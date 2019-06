Blíž k moři už to nejde. Vyzkoušeli jsme, jak zvládnout cestu na Rujánu

Možná se vám to nezdá, ale je to fakt. Bližší moře nenajdete. Z Prahy na Rujanu je to 639 km, šest hodin pohodové jízdy. Zato nejbližší jižní moře, Terstský záliv na severu Itálie, je vzdálené 702 km, navíc po placených rakouských dálnicích, kde se docela draze platí i za průjezd tunely.

To německé dálnice jsou rychlé, dovedou vás až k pobřeží a zatím (možná letos naposledy) se za ně neplatí. Projeli jsme trasu na slavnou Rujánu, ale pokud chcete dovolenkovat ještě levněji (nebo startujete třeba z Ostravy), je dobrým tipem i polské pobřeží. Krásné pláže s jemným pískem a piniovými háji jsou tam stejné jako v Německu.

I bez navigace

Cesta není žádná věda. Německé autobahny jsou často bez rychlostního omezení a jsou přehledné, vesměs dobře udržované a s jasným značením. Až k moři dojedete jednoduše i bez navigace, jen podle dálničních tabulí.

Německou specialitou jsou odpočívky bez zázemí, na nichž jsou tak akorát záchody a odstavené kamiony, kvůli nimž se na parkoviště často ani nedostanete.

Nejobvyklejší cesta povede pravděpodobně po ústecké dálnici D8. V tunelech, které ji vedou k hranici, dejte pozor na měření rychlosti.

Těsně kolem hranice pak číhají policisté a podezřelá (často jen jednoduše postarší) auta občas odchytávají.

Hned za hranicí je pak odpočívadlo, na které německá policie ráda stahuje provoz a z pomalu se pohybující kolony odebírá auta ke kontrole.

Po další půlhodině cesty objedete Drážďany (v tunelech se také měří rychlost), další stovky kilometrů je to většinou jen dálniční nuda. Na dálnici A13 směřující na sever dejte pozor u města Ortrand na radar, stojí tam v takovém dolíku schovaný v lese.

Dálnice na Berlín byla na začátku června bez uzavírek a zúžení, frčí se většinou plynule. Cestu si však naplánujte raději tak, abyste se vyhnuli koloně na obchvatu Berlína. Bývá tam v pracovních dnech asi od čtvrté do sedmé odpolední a samozřejmě po ránu.

VIDEO: Nejen Itálie a Chorvatsko. Dovolená u moře ale potěší i na Rujáně

Z Berlína je to k moři po dálnicích A11 a pak A20 necelých 300 kilometrů. V pohodě se dají pokořit za dvě a půl hodiny, dejte ovšem pozor na dostatek paliva.



Skvělé koupání během cesty Cestování v letním horku je úmorné pro rodiče i pro děti. Všichni tak uvítají přestávku, třeba v tropech. Akvapark Tropical Islands najdete v půli cesty k Baltu, těsně před Berlínem (asi

60 km jižně), na okraji jedinečné lesnaté oblasti Spreewald v obci Krausnick. Z Prahy jsou to tři hodiny cesty, z dálnice vás tam navedou směrníky. Uvnitř monstrózního hangáru s objemem pěti milionů krychlových metrů, v němž původně chtěli stavět vzducholodě, je dnes kus tropického světa. Přečtete si: Tropický ráj najdte jen tři hodiny od Prahy.

Přímo na dálnici je na trase jediná benzinka asi 70 km za Berlínem. Pak natankujete až u Stralsundu, přístavu, z něhož se po mostě přejíždí na Rujánu. Nebo budete muset sjet z dálnice a benzinku hledat (v noci mohou být zavřené). Počítejte s tím, že když na to na dálnici bez omezení rychlosti šlápnete, bude auto žrát víc.

Kousek za sjezdem na Pasewalk (je v něm také benzinka) buďte ostražití, mohou se tam tvořit kolony, až do července je na tříkilometrovém úseku stažený provoz do jednoho směru. Další benzinová pumpa (Aral) je pak přímo na dálnici A20 asi 70 km před Stralsundem (asi 200 km od Berlína).

Na zpáteční cestě je to stejné. Na sjezdu z dálnice A20 na A11 je na stovce radar, další je pak 90 kilometrů za Berlínem směrem na Drážďany na A13. V těch místech začíná zúžení, které pak pokračuje rovně na A15 vedoucí na východ, může to tam být trochu nepřehledné. Podobné je to pak na obchvatu Drážďan (sjezd z A4 na A17).

Skvělá atmosféra

Na Rujánu se ze Stralsundu přejede po monumentálním mostě, za ním budují na ostrově dálnici, prozatím se jezdí po „jedničkách“ a okreskách. Na příjezdu se můžete zaseknout u města Stönkwitz.

Známé molo v Binzu Koncem května to na koupání ještě nebylo. Procházky po plážích jsou však krásné za jakékoliv teploty.

