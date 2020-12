Newyorčané zahání nudu pozorováním ptáků v Central Parku, některým to vadí

Jednoho podzimního dne se asi třicítka lidí s rouškami na tváři pustila v Ramble, části Central Parku, do pátrání po druhu sovy, která je v New Yorku raritou. Následovali Birding Boba, pravým jménem Roberta DeCandida, který už 30 let dělá ornitologického vůdce ve slavné zelené oáze Manhattanu a který dosud nikdy neměl tolik zájemců, uvádí agentura AFP.

Na znamení Birding Boba se malá skupina zastavuje, bere si dalekohledy a teleobjektivy, aby objevila puštíka proužkovaného skrytého ve větvích borovice, který do Central Parku přiletěl asi před měsícem.

Central Park ležící v srdci velkoměsta je považován za jedno z nejlepších míst pro pozorování ptáků na světě, neboť tam žije asi 220 různých druhů opeřenců.

„Všechny aktivity uvnitř budov jsou zrušeny. Lidé se tedy snaží dělat něco venku,“ vysvětluje Robert DeCandido. Tyto procházky, asi tříhodinové, stojí podle něj jen deset dolarů (asi 220 Kč).

Kromě puštíka proužkovaného, který se nyní v Central Parku podle některých vyskytuje dokonce ve dvou exemplářích, se nejslavnější park na světě stal též domovem výra velkého. I toho chodí lidé pozorovat s Bobem.

Tarini Goyalová, která se nedávno usadila v New Yorku, uvedla, že jí tato nová zábava pomáhá vyrovnat se s pandemií covidu-19. Ve Spojených státech v posledních dnech denní počty nakažených výrazně rostou a jsou mnohem vyšší než za první vlny epidemie v zemi na jaře.

Minulou sobotu se Goyalová účastnila jedné z nočních procházek. Tuto neděli je v parku znovu, aby si vyšla tentokrát za dne. „Cítím se tak blíže Newyorčanům a přírodě,“ říká tato mladá lékařka.

„Je to činnost, kterou můžete vykonávat sami, v parku a můžete při ní dodržovat předepsané rozestupy,“ uvedl David Barrett, tvůrce twitterového účtu Manhattan Bird Alert, který rovněž ukazuje, jak je v New Yorku pozorování ptactva nyní populární. „Je to něco, co vás může fascinovat celé hodiny. Objekt pozorování se neustále mění,“ říká muž, který v posledních týdnech získal několik tisíc uživatelů.

Jednomu z fotografů přistála na ruce sýkora rezavoboká.

Pozorování ptáků se v květnu ocitlo na prvních stranách tisku, když běloška Amy Cooperová zavolala policii a bez důkazů obvinila afroamerického milovníka ptáků Christiana Coopera, že ji ohrožoval. Stalo se to téhož dne, kdy zemřel George Floyd. Případ obletěl svět a vynesl Amy Cooperové obvinění z křivého nařčení.



Někteří Birding Bobovi vytýkají, že příliš rozšířil obec milovníků ptáků v parku a že si z toho udělal výnosný obchod. Také ho kritizují, že používá nahrávky, aby přilákal opeřence. Jiní ale DeCandida hájí. Například milovník ptáků matematik David Barrett zdůrazňuje, že Bob respektuje faunu a životní prostředí. Soudí rovněž, že více pozorovatelů umožní objevit více druhů ptáků. On sám v roce 2018 v Central Parku objevil kachničku mandarinskou, která je tam vzácností.

Pro Barretta, DeCandida či jeho spolupracovnici, fotografku Deboru Allenovou je pozorování ptáků mnohem víc než pouhý koníček. Když Allenová přijela do New Yorku, brzy si zvykla v čase oběda chodit do Central Parku, pryč od hluku velkoměsta. Jednoho dne spatřila ptáka a bylo rozhodnuto. „Zamilovala jsem se do nich,“ řekla fotografka.