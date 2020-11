Český výletník: Návštěva v nejbohémštější a nejpunkovější čtvrti v zemi

Čtyřiašedesátiletý sochař Vladimír Matoušek, autor mimo jiné mnoha církevních soch, žije v brněnské Kamenné kolonii už desítky let. Spoluzakládal i sdružení, které se stará o její rozvoj. MF DNES poskytl rozhovor o svém domově.

Vy jste sochař, máte v Kamenné čtvrti ateliér a zároveň vedete místní sdružení, které čtvrť rozvíjí?

Já jsem jeden z těch, kteří ho založili, ale jsou v něm teď aktivní spíše ti mladší.

Jste coby místní lidé rádi, že Kamenná čtvrť se stala turistickou atrakcí, nebo toužíte raději po klidu?

Naštěstí situace není taková, že by turistů bylo tolik a nás by to nějak otravovalo. Ale klid je něco, čeho si tu lidé cení nejvíc. Je to blízko do centra, ale zároveň je to tak trochu periferie. S turisty tu nikdo žádný kontakt ani nemá, kromě toho, že se staví v hospodě, když je otevřená.

Když vám tedy turisté nevadí, co byste jim u vás doporučil navštívit? Samozřejmě, mě zaujal dům obložený zrcadlovými sklíčky nebo hospoda s dámskými botami jako domovním znamením….

No tak ty uličky. My jsme sem přišli i kvůli tomu, že nám to připomínalo Itálii a vůbec Středomoří. My tady dodnes jedné uličce říkáme Italka. To je taková ulička, která je tak úzká, že se dá projít jenom pěšky. Poloha Kamenné kolonie v lomu nedovolila postavit domy jinak, než že některé uličky jsou neprůjezdné.

Ano, mně to přijde, že místní domečky vypadají, jako kdyby je někdo shodil z vršku toho lomu jako dětské kostky…

Nebo jako když děcka večer uklízejí hračky a nahrnou je někde do rohu.

A historie je opravdu taková, jaká se většinou opakuje v médiích, že Kamenka vznikla jako dělnická kolonie v první polovině 20. století a pak ji obsadili umělci?

Je to pravda. Město vykoupilo lom od původních majitelů. Černí se jmenovali, někde tady ještě jejich potomci žijí. Většinou si tady stavěli domečky svépomocí dělníci z Kohnovy cihelny. Říkalo se, že někteří si cihly nakradli z té továrny, jiní si je koupili. Takhle to tady za první republiky vzniklo. Umělci se sem začali dostávat až v 70. letech.

Vy tam bydlíte jak dlouho?

Padesát let.

Četl jsem, že tu pořád nejsou vyjasněné majetkové vztahy a komplikuje vám to život?

Problém je v tom, že pozemky pod domy byly v majetku města a byly pouze pronajaté. Město čas od času povolilo prodej pár pozemků. Situace je taková, že pozemky pod domy vlastní pětina lidí, kteří o to zažádali a vystihli období, kdy jim to rada města schválila. Další mají zažádáno o odkup pozemků a město jim to dodnes neumožnilo. Komplikuje to třeba žádost o hypotéku.

Jste čtvrtí zelených a alternativních myšlenek?

Za komunistů to vznikalo jako takový ostrůvek. Proto se sem stěhovali umělci a lidé, kteří toužili po svobodnějším způsobu života. Hodně studentů sem tíhne. Bydlí tady na různých podnájmech a pronájmech.

Kolik lidí vlastně žije v Kamenné kolonii?

Dva až tři lidi na dům. Tak do pěti set.