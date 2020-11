Ředitelé škol se obávají, že studenty nepřipraví na lednové přijímačky

Zatímco nejmenší děti se mohou těšit na návrat do škol, deváťáci se musejí nadále učit pouze na dálku. Přitom řadu z nich už v lednu čekají přijímací zkoušky na umělecké nebo sportovní školy.

Učitelé i ředitelé základních škol na jihu Čech se tak kvůli současnému režimu obávají, že nezvládnou všechny plnohodnotně na zkoušky připravit. Například na ZŠ T. G. Masaryka v Blatné běžně zařazují pro všechny deváťáky hodiny matematiky a češtiny navíc.

„Jenže k dětem, které potřebujeme připravit na talentové zkoušky, musíme přistupovat individuálně. A to je v současné situaci obrovský problém,“ popisuje ředitelka školy Zdenka Dvořáková.

Sama přiznává, že pokud by se v příštích týdnech žáci do škol nevrátili, musela by přistoupit na omezení ostatních předmětů.



„Výrazně by v tuto chvíli pomohlo uvolnění prezenční výuky alespoň pro deváťáky tak, jak to bylo na jaře. Tohle teď nikdo neřeší, a to je podle mě velká chyba,“ říká Dvořáková s tím, že řada dětí se od nich hlásí na pedagogické školy, kde je také potřeba skládat talentové zkoušky.

„Momentálně se jim můžeme věnovat maximálně telefonicky nebo přes e-maily. Jenže ani to není zdaleka ideální příprava,“ dodává.

Pro talentovky měl být dávno manuál, říká ředitel školy

Z vyjádření ministra školství Roberta Plagy pro MF DNES vyplývá, že podrobnosti o podobě jednotných přijímacích zkoušek by měly být jasné do konce listopadu. Jenže to už je podle ředitelů škol pozdě.

„U talentových zkoušek měl dávno existovat manuál, který dosud nikdo z ředitelů nemá. Konec listopadu je šibeniční termín, protože přihlášky na tento typ školy se musí podat právě na konci listopadu. Pokud chce nyní ministr vystupovat s nějaký plánem, je to pozdě,“ vysvětluje Lubomír Pospíchal, ředitel ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí.

Právě zde se na rozdíl od blatenské školy rozhodli řadu odborných předmětů redukovat. Deváťáci tak přišli o hodiny chemie, fyziky nebo dějepisu, které musejí dohánět doma.



„Uvědomuji si, že pokud by se hlásili na odborné školy, mohli by mít problém, ale jinak to v tuto chvíli udělat nemůžeme. Pokud nám to situace alespoň trochu dovolí, budou moci přijít na konzultace, což je u nás jinak běžná věc,“ říká Pospíchal.

Nejdřív nahrávka, pak zkouška

O podobě jednotných přijímaček nemají jasno ani ředitelé umělecky zaměřených škol. Ti v tuto chvíli stále počítají s prezenční formou, což by vzhledem k velikosti tohoto typu škol v kraji bylo stále možné.

„Zatím se mi jako schůdná varianta jeví roztáhnout zkoušky do více dnů tak, aby bylo v kontaktu co nejméně lidí. Zrovna u nás by to distanční formou moc fungovat nemohlo,“ podotýká ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně Otakar Novák.



Podle něho se Asociace SŠ a VOŠ s výtvarnými obory snaží najít shodu na podobě zkoušky, zatím však bez výsledku.

Cestu hledá také ředitel budějovické konzervatoře Petr Ries, který si umí představit prezenční formu zkoušek. „Rozhodně jsme na tom lépe než v Praze, protože se k nám hlásí maximálně 60 dětí. S Asociací konzervatoří ale jednáme s ministerstvem školství o možnosti distančního předvýběru uchazečů,“ naznačuje Ries.

Podle něho by měli přihlášení žáci vytvořit videonahrávku svého uměleckého výkonu, na jejímž základě by komise rozhodovala o tom, koho pustit k následné prezenční přijímací zkoušce.



„Nahrávky by se měly odeslat a vyhodnotit v prosinci tak, aby se v lednu stihlo přistoupit ke zkouškám. Zatím se bavíme o plánu, ale pokud v Česku bude nadále podobná situace, jeví se to jako jedna z nejvíce pravděpodobných variant,“ dodává Ries.

Dvoutýdenní rozpětí pro konání talentových přijímacích zkoušek na umělecké školy začíná hned po Novém roce, konzervatoře navazují stejně dlouhým obdobím 15. ledna. Gymnázia se sportovní přípravou mají o něco více času, časové okno pro zkoušky se otevírá 2. ledna a končí 15. února. Uchazeči o studium ostatních středoškolských i učebních oborů mají čas s podáním přihlášky až do 1. března příštího roku.

Minulý týden ministr Plaga informoval o tom, že se do lavic vrátí 18. listopadu žáci prvních a druhých ročníků základních škol.