Benátkám hrozí, že vymřou. Město má strach, že se z něj stane skanzen

Elektronický ukazatel svítící ve výloze lékárny Morelli zaznamenává počet obyvatel na hlavním benátském ostrově už od roku 2008. „Dnes je to 50 011, což je méně než minulý týden, kdy jich bylo 50 022. Určitě v příštích dnech klesne pod hranici padesáti tisíc,“ říká majitel lékárny Andrea Morelli. Informaci přinesl britský portál The Guardian.

Aktivistická skupina Venessia.com, která již léta vede kampaň za zachování benátského dědictví, také nyní smutně sleduje úbytek obyvatelstva. „Počet obyvatel, který nyní činí 50 011, do pátku klesne pod magickou hranici padesáti tisíc lidí,“ potvrdil její šéf Matteo Secchi.

„Nemáme přesné číslo, ale podle našich výpočtů a údajů z občanského rejstříku je to tak,“ dodává Secchi. Podle jeho slov na to aktivisté upozorňují již dlouhá léta. „Žádná administrativa zatím nedokázala tento trend zvrátit, my se ale vzdát nechceme,“ říká aktivista.

Secchi rovněž uvedl, že lidé, kteří ve městě zůstali, trpí pod ekonomickou mašinérií zaměřenou především na cestovní ruch. Podle něj se obyvatelé potýkají s vysokými životními náklady, nedostatkem cenově dostupného bydlení a obchody s nezbytným zbožím nahrazují prodejny suvenýrů.

„Cestovní ruch je dvousečná zbraň. Sice získáváte peníze, ale zároveň dusíte všechny aktivity i prostor obyvatel,“ řekl Secchi. Ten Benátky popsal jako stroj na peníze. „Žije tu spousta lidí, kteří odtud nepocházejí, ale vlastní dům, který pronajímají, a peníze pak utrácejí jinde,“ dodal Secchi.

Benátské úřady letos zveřejnily plán, jak do města přilákat pracovníky ze vzdálených míst, ale zdá se, že moc nefunguje. „Potřebujeme epochální změnu a to, aby rada přinesla významná opatření, například v podobě finančních pobídek majitelům nemovitostí, kteří by je například pronajímali pouze Benátčanům,“ řekl Secchi. „Hrozí nám, že vymřeme. Brzy budeme jako relikvie ve skanzenu,“ dodal aktivista.

Benátská rada obavy ze snižujícího počtu obyvatel odmítá. Argumentuje tím, že počet obyvatel města se naopak zvyšuje díky zahraničním studentům a lidem denně dojíždějícím z nedalekého Mestre. Říká, že v občanském rejstříku, z něhož čerpá Venessia, nejsou zahrnuti ti, kteří ve městě pobývají po značnou část roku, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu.

„Úbytek obyvatel Benátek je alarmující. Pamatuji si město jako dítě, kdy místní převažovali. Člověk se procházel po náměstí svatého Marka a potkával známé lidi. Teď už to možné není,“ uzavírá podle The Guardianu lékárník Morelli.