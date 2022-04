Zahlceným Benátkám došla trpělivost. Turisté za vstup zaplatí až 10 eur

Na Velikonoce se do malebných Benátek, které během pandemie covidu-19 zely prázdnotou, nahrnuly najednou desítky tisíc turistů. V sobotu čísla návštěvníků vyšplhaly na 120 tisíc a v neděli do města přijelo dokonce až 160 tisíc lidí.

„Díky covidu jsme si uvědomili, že to co bylo před pandemií na denním pořádku, už není nadále přijatelné. Mentalita se změnila stejně jako ohleduplnost (vůči turistům),“ řekl benátský radní zodpovědný za turismus Simone Venturini státní televizní stanici RAI, uvedla CNN.

23. března 2022

Starosta města Luigi Brugnaro tento týden oznámil, že už letos v létě budou v online portálu dostupné rezervace pro vstup. Rezervační systém je ta „správná cesta k více vyváženému řízení turismu“ napsal Brugnaro na Twitter.

Venturini upřesnil, že už letos v létě bude možné si zarezervovat jednodenní výlet do Benátek s tím, že lidé, kteří tak učiní, budou mít určité výhody. Díky rezervaci nebudou například muset čekat ve frontách nebo dostanou vstupy na některé památky a atrakce. Radnici tak toto léto poslouží jako zkouška efektivity systému, než rezervace začnou být povinné pro všechny turisty.

Luigi Brugnaro @LuigiBrugnaro Riparte il turismo a #Venezia❤️ Una boccata d’ossigeno per gli operatori. Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della Città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo. Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione https://t.co/XmTOptMfG0 oblíbit odpovědět

To by mělo být od začátku příštího roku. Ceny pro jednodenní vstup do města se budou pohybovat podle toho, v jak rušný den se lidé do města chystají. Za vstupenku tak cestující zaplatí od 3 eur (asi 70 korun) v klidný den do 10 eur (asi 250 korun) v hektické termíny.

Díky portálu bude město také schopno turisty varovat před dovolenou, kterou by strávili namačkaní v davech.

„Můžeme říct: ‚Vážený návštěvníku, nedoporučujeme cestovat do Benátek v toto datum, jelikož je to na svátek Ferragosto (srpnový státní svátek) nebo Velikonoce - bude zde mnoho lidí, což vám neumožní poklidnou návštěvu. Cestu si víc užijete o týden později,“ oznámil radní Ventorini.

Ti co přenocují, vstup do města platit nebudou

Vstupné nebudou muset platit cestující, kteří si ve městě zařídí ubytování a stráví tam alespoň jednu noc. Město se tak chce vyvarovat turistů, kteří do Benátek jedou takzvaně „na otočku“ a neutrácejí moc peněz. Lidé by podle Venturiniho měli zpomalit a přistupovat k městu s větším respektem.

O plánovaném zpoplatnění vstupu informovaly Benátky už dříve, nyní je ale podle starosty webová stránka s rezervačním systémem připravena a spustit by se měla do několika týdnů. Městu kvůli záplavě turistů i přijíždějícím výletním lodím hrozí zařazení na seznam památek UNESCO v ohrožení.

Benátky se po zavedení povinného vstupného stanou prvním městem na světě s takovým opatřením. Symbolický poplatek ve výši 1,5 euro (asi 35 korun) pro jednodenní návštěvníky ale v Itálii od roku 2013 mají třeba ve vesnici Civita di Bagnoregio, jejíž starosta chtěl tímto krokem přitáhnout do městečka více turistů.