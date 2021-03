Jihočeši chtějí vlastní bydlení. Víc staví domy a kupují byty i chaty

Žít ve vlastním bytě nebo domě, vytvořeném přesně podle svých představ. To je trend, který preferuje stále více Jihočechů. Potvrdily to statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle nichž začala loni na jihu Čech výstavba 2 485 bytů, což je nejvíce od roku 2008.

Jihočeský kraj je po Plzeňsku místem, kde se loni začalo stavět nejvíc bytů v republice. A lidé volí stále častěji bydlení v rodinných domech, které ve všech jihočeských okresech tvořily přes polovinu celkového počtu.

V meziročním srovnání jich bylo nejvíc na Prachaticku. Tam počet vzrostl o více než 150 procent. „Téměř ze tří čtvrtin se ale jednalo jen o úpravy už dokončených staveb,“ uvádí Irena Votrubová z Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích.

Zatímco se započatými stavbami trhá kraj rekordy, v otázce dokončených bytů je situace opačná. Stavební firmy jich na jihu Čech dodělaly loni 1 669, což představuje meziroční pokles o čtvrtinu. V mezikrajském srovnání to znamená největší propad a poslední místo na pomyslném žebříčku krajů v republice.

„Situaci ovlivnila vládní opatření s pandemií koronaviru. I když to nemáme podložené tvrdými daty, mohly roli sehrát také karantény a onemocnění pracovníků firem, dodavatelů a podobně,“ popisuje Votrubová. „Faktem také je, že když se v jednom roce byty začnou stavět, nepředpokládá se, že by se ve stejném dostavěly,“ naznačuje Votrubová.

Přes 60 tisíc za metr čtvereční

Současně stále roste v Jihočeském kraji zájem o koupi nemovitostí. „Poptávka v čele s Českými Budějovicemi převyšuje nabídku. A to u kvalitní starší zástavby i novostaveb. Co se týče cen, někdy je až k neuvěření, co jsou lidé ochotní za byt v novostavbě zaplatit,“ říká Stanislav Pouzar, oblastní manažer pro Jihočeský kraj společnosti M&M Reality s tím, že byty v novostavbách se cenově běžně pohybují nad 60 tisíci korun za metr čtvereční.

„Obecně máme v nabídce nejvíc panelových bytů. Jejich ceny začínají v závislosti na lokalitě na 35 tisících korun. Ale mohou se vyšplhat až k 58 tisícům za metr, pokud se jedná o malé byty v nejžádanějších lokalitách,“ upozorňuje Pouzar.

A jižní Čechy lákají i kupující z jiných regionů. „Pořízení investiční nemovitosti v kraji či přímo v Českých Budějovicích vychází v poměru cena pořízení/výnos lépe než třeba v Praze,“ vysvětluje Miroslav Hodina z realitní kanceláře RE/MAX.

Kvůli vysoké ceně pozemků ve městech vyhledávají lidé stále více také možnosti na vesnicích.



„Při poloviční ceně pozemku se rodině vyplatí pořídit auto a dojíždět než kupovat pozemek třeba právě v krajském městě. Navíc dojezdová doba není o tolik delší,“ porovnává Hodina a dodává, že se zájem ještě zvýšil s dokončením dálnice mezi Budějovicemi a Táborem. „Lidé neřeší tolik vzdálenost jako čas na cestě,“ podotýká.

Zajímavou situaci pozorují realitní makléři v Českém Krumlově. Zatímco dříve byl velmi vyhledávaný, teď se v něm trh s nemovitostmi téměř zastavil.

„Zájemci o prohlídky v tomto městě se prakticky neobjevují. Nicméně předpokládáme, že jde o dočasnou situaci. Jakmile se situace s covidem uklidní, obnoví se turistický ruch a právě tato lokalita bude velmi rychle opět vyhledávanou,“ věří Hodina.

Chaty se víc prodávají i kupují

Na začátku letošního roku se vlivem pandemie meziročně zdvojnásobila také poptávka po rekreačních objektech. „Důvody jsou zřejmé – omezené cestování, touha trávit období karantény na zahradě a v přírodě, nemovitost jakožto nejbezpečnější investice,“ vypočítává Jan Martina, oblastní manažer společnosti M&M Reality.

Současně tato realitní kancelář nyní nabízí k prodeji více chat a chalup, než je pro zimu typické. „Máme okolo 200 rekreačních nemovitostí, loni v únoru to mohlo být okolo šedesáti,“ tvrdí Martina, podle kterého prodávající pravděpodobně reagují na rostoucí poptávku, o níž se dozvídají třeba z médií.

„Někteří touto cestou řeší svou zhoršenou finanční situaci v době covidu, jiní to vnímají jen jako příležitost prodat nyní výhodně. Ceny rekreačních nemovitostí vzrostly v některých žádaných lokalitách až o desítky procent,“ doplňuje Martina.