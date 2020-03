Čím to je, že pacientů s cukrovkou každým rokem přibývá?

Hlavními důvody jsou nezdravý životní styl a to, že se zvyšuje počet pacientů s obezitou, která riziko cukrovky výrazně zvyšuje. Negativní vliv má také nedostatek fyzické aktivity. Cukrovce druhého typu se dříve říkalo stařecká cukrovka. To už dnes ovšem neplatí, protože se posouvá do mladších věkových skupin. Je to nemoc, která úzce souvisí také se stresem.