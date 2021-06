Legiovlak se rozjel po republice, poslední zastávkou má být Plzeň

V pondělí po poledni se souprava sestavená z replik 14 vagonů, v jakých českoslovenští legionáři v letech 1918 až 1920 přejížděli napříč Ruskem, vydala na cestu z plzeňského depa. V něm, stejně jako každý rok, vagony přečkaly zimu.



„Letos je vlak doplněný ještě o cisternu s vodou. Ta je tam z bezpečnostních důvodů, protože pro některé přejezdy bude k dispozici i parní lokomotiva,“ vysvětlil vedoucí Muzea československých legií a Legiovlaku Jiří Charfreitag.

Z historických dokumentů vyplývá, že legionáři si při cestách tímto ozbrojeným vlakem po Transibiřské magistrále často museli průjezd vybojovat při střetech s bolševiky.

Legiovlak není ale jen muzeem s exponáty, které se podle harmonogramu a jízdního řádu přesouvá mezi nádražími vybraných měst.



Ve všech vozech čekají na návštěvníky věrné repliky původních interiérů, k vidění je zařízení polní pošty, těpluška, filmový, velitelský a zdravotnický vagon, ale i prodejní nebo krejčovský a kovářský vůz. O autentičnost se starají i mladí muži v dobových legionářských uniformách.

Vlak křižuje republiku od roku 2015, několik zastávek měl i na Slovensku. Sbírka historických exponátů se neustále rozrůstá, protože na zastávkách přicházejí do vlaku často i lidé, jejichž předci byli legionáři, a darem přinášejí věci z jejich pozůstalosti.

I když to vypadalo, že plzeňské hlavní nádraží je pro legiovlak zakleté, letos všichni doufají, že na něm bude v listopadu souprava stát.

Zastávky legiovlaku v kraji Horažďovice - do 6. června

Zbiroh - 27. až 29. srpna

Plzeň - 23. listopadu až 5. prosince

„Na konci listopadu by Plzeň měla být poslední zastávkou. Doufáme, že to konečně vyjde. Rádi bychom, aby tahle poslední letošní jízda od Českých Budějovic do Plzně byla s parní lokomotivou,“ řekl Charfreitag.

V prvním plánovaném termínu v červnu 2016 byla totiž v plném proudu přestavba hlavního plzeňského nádraží. Zbouraná byla část nástupišť, vytrhané koleje. Legiovlak proto stál od 13. do 26. června 2016 na nádraží Plzeň – Křimice.

Loni měla na nádraží v centru Plzně jeho pouť po republice začít, nástupiště bylo rezervované od 15. do 22. března, ale koronavirový lockdown vše překazil. První loňskou zastávkou tak bylo od 2. do 6. června nádraží v Plasích na severním Plzeňsku.

