Testy jsou často nepřesné, komplikuje to provoz, stěžují si šéfové firem

Společnost PCO – hlídací služba se sídlem v Českých Budějovicích musí týdně testovat 750 až 800 lidí. Ve firmě však naráží na jeden zásadní problém.

„Testů je teď na trhu sice víc, ale nemyslím si, že jsou příliš kvalitní. Když někomu vyjde pozitivní, musíte dotyčného poslat domů na dva až tři dny, než se dostane na PCR test. Ten mnohdy vyjde negativní. Současně musíte toho člověka dál platit,“ líčí ředitel Peter Bohinský.

Podle něj tak v PCO zbytečně přichází na několik dnů o pracovní sílu. „Teď se nám alespoň podařilo sehnat testy z Německa a Švýcarska, které jsou sice dražší, ale zdá se, že se osvědčily,“ naznačuje.

Stejnou zkušenost potvrzuje Zdeněk Novák z Pekárny Vacov na Prachaticku. „Limituje nás nespolehlivost testů a možnost indikace falešné pozitivity, která vyřadí do ověření PCR testem zaměstnance, za kterého není náhrada,“ přidává.

Z reakcí firem vyplývá, že je lepší si připlatit za kvalitnější výrobek. To však něco stojí a náklady zvyšuje i samotné provedení a administrace celého procesu.

„Nemám s tím problém, je to dobrá myšlenka a zároveň nám to i odhalilo pozitivní pracovníky. Na druhou stranu ale nerozumím, proč stát přehazuje tuto zodpovědnost na firmy. Těch 60 korun od státu na jeden test je navíc strašně málo. Náklady na celou akci nám nikdo nevrátí,“ tvrdí Bohinský.

Jeho slova potvrzuje ředitel společnosti Viscofan CZ Miloslav Kamiš. Firma je se zhruba 650 pracovníky jedním z největších zaměstnavatelů v krajském městě. „Upřímně jsem ještě nenarazil na test za 60 korun. Mohli bychom sehnat nějaké za zhruba 80 korun, ale my upřednostňujeme kvalitu před cenou, takže kupujeme dražší,“ popisuje.

I tam už řešili řadu falešně pozitivních výsledků. „Vyplývá to z kvality antigenních testů. My jsme se od začátku snažili nakupovat co nejkvalitnější, ale také jsme narazili. Považuji to za úkol státu, který měl firmám osvědčené výrobce doporučit,“ myslí si Kamiš.

Stát nenastavil pravidla

Ve Viscofanu se také stávalo, že antigenní test ukázal pozitivní výsledek, ale následný PCR test nemoc covid-19 nepotvrdil. Podnik tak i na jeden pracovní týden přicházel o personál. Teď tam mají zboží od jiného výrobce, které se osvědčuje.

Problém je však také s administrací v případě pozitivního výsledku. „Vstupují do toho i někteří praktičtí lékaři, kteří chtějí dělat PCR test dva až tři dny od antigenního. Zaznamenali jsme, že někteří chtějí pracovníky nechávat doma v karanténě, i když mají PCR negativní. Tím nechci říkat, že lékaři nebo hygienici fungují špatně, ale je to ukázka toho, že ze strany státu není definováno, jak přesně má celý proces fungovat, a pak vznikají potíže. Není to zdaleka tak pružné, jak potřebujeme,“ zlobí se Kamiš.

I několik týdnů od nařízení státu tak opatření doprovází řada komplikací. Také Jihočeská hospodářská komora před pár dny informovala, že se na ni obrací stále více firem, které si nevědí rady, jak evidovat člověka s pozitivním antigenním a následně negativním PCR testem. „Problém je stále i s dostupností antigenních testů,“ reaguje za komoru Dominika Krejčířová.

Krajská hygienická stanice nemůže doporučovat jeden konkrétní výrobek, sdělila MF DNES její ředitelka Kvetoslava Kotrbová. „Na trhu existuje konkurence, do které my nemůžeme vstupovat. Na stránkách ministerstva zdravotnictví je ale pro podniky seznam firem, které testy vyrábí. Tam je možné se podívat,“ radí.

Kotrbová si také uvědomuje, že má stávající systém úskalí i při takzvaném falešně pozitivním výsledku. Společnosti v kraji k tomu však podle ní přistupují zodpovědně.

„Minulý týden jsme zaznamenali údaje od 453 firem, v nichž se otestovalo 40 tisíc lidí. Z tohoto počtu bylo 219 pozitivních antigenních testů a 136 nemocných potvrdil PCR test. Na procenta to je 0,36. Toto číslo klesá, protože na počátku jsme zaznamenali údaje okolo půl procenta,“ shrnuje hlavní krajská hygienička.