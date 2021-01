Těžkých aut je méně, špína u domů nedaleko staveniště dálnice D3 zůstává

Za minutu projedou Vidovskou ulicí v Českých Budějovicích tři tatrovky. Všechny s duněním mizí v zatáčce, která vede ke staveništi dálnice D3. Pro místní už je to běžný pohled. Chodník a silnice před domem Marie Vaškové jsou pokryté špínou, která je i na oknech či fasádě.

„Vidíte, jak je ten rakytník špinavý? Když začal plodit, tak jsme ho ani neotrhali, protože by se to nedalo použít,“ ukazuje na své zahradě. Tu od silnice odděluje dům, ale stejně je tady prach. Už se usadil také na tújích, které dávno přišly o zelenou barvu.

„Je to opravdu neúnosné. Když je sucho, musíme to dýchat a nedá se to vydržet. V těchto dnech je to o něco lepší, protože prach kvůli počasí tolik nelétá. Zajímalo by mě, jestli mi někdo očistí tu špínu na fasádě domu,“ glosuje Vašková trpce a po několikaměsíčním boji už jen krčí rameny při pohledu na právě projíždějící nákladní vůz. Alespoň těch podle ní v posledních týdnech ubylo.

MF DNES o potížích místních obyvatel informovala už loni v létě. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor dálnice tehdy slíbilo, že bude úklid Vidovské ulice častější.



„Uklízejí tam pravidelně. Jakmile místem projíždí nákladní doprava, je povinnost úsek čistit. Mělo by docházet i k pravidelným kontrolám,“ reaguje Vladimíra Hrušková, šéfka českobudějovického ŘSD.

„Silnici má uklízet nasmlouvaný partner ŘSD. My jsme řekli, že tam budeme čistit chodníky, jež jsou ve vlastnictví města České Budějovice. To má na starosti Správa veřejných statků. Od podzimu jsme zvýšili intenzitu úklidu chodníku. Nemáme ale kapacity na to, abychom tam poslali jeden stroj nastálo,“ uvedl náměstek budějovického primátora Viktor Lavička (ANO).

Problém vyřeší přeložka

Obě strany podle něj problém řešily a domluvily se, že dopravci přijmou taková opatření, aby se nákladní vozy čistily předtím, než opustí staveniště. Do provozu by pak nepřijížděly tak špinavé.



„To by se mělo dít. Podle mého názoru je zásadní právě odjezd ze stavby. Pokud by se tam správně ošetřovala nákladní vozidla, určitě by to celé situaci výrazně pomohlo,“ myslí si Lavička. Slíbil také, že čištění chodníků v majetku radnice přijede zkontrolovat.

Marie Vašková, která už na problém upozorňuje několik měsíců, vidí jen nepatrné zlepšení. „Častější úklid? Takový pocit nemám. Mimochodem nedávno tady bylo auto, které mělo čistit silnici. Uklidilo před naším domem, ale u nedaleké garáže se ani nezastavilo a odjelo. To se mi nelíbí. Když ta firma dostane zaplaceno za čištění ulice, měla by to udělat,“ zlobí se.

Sama už na uklízení v okolí svého domu rezignuje. Moc dobře totiž ví, že když se pokusí zamést nebo umýt okna, bude stav za pár dnů zase stejný.

„Tohle je otázka zhruba pěti pracovních dní. Nemá to smysl,“ ukazuje na zaprášené okno a špinavé okolí domu. Když kolem domu projíždí tatrovka, musí zvýšit hlas, aby jí bylo rozumět.

Místní tak podle všeho musí ještě několik měsíců vydržet. Osvobodí je až dokončení přeložky, která odvede dopravu z Vidovské pryč. „Akce odstartuje v květnu. Hotovo by mělo být s koncem prázdnin. Poté už nebude nutné Vidovskou používat,“ popisuje Hrušková.

Pak by se měli místní dočkat i rekonstrukce silnice, kterou intenzivní doprava poškodila. Na mnoha místech jsou praskliny či díry. „Máme průzkum toho, jak komunikace vypadala předtím a počítáme s opravou. Už teď je jasné, že se na ní doprava podepsala,“ dodává Hrušková.

Vedení města České Budějovice se sice podařilo do Vidovské umístit ceduli, která určuje nejvyšší rychlost 30 kilometrů v hodině, ale tu nerespektují zdaleka všichni řidiči. V zimních měsících může místní těšit alespoň to, že projíždějících nákladních vozů ubylo. Až to ale počasí dovolí, tak začnou práce na dálnici D3 zase naplno a přibude i nákladních aut ve Vidovské.