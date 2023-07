Slovenská rarita. Osadu Brízgalky milovala Olga Havlová, StB nesnášela

Co si budeme povídat, výlet na elektrokole je zkrátka pohodlnější. Člověk s menší či větší pomocí elektrické síly dojede dál a výš. To ovšem neznamená, že se nevrátíte domů špinaví a olepení. Zejména, když vás čeká trochu slovenské divočiny.

Začínáme ve Vychylovce, kde se nachází Muzeum kysucké dědiny, jehož součástí je lesní úzkorozchodná železnice. Unikátní atrakcí se můžete i projet, což asi nejvíc ocení děti. Zážitek to bude určitě i pro dospělé šotouše.

I trasa Bystrické cyklomagistrály, kterou si z části projedeme, je situována podél bývalé lesní úvraťové železnice. Jezdila od první poloviny minulého století z Nové Bystrice až po Oščadnici.

Železnice ve Vychylovce. Odtud se vyjíždí na výlety.

„Vznik lesní železnice byl do značné míry podmíněn hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel Bystrické doliny, kterým byla těžba a zpracování dřeva,“ říká nám místní průvodkyně. Lesní železnice tak nahradila dopravu dřeva vodní cestou.

Cyklovýlet na opravdové dědiny

Ale pryč ze skanzenu. Máme s sebou místního průvodce, zkušeného cyklistu, a ten nám slibuje výlet na opravdové dřevěnice, které stále slouží svým majitelům. Dnes už jen k rekreačním účelům. není to ovšem žádné muzeum.

Stoupáme po silnici – díky elektrokolům téměř bez zadýchání – nad Bystrickou dolinu a brzy se nám otevírají krásné výhledy. Pokračujeme dál a náš průvodce se za dalších pár kilometrů zastaví a počká na celou skupinu.

„Je to asi kilometr horší kamenitou cestou. Uvidíte, zda si to troufnete vyjet na kole nebo raději pěšky. Ale ten strmý začátek určitě vyjděte,“ říká nám před odbočkou na dědiny. Poslušně to všichni uděláme. Po prudkém úseku nasedám na elektrokolo a bez přemýšlení se vydám vzhůru po velmi kamenité cestě.

Občas mám pocit, že sedím na býkovi, který mě chce shodit ze hřbetu. Je to kvůli kamenům v cestě. Ale elektrokolo je všechny překvapivě zvládá a já s ním. Přijdu si trochu jako kamzík, na vrchol dorazím kupodivu druhá – hned za největší sportovkyní skupiny.

Malebný kraj Stredných (anebo také Kysucko-oravských) Beskyd

Jedna účastnice vzdá cestu v půlce. Přichází o hodně. Z osady Brízgalky je totiž opravdu krásný výhled na Malou Fatru, a sedm zachovalých dřevěnic působí přímo pohádkově. Už jen čekáte na pastýře, až přijde se stádem ovcí. V den našeho výletu se kouří jen z jedné vzdálenější dřevěnice.

Havlová tu byla často, Havel jednou

„Byly to asi nejsledovanější dřevěnice v Československu. Disidenti a nepohodlní umělci to tady měli jako útočiště. Jezdila jsem Olga Havlová, byl tu i kníže Schwarzenberg, Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta nebo Ján Langoš. Estébáci, kteří je hlídali, to tu kvůli těm kopcům nesnášeli. Hlavně v zimě,“ říká průvodce.

Václav Havel tu prý byl jen jednou, aby se sám přesvědčil o půvabech místa, které mu vždy líčila Olga. Nějakou dobu sem prý jezdila každé léto na několik týdnů. Žižkovské dívce z dělnické rodiny bylo skromné místo bez tekoucí vody a elektřiny asi bližší než Havlovi, který byl z bohaté pražské rodiny. A nebo se mu prostě jen víc líbilo na chalupě na Hrádečku.

Romantika uprostřed kysuckých lesů

Jednu z dřevěnic dnes vlastní slovenský režisér a herec Juraj Nvota. Kamarád ho kdysi vodil po těchto dřevěnicích, kterým hrozilo, že za pár zim spadnou. Opravovali je a později na ně jezdili s dětmi.

„My máme vlastně radost, že ta chalupa stojí, že nespadla…Ony stály, stačilo vyměnit šindelovou střechu a opravit pec. Je to slovenská rarita, nemusí tu stát mrtvé skanzeny, ale živá dřevěná osada,“ řekl kdysi Nvota pro slovenské Hospodářské noviny.

Později doma čtu recenze na toto místo – není jich mnoho – ale v jedné se píše „pozor na medvědy“. Možná lepší, že jsem o této „možnosti“ setkání na Brízgalkách nevěděla. Ale když medvěd nesežral ani žádného disidenta, tak asi dobrý.

Slovenský orloj

Pak nás čeká opatrná cesta zpět z kopců, kde se později napojíme na Bystrickou cyklomagistrálu. Pohodlná trasa se nachází u kysucké podhorské obce Stará Bystrica. Zastávka se tu vyplatí. Na náměstí nás zaujmou dřevěné budovy a jedna z nich je opravdu výjimečná. Slovensko se totiž od roku 2009 pyšní svým orlojem.

Jedná se zároveň o největší dřevěnou sochu na Slovensku. Celková kompozice představuje sedící Madonu, Sedmibolestnou Pannu Marii, která je patronkou Slovenska. Pod orlojem je obchod se suvenýry a kavárna, na venkovních křesílkách můžete pozorovat místní ruch.

My pak pokračujeme ještě pár kilometrů za Krásno nad Kysucou. „Brázdit“ slovenskou krajinou na elektrokole se časově vyplatí. Za pár hodin toho stihnete vidět opravdu hodně. A možná i tomu medvědovi ujedete snáz.

Tipy na další výlety v okolí Cyklotrasa Trstená – Nowy Targ Pěkná a hlavně tichá je cyklotrasa z obce Trstená přes Suchou Horu až do města Nowy Targ v Polsku. Obec Trstená je již několik století spojena s hrnčířstvím. Ľubomír Hoľma tam udržuje tradici a vyrábí Trstenskou keramiku, která je typická cihlově červenou barvou, zdobená bílou hlinkou a glazováním. Jako suvenýr si tedy můžete odvézt krásný hrníček se srdíčkem. Halušky na Chopku Kdo se ocitne na Slovensku, neměl by vynechat brynzové halušky. Nejlepší mají prý na Liptově, protože tam se dělá i nejlepší brynza. Za přibližně 12 eur si je můžete dát na vrcholu hory Chopok (na třetí nejvyšší hoře Nízkých Tater), kam vás pohodlně vyveze lanovka. Halušky na tamním horském vzduchu chutnají snad ještě lépe. Koupání a termály Liptovská Mara je vodní dílo u Liptovského Mikuláše. Tato vodní nádrž má nejdelší sypanou hráz na Slovensku. Využívá se ke koupání, sportům, rybolovu, vyhlídkovým plavbám i výrobě elektřiny. V její těsné blízkosti se nachází známé termální koupaliště Bešeňová i největší slovenský aquapark Tatralandia.