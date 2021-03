Výlov ani odbahnění táborské nádrži nepomohly, Jordán zůstává špinavý

Už je to téměř sedm let, co se podmínky v táborské nádrži Jordán měly díky nákladnému odbahnění zásadně zlepšit. Jeden z hlavních parametrů, kvalita vody, však výrazně pokulhává. Jordán znečišťují ryby i přitékající fosfor. Pomoci má stanice na jeho zachytávání.