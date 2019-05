Drsný výlet na ostrov Skellig Michael. Jen tady pochopíte magii Irska

Ptačí klauni papuchalkové Papuchalkové jsou vodní ptáci patřící do rodiny Alek (čeleď rackovitých). Nápadné je jejich černobílé zbarvení a chůze podobná tučňákům. Kvůli oranžovým nohám a extrémně barevnému zobáku si vysloužili hned několik přezdívek – od „klaunů Atlantiku“, „mořských papoušků“ až po „tučňáky severu“. Pestrobarevnost zobáků trvá jen během páření coby převlek na námluvy, které se konají v jarních měsících u břehů severní Evropy, Islandu, Faerských ostrovů a východního pobřeží Severní Ameriky.

Do hlubokých nor vybudovaných samečky na okrajích strmých útesů naklade samička pouze jedno vajíčko, na kterém se v sezení střídají oba rodiče.

Papuchalkové sice umí létat a za minutu mávnou křídly až 400x a dosahují tak maximální rychlosti osmdesát kilometrů v hodině, přesto jsou spíše excelentní plavci než výborní letci.

Na lov se vydávají do vzdálenosti až sto kilometrů na otevřený oceán, kde se potápějí do hloubky sedmdesát metrů a loví především drobné rybky. Ty přenášejí naskládané v zobáku napříč mezi jazykem a horním patrem. Díky šikovnému zobáku se tudíž nemusejí s každým úlovkem vracet.

