dnech.