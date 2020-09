Lidé dál odmítají stavbu hal u Hrdějovic. Nepomohlo ani jejich zmenšení

Za jedním stolem sedí čtveřice zástupců firmy CTP. Naproti nim se plní židle lidmi z Hrdějovic, Borku, Úsilného či Nemanic. Do sálu hrdějovické hospody jich přichází desítky. Důvodem je plánovaná výstavba komerčních hal naproti nedalekému Makru.

Investor přijel veřejnosti představit, jak pozměněný původní záměr. „Upravili jsme charakter parku. Plocha hal se zmenšila,“ sdělil na úvod Marek Fukan, projektový manažer firmy CTP. Podle srovnání investora se plocha hal snížila ze 75,6 tisíce metrů čtverečních na 47 tisíc.

Ve studii, kterou si lidé mohli prohlédnout, jsou nyní dva tipy budov. Ve čtyřech objektech o rozloze od 3,7 do 5 tisíc metrů čtverečních mohou být obchody, řemeslná výroba či autosalon.

„Zjišťovali jste si, jaký by byl o takové prostory zájem?“ ptala se při diskusi jedna z místních obyvatelek.

„Ano, obsazenost těchto komerčních jednotek je až 98 procent. Máme s tím velké zkušenosti, protože je budujeme ve větších i menších městech. Stavíme je na objednávku konkrétním firmám. Bývají to zásilkovny, autoservisy, salony či velkoobchodní prodejny,“ reagoval David Chládek, ředitel výstavby CTP pro Českou republiku.

Podle pozměněného plánu má být v areálu také šest hal o rozloze 4,7 až 5,9 tisíce metrů čtverečních. Ty investor staví pro lehkou výrobu různého typu, od potravinářství přes farmacii až po strojírenství.

V reakci na odpor proti původnímu návrhu pak společnost CTP zařadila do studie, která není konečná, i několik nových staveb.

„Na ploše 2,7 hektaru jsme po dohodě s vedením obce Hrdějovice zkusili navrhnout domov pro seniory, komunitní centrum, tělocvičnu či základní školu. Na jih odtud je pak park svodní plochou a místem pro odpočinek,“ oznámil architekt Jiří Brůha, který se zástupci firmy návrh prezentoval.

Problém s dopravou do areálu

Jeho podoba ale u lidí v sálu neuspěla. U řady z nich vyvolala smích a ironický potlesk. „Uvědomujete si, že jste to klidové centrum umístili mezi vysokorychlostní trať a areál, kam bude každých pět minut jezdit kamion?“ ptal se například Jan Černý z nedalekého Úsilného.

On i obyvatelé dalších obcí vyjádřili kromě jiného obavy ze zvýšení dopravy, která by do areálu přijížděla. Nepřesvědčil je ani slíbený pokles počtu nákladních vozidel ve srovnání s původním návrhem.

„Jsme připraveni s nájemníky smluvně řešit, že nebudou využívat přístupové cesty přes Borek a Úsilné,“ reagoval Chládek. Kamiony by mohly sjíždět na Okružní a poté do areálu zajet po Pražské třídě.

„Vy nemáte vůbec možnost omezit, kudy budou jezdit. Konzultoval jsem to s dopravními firmami,“ reagoval starosta Borku Jaroslav Novák. „Jsem rád, že proti tomu bojuju od začátku. Naše stanovisko je neměnné. Uděláme vše pro to, aby tady tahle stavba nebyla. Je to holý nesmysl,“ dodal a sál mu zatleskal.

Proti projíždění kamionů je i vedení města České Budějovice, jak investorovi před lidmi řekl náměstek primátora Juraj Thoma.

„Ve strategickém plánu rozvoje pro roky 2021 až 2027 máme předpoklad, že se po dokončení obchvatu stane z Pražské klasická městská třída se stromy a místem pro chodce a cyklisty. To, co říkáte, je v rozporu se vším, co politická reprezentace města plánuje,“ oznámil Thoma.

„Budeme se ke změně územního plánu vyjadřovat. Pečlivě zvážíme připomínky a budeme hledat všechny možné argumenty, aby doprava do plánovaného areálu nemířila přes Budějovice. Tohle mě nemůže nechat v klidu, naopak mě to vybičovalo k velké ostražitosti