Památkově chráněný dům v Prachaticích se může zřítit. Obnoví jej město

Měšťanský dům s číslem 181 pár kroků od Velkého náměstí je jedním z nejstarších v Prachaticích. Oproti okolním budovám vypadá spíše jako dům hrůzy.

Přestože je to kulturní památka, má vymlácená okna, opadanou omítku, štukovou výzdobu vzal čas.

„A podle posudku statika je nestabilní. Na zdech objektu jsou obrovské trhliny a už se opírá o vedlejší stavení,“ popisuje starosta města Martin Malý (Nezávislí).

Radnice se nyní pokusí budovu odkoupit od soukromého majitele, aby mohla co nejrychleji provést nezbytný zásah.

„V současné době neexistuje šance, že by se objevil nějaký investor, který by dům koupil a na vlastní náklady opravil. To by pro něj bylo finančně velice náročné. Jsou dvě možnosti. Buď ruinu koupí a opraví město, nebo se rozpadne,“ dodává opoziční zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice).

Ten s myšlenkou odkoupení přišel a ostatní mu dali jednomyslně za pravdu. Dům na rohu Klášterní a Neumannovy ulice zůstává posledním v centru, který je v dezolátním stavu.

Stavba je nyní v exekuci. „Dlouhodobě chátrá a majitel sám přiznává, že nemá a nebude mít peníze na její opravu a zastavení destrukce. Dům je léta zatížený exekucemi a jeho stav se neřešil. Město od něj dávalo ruce pryč, protože patřil soukromníkovi,“ pokračuje Nepustil.

Obnovili už kapli sv. Markéty

Současným majitelem objektu je Hynek Merta. Muž z Prachatic v důchodovém věku se živí restaurátorstvím. Ve středu se MF DNES nepodařilo Mertu telefonicky kontaktovat, nicméně starosta Malý o něm mluví jako o bezproblémovém člověku, pro kterého je ale starost o objekt zkrátka příliš velkým soustem. Patří mu od 90. let.

Rada města dopisem vyzvala exekutora, který má objekt na starost, aby podnikl kroky vedoucí k dražbě. To by mělo trvat maximálně tři měsíce. „Pokud to nevyjde, oslovíme dalšího přihlášeného exekutora, který již pro město vymáhal jiné pohledávky. Ten by aukci vyhlásil,“ říká Martin Malý.

Exekutor bude vycházet ze znaleckého posudku, který zatím není vyhotovený. V něm uvedenou cenu za objekt může snižovat. „Nejspíše půjde o částku v symbolické rovině. Vzhledem ke stavu domu nepůjde o nějaké šílené milony korun,“ doplňuje starosta. Přesné náklady na odkoupení tak prozatím nejsou známé.

Na co bude město muset vynaložit více peněz, je následná rekonstrukce. Prvotní investice by zachránily střechu, konstrukci krovu, opravily fasádu a vyplnily okna. Klíčové bude již zmiňované statické zajištění stavby. Podle prvních odhadů vyjde úvodní etapa rekonstrukce na sedm milionů korun. Radnice by pravděpodobně využila dostupných dotací na zachování památkově chráněných objektů.

Prachatice se do podobné záchranné akce nepouští poprvé. Loni otevřely veřejnosti opravenou kapli sv. Markéty u bývalých lázní. V roce 2014 ji město koupilo v zanedbaném stavu od soukromého majitele. Strop kaple byl propadlý, věž poškozená úderem blesku a celá stavba zarostlá roštím.

„Celou jsme ji nechali opravit. Zrestaurován byl starý gotický oltář nebo rozpadlé dřevěné lavice. Teď je to krásné místo, které mělo původně na kahánku, podobně jako v současnosti dům v centru,“ dodává Malý. Rekonstrukce kaple stála 22 milionů korun. Jeden milion město získalo na několika dotacích.