Projeli jsme Čiernohronskou železnicí do historie slovenského lesa

Může se hodit Čierny Balog

Hlavní stanice ČHŽ sa nachází ve středu Čierneho Balogu východně od kostela blízko zastávky autobusů. Součástí stanice je malé muzeum a prodej suvenýrů. Žíznivým a hladovým poslouží místní nádražní restaurace. Na úzkých kolejích si můžete prohlédnout stojící nefukční i stále fungující vlakové soupravy. Poblíž stanice je velké bezplatné parkoviště pro automobily. Kde se najíst a ubytovat

V Čiernom Balogu je vícero penzionů, kde se za přijatelné ceny můžete najíst i ubytovat. Jízdné

Podle jednotlivých tras i počtu osob. Blíže najdete na https://www.chz.sk/sk/cennik/ Autem

Vlastním autem zajedete až ke vstupu do Lesnického skanzenu Vydrovo, kde je vybudované parkoviště. Z hlavního silničního tahu č. 529 Brezno – Lučenec je třeba pokračovat ve směru na Sihlu a na konci Čierneho Balogu před mostem odbočit podle dřevěného poutače ke skanzenu. Pěšky

Pokud by vláček náhodou nejezdil, tak vás z Čierneho Balogu do Vydrova dovede za 25 minut žlutá turistická značka směrem na Obrubovanec. Vstupné do skanzenu

Víceméně symbolické: 1 euro dospělí (26,50 Kč), 0,7 eur děti od šesti do patnácti let (19 Kč). Natáčelo se zde

Úzkokolejka je oblíbeným místem filmařů. Poprvé ji Neverou po slovensky přiblížil Juraj Jakubisko, po ní se tu natáčel Pokoj v duši s Jaromírem Hanzlíkem, Romanem Luknárem a Slávkou Halčákovou.