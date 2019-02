Prachatice chtějí koupit a opravit chatu na Libíně. Plánují i lanovku

Snad každý místní sem alespoň jednou za život vystoupí. Někteří obyvatelé Prachatic navštěvují Libín pravidelně, ať už pěší procházkou, nebo v autě. Vrch na město shlíží z výšky 1 093 metrů nad mořem.



„Rozhledna tam stojí 140 let, i přesto je tahle stará dáma stále v kondici. Platí za turistickou atraktivitu,“ poukazuje na význam vrchu starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí).

A právě provoz horské chaty s restaurací a ubytováním by mohl přitáhnout ještě více lidí. Proto se zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu vyjednáváním o jejím odkoupení.

V současnosti figuruje prázdný objekt v nabídce realitní kanceláře, která ho ohodnotila na bezmála devět milionů korun. Patří soukromému majiteli. Vedení města nyní zahajuje jednání. Na odkup má vyhrazeno šest milionů.

„Součástí je jedna budova restaurace s ubytováním a další pouze s ubytováním. Pak je tam menší kolárna a lyžárna. Budeme se snažit objekt získat,“ potvrzuje starosta.

V nabídce je i stan na venkovní akce a čtrnáct pokojů

Podle informací zveřejněných realitní kanceláří je součástí nabídky také stan pro větší akce s možností vytápění a osvětlení. K noclehu má sloužit celkem 14 pokojů, součástí restaurace je údajně i nová kuchyň.

Přesto však šéf radnice Malý předpokládá, že by chata musela projít další rekonstrukcí, než by se otevřela turistům a prachatickým obyvatelům.

„V případě odkoupení bychom museli vynaložit další finanční prostředky na modernizaci ubytování. Byl by potřeba nový nábytek a zařízení pokojů,“ říká.

Areál na Libíně nyní nefunguje, v provozu je jen rozhledna. „Horská chata je ale nedílnou součástí tohoto místa a v současnosti je v neuspokojivém stavu. Je důležité ji zprovoznit, a vytvořit tak zázemí pro turisty. Doposud objekt nikdo nekoupil, takže město teď může zamezit jeho chátrání,“ přemýšlí zastupitelka Barbora Koritenská (Živé Prachatice).

Jako vzor mají Kleť

Souhlasí s ní i opoziční zastupitelka Růžena Štemberková (KDU-ČSL). Podle ní je kromě samotného odkoupení chaty klíčová také koncepce dalšího využití a rozvoje.

„Místo musí nabídnout i navazující aktivity, jako to skvěle funguje třeba na Kleti. A radnice musí být v tomto nápomocná. Nejde jen o to nabízet ubytování a stravování,“ míní Štemberková a dodává, že aktuálně je sice místo ve špatném stavu, nicméně ho považuje do budoucna za životaschopné.

Pokud město libínskou chatu koupí a zrekonstruuje, pravděpodobně ji nabídne do nájmu zájemci o provoz služeb.

Výhledově by se Prachatice mohly dočkat i vytoužené lanovky a sjezdovky na Libíně.

„Kleť měla to štěstí, že k ní přistavěli lanovku na začátku šedesátých let. O té se u nás ve městě vždycky snilo a prachatičtí obyvatelé si ji přáli,“ líčí starosta Martin Malý s tím, že o lanovce se v minulosti několikrát diskutovalo.

„Myslím, že takový nápad tu byl už za první republiky i za socialismu, ale nebyly na to peníze,“ dodává.

Město by chtělo plány oprášit a v budoucnu je uskutečnit. Studii má radnice zpracovanou, zabývá se právě možnými sjezdovými tratěmi a lanovkou.

„Bude to však nejen finančně náročné, ale musel by se důkladně zvážit i dopad na životní prostředí,“ podotýká Malý.