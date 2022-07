Banská Bystrica, Hronsek, Krupina. Tatry ohromí, ale srdce Slovenska dojme

Tatry tě ohromí, ale střední Slovensko – to tě dojme, dala by se parafrázovat věta ze slavného filmu, kdyby měl člověk nejlépe vystihnout přírodu v Banskobystrickém kraji. Vzduch je tu bez přehánění tak čistý a lehký, že pro plíce to musí být hotové lázně.