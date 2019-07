Kam na jihu Čech utéct před vedry: do jeskyně nebo grafitového dolu

1. Podzemní chodby v Táboře

Pokud zavítáte do Tábora, navštivte Husitské muzeum a jeho podzemí. Projdete chodby, které místní budovali od 15. století. Podíváte se do sklepů zvaných lochy. Ty se skrývají přímo pod domy centra města. Některé sahají až 16 metrů pod zem. Za 500 metrů dlouhou prohlídku zaplatíte 60, snížené vstupné je 40 korun. Stavit se můžete denně od 9 do 17 hodin, vstup do podzemí je v budově staré radnice.

2. Sklepy Budějovického Budvaru

Prohlídkovou trasu nabízí národní podnik Budějovický Budvar v krajském městě. V letních dnech potěší zastavení ve sklepech s tanky. Teplota tady jen lehce přesahuje nulu. Trasu půjdete hodinu.

„Pravidelné prohlídky jsou denně v 11 a 14 hodin. V tom případě je základní vstupné za 150 korun. Mimo tuto dobu si musíte návštěvu rezervovat předem, podmínkou je minimálně pět osob,“ vysvětluje jeden z průvodců. S rezervací je běžné vstupné 200 korun.

3. Chýnovská jeskyně

Že vám je rázem chladněji, poznáte po pár krocích dolů do útrob Pacovy hory u Tábora, ve které se nachází komplex Chýnovské jeskyně. Teplota zde klesá pod deset stupňů. Průvodce ukazuje návštěvníkům tvary, které podzemní tok vyhloubil do vápence. Trasa čítá asi 400 schodů.

„Pro některé turisty je to trošku adrenalin. Převýšení je znatelné a schody nepravidelné. Ale snažíme se tím udržet historický ráz podzemí,“ vypráví František Krejča ze správy jeskyně. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Ceny vstupenek jsou 120, 100 a 60 korun.

4. Prohlídky soběslavských kostelů

V Soběslavi na Táborsku pořádají komentované prohlídky, které zavedou do místních kostelů. Ty jinak nejsou přístupné a navíc nyní nabízejí úkryt před tropickými teplotami.

„Nejprve chodíme do kostela sv. Víta u náměstí, poté přejdeme do dominanty ke svatému Petrovi a Pavlovi. Účastníci se tu dozvědí o historii, mohou si také na chvíli sednout do lavic a užít si klidu a chládku,“ vysvětluje Michaela Pimperová z infocentra.

Pak skupina pokračuje na prohlídku hradu. Vychází se každý den od infocentra na náměstí v 11, 13 a 15 hodin. Program je zdarma.

5. Grafitový důl v Krumlově

Ozve se hlasité „Odjíždíme!“ a namačkaní v důlním vláčku odjedete pod krumlovský Městský vrch. Vítejte v grafitovém dole. V desetistupňovém chladu půjdete po stopách horníků. Předtím však nafasujete nutnou výbavu – gumovky, kombinézy a helmy s lampičkou. Budete si moci osahat některou techniku využívanou pří těžbě, poznáte hluk ventilátoru nebo zažijete takzvanou důlní tmu.

Délka prohlídky je 80 minut, během nichž ujdete kilometr. V létě tu mají otevřeno každý den od 9 do 18 hodin. Cena základní vstupenky je 160, zlevněná stojí 100 korun.