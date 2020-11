Obézní školák s cukrovkou už není rarita, říká budějovický diabetolog Vrtal

Ještě před pár lety se diabetu druhého typu říkalo stařecká cukrovka, dnes však postihuje i štíhlé sportující lidi. „Čím dál častěji se v našem Diacentru objevují pacientky, které mají cukrovku druhého typu už před otěhotněním a výjimkou u pediatrických kolegů nejsou dětští pacienti s diabetem druhého typu,“ říká lékař Vrtal.

Co stojí za rozvojem cukrovky?

Zčásti je diabetes dědičné onemocnění, hlavně u prvního typu je zvýšené riziko jeho rozvoje u dítěte rodičů, pokud má cukrovku prvního typu aspoň jeden z nich. Diabetes druhého typu často souvisí s nadbytkem jídla a s ním spojenou obezitou a nedostatkem pohybu. Zároveň se lidé dožívají vyššího věku, a tak statistiky plní senioři, kteří se své cukrovky dožili.

O jaké pacienty s cukrovkou se staráte v českobudějovické nemocnici?

Jednak hospitalizujeme na lůžkové části našeho interního oddělení pacienty, kteří potřebují nějakou další přidanou péči. Jsou to především ti, co mají cukrovku hodně vysokou, jsou například dehydratovaní, mají další komplikace a je potřeba jim rychle nasadit inzulin a ohlídat je při tom. O další pacienty se staráme ambulantně v Diacentru.

Koho v něm léčíte?

V Diacentru se specializujeme hlavně na pacienty, kteří mají jiné typy cukrovky – prvního typu, pacientky, které trpí diabetem před otěhotněním, pak se staráme o těhotné diabetičky i diabetičky po porodu nebo geneticky vázané cukrovkáře. Kromě toho léčíme pacienty, kteří mají další komplikace, například defekt na noze, nebo jsou po transplantaci ledviny.

Kolik jich v Diacentru máte?

Já jich mám v péči asi tisíc a v Diacentru jsou jich v této chvíli celkem dva tisíce.

Jakých pacientů přibývá nejvíc?

Jsou to pacienti s diabetem druhého typu. Je pravda, že se čím dál častěji objevují pacientky, které mají cukrovku druhého typu už před otěhotněním a pak jsou těhotné s tímto typem cukrovky, což v minulosti nebývalo. Přibývá pacientů už mezi čtyřicátníky, ale i mladšími lidmi. Novým jevem jsou i dětští pacienti s diabetem druhého typu, což byla před třiceti lety opravdu rarita. Dnes však nejsou výjimkou obézní třinácti- čtrnáctileté děti s cukrovkou. A také roste počet lidí v důchodovém věku.

Kdo je váš průměrný pacient?

Obecně můžeme říct, že je to pacient, který je málo pohyblivý, obézní, k tomu má třeba vysoký tlak a špatný cholesterol. Nejčastější věk, kdy se diabetes odhalí, jsou šedesátníci pětašedesátníci.

Čím je nemoc nebezpečná?

Lidé se s ní obvykle potýkají velmi dlouho, a proto se většina pacientů dočká chronických komplikací. Mezi ně patří kornatění cév, zužování tepen a z toho vznikající infarkty, mrtvice nebo ucpané tepny v nohách. Nemoc napadá i oči, ledviny, nervy, klouby, kompletně všechny části těla. Infarkt postihne diabetiky třikrát častěji a mrtvice dokonce čtyřikrát častěji než ostatní lidi. A důležité je říct, že tyto vážné stavy mívají i v nižším věku, než se vyskytují v populaci bez cukrovky.

Umíte dnes léčit cukrovku efektivněji než dřív?

Snažíme se komplikacím cukrovky předejít moderními léky. V minulosti jsme se zaměřovali jenom na udržení glykemie, to znamená hladiny cukru v krvi, v přijatelných mezích. Měřili jsme a pozorovali cukr na lačno, po jídle, dlouhodobý cukr, a k tomu jsme léčili případný vysoký krevní tlak, cholesterol a podobně. To se dělo zhruba do roku 2013. Dnes se díváme na člověka komplexně, nové léky a metody přinášejí víc efektů najednou.

Co dokážou?

Kromě snižování hladiny cukru, cholesterolu a krevního tlaku i další věci, jako ovlivnit činnost ledvin, srdeční funkce, třeba srdeční selhání, obecně zpomalit kornatění tepen. Zároveň se snažíme snižovat hmotnost pacienta.

Může se obézní člověk cukrovky po zhubnutí zbavit?

To je strašně důležitá otázka a přesnou odpověď na ni nikdo nezná. Víme, že když pacient hodně zhubne, třeba i operační léčbou, jeho cukr se znormalizuje. Ale změny, které už v jeho těle nastaly roky předtím, tam zůstanou. Proto mu základní léčbu musíme poskytovat nadále, protože pořád je víc ohrožený než člověk, který nikdy cukrovku neměl a nebyl tak obézní jako on předtím.

A může být diabetes komplikací při onemocnění covidem?

Vážnější průběh covidu hrozí hlavně těm pacientům s cukrovkou, kteří nemají správnou léčbu a mají další nemoci. Nejvíc jsou ohroženi při onemocnění covidem hlavně starší pacienti s diabetem a k tomu například s obezitou, vysokým tlakem, případně ledvinovými komplikacemi.

Čím to je, že spousta lidí stále tuto nemoc podceňuje?

Řada lidí nechodí na preventivní lékařské prohlídky, které mohou mimo jiné odhalit i diabetes. Včasná léčba cukrovky je velmi důležitá, ale ještě důležitější je prevence. Diabetes druhého typu mají i hubení lidé, ale když se člověk bude hýbat, mít aspoň trochu rozumnou stravu a nebude obézní, obrovsky si snižuje šance, že se u něho nemoc rozvine. Nesmažeme to, co máme vepsáno v genech, ale diabetes můžeme výrazně ovlivnit svým životním stylem. A protože 14. listopad je Světovým dnem diabetu, snažíme se i při této příležitosti lidi s touto chorobou seznámit a přimět k aktivní péči o své zdraví.