My dojeli až na nejsevernější cíp ostrova na Kap Arkona. Z Prahy je to tam necelých sedm set kilometrů. Když zvolíte na Rujáně západní trasu přes obec Trent, svezete se i přívozem (4,5 eura za auto s řidičem, 1,2 eura za dalšího člověka).

Pokud plánujete výletničit a objevovat další místa, ověřte si kromě specialit v dopravních předpisech a povinné výbavě ještě nutnost mít emisní plaketu. Ekologická známka opravňuje řidiče k vjezdu do větších měst, bez ní hrozí pokuta 80 eur. Na sever od Berlína žádné takové město není, ovšem třeba Hamburk, který za celodenní výlet stojí, už ji vyžaduje.

Vyrazit k Baltu má smysl od jara do podzimu. To se na Rujáně bude moc líbit hlavně cyklistům a bruslařům. Celý největší německý ostrov je protkaný cyklostezkami. Voda je samozřejmě studenější než v Jadranu, děti se s tím obyčejně srovnají lépe než dospělí. Loni v půlce prázdnin měla kolem dvaceti stupňů.

Promenáda v Binzu je lemována výstavními bílými domy. Celá přímořská část města je velkou promenádou, kterou stojí za to prozkoumat. Na Arkoně jsou rovnou tři majáky.

Pláže s jemňoulinkým pískem jsou většinou oddělené od silnic lesíkem, ale i když ne, určitě neležíte na dece patnáct metrů od chodníku jako třeba v Chorvatsku. Připravte se ovšem na nepolevující vítr, před nímž ochrání různé přístřešky, stany a zástěny, které seženete na každém rohu. Každý by ale měl na Rujáně aspoň jednou vyzkoušet ten parádní plážový koš, do něhož si schováte věci, dají se u něj různě naklápět opěradla a podnožky a nechybí ani stojánek na pití.

Ubytování na týden pro čtyřčlennou rodinu seženete od nějakých 15 tisíc korun. Samozřejmě můžete vybírat i z mnoha hotelů různých kategorií. Ty nejparádnější a nejdražší jsou v kouzelném lázeňském městečku Binz.

Tady vidíte na vlastní oči, že Rujána je také destinací zámožných německých penzistů. Obecně však platí, že restaurace stojí stejně jako v Itálii, ale v supermarketech jsou ceny podobné jako v Česku. Když si tedy pronajmete apartmán s kuchyní, můžete se u moře stravovat za stejné peníze jako doma.

Kamenité pláže na mysu Arkona. S trochou štěstí tam potkáte i tuleně. Purgarten je nádherná výstavní vesnice plná turistů, před kterou se zaparkuje před procházkou na Kap Arkona.

Další tip: Polsko

Levnější a stejně parádní je dovolená u Baltu v Polsku. Bydlení na týden pro čtyřčlennou rodinu pořídíte od nějakých deseti tisíc. Jí a nakupuje se tam levněji než v Česku. Poláci mají navíc české turisty v oblibě, domluva je skvělá.

Polská riviéra je méně honosná než německá, což platí i o městech. Zato můžete objevit úplně opuštěné pláže, které budete mít v parném létě skoro jen pro sebe. A k tomu Poláci skvěle vaří.

Horší je to s cestováním. Pokud zamíříte na západ, vede nejjednodušší cesta opět přes Německo. Jen od Štětína musíte přetrpět okresky plné aut a svérázných řidičů, kteří rádi předjíždějí. Bohužel úplně kdekoliv.

Češi v posledních letech objevili lázeňské město Mezizdroje, které je na pobřeží nad Štětínem. Trasa je až po rozdvojení německé A11 s A20 stejná jako při cestě na Rujánu. Pak se pokračuje po A11 do Polska.

S přejezdem hranice se kvalita dálnice citelně změní. Časem je z ní široká čtyřproudá „jednička“ a pak už víceméně okresky. Stotřicetikilometrová trasa má být podle navigace na necelé dvě hodiny, počítejte ovšem tak aspoň s půlhodinou navíc.

„Loni začátkem srpna, v týdnu, kdy byla v Česku čtyřicetistupňová horka, jsem jel s dětmi do Polska k moři. Od domu k moři do Kołczewa to bylo šest hodin cesty i s dvěma zastávkami na záchod a objížděním kolony u Berlína. S turbodieselovým volkswagenem jsem to s přehledem ujel na jednu nádrž,“ popisuje Josef Kulíšek ze Středočeského kraje. „Až na úzké okresky se silným provozem a hodně zostra jezdícími místními řidiči to byla pohodová cesta.“

Na polských dálnicích se v některých úsecích platí mýtné. To se týká těch, co pojedou z Ostravy po dálnici od Katowic na západ. Na severozápadě u Štětína pojedete po nově budovaných úsecích zadarmo.

Velkým bonusem jsou také ceny paliv: benzin i nafta jsou levnější než v Česku.