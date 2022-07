Historie intrik, masek a bohatství. Objevte vodní bludiště jménem Benátky

Původní starobylé Benátky mají šest čtvrtí, každá je trochu jiná, ale jedno mají stejné. Dokážou zmást skoro každého. Můžete mít prochozenou každou uličku, probloumané každé nábřeží, projetý každý kanál, prozkoumaný každý kostel nebo palác, a stejně zabloudíte.

Je sice zábavné sledovat, jak zmatení cizinci neustále koukají na displeje mobilů, které je neomylně vedou do dalších a dalších myších pastí, ale smích vás přejde ve chvíli, kdy sám stojíte na kraji ulice, která končí vodou. Včera tu byl přece most! A slepých ulic je v Benátkách možná většina. Ať už končí kanálem, dveřmi, zdí, mříží nebo zahradou s antickými sochami. Nejen zarputilí chodci se tak často dostanou do zákoutí, jaká by nevymyslel ani Jaroslav Foglar.