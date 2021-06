Legiovlak láká tisíce návštěvníků. Teď je k vidění v Dačicích

Projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku soupravy z období let 1918–1920, kdy se na transsibiřské magistrále v Rusku odehrávaly válečné operace československých legií. Nyní se zájemci mohou v Dačicích na nádraží podívat, jak tito vojáci žili.

„Pořád mě strašně baví, když k nám přijdou lidé, že měli prapradědečka také v legiích a my jsme pak schopní zjistit, kde třeba jeho předek sloužil a podobně. Umíme najít osudy lidí a to se setkává s velkým vděkem. U dětí zase vede třeba vede prohlídka kulometů, na který si mohou sáhnout anebo je hodně oblíbený i lékařský vagon,“ popisuje mluvčí Československé obce legionářské Miloš Borovička.

V Dačicích stojí válečná souprava od úterý a bude tam k vidění až do neděle 4 července. Na jihu Čech se Legiovlak zastavil v Milevsku, v Bechyni a v Třeboni.

„Jihočeská štace byla úspěšná. Po tom špatném roce jsme my jednak rádi, že zase můžeme vyjet s vlakem ven a jednak je zájem lidí velmi znát. Všichni se zase těšili na akce a na kulturu. My jsme spokojení,“ těší Borovičku. V Třeboni tak navštívilo Legiovlak 2000 lidí, na jihočeské červnové štaci pak zatím 9800 návštěvníků.

Po celé republice by měl Legiovlak jezdit až do prosince. A všichni doufají, že bude sezona tentokrát kompletní, že ji opět nezastaví situace okolo covidu.

„Rádi bychom jezdili, co to půjde. Chceme alespoň s Legiovlakem stihnout konec září, kdy oslavíme sto let existence československých legií a máme tedy k výročí naplánováno řadu akcí,“ doplňuje Borovička.

Z Dačic se legionáři vydají na Vysočinu, a to do Velkého Meziříčí či Náměště nad Oslavou. Na jih Čech se Legiovlak vrátí ještě jednou, od 9. do 21. listopadu bude k vidění v Českých Budějovicích.