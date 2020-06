Poslední svého druhu. Slovenské artikulární kostely jsou světovým klenotem

Do Hronseku se dostanete z Banské Bystrice po silnici i vlakem. Prohlídka kostela v Hronseku je možná denně od 10:00 do 17:00 hodin, vždy v celou hodinu. Vstupné: dospělí dvě eura (54 Kč), studenti a důchodci jedno euro (27 Kč). V kostele je zákaz fotografování.



Do Kežmarku se dostanete vlakem a autem po silnici číslo 67 z Popradu (asi 15 kilometrů). Kostel se nachází na Hviezdoslavově ulici asi kilometr od vlakové zastávky. Otevřen od pondělí do soboty od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné: dospělí dvě eura (54 Kč), studenti a důchodci jedno euro (27 Kč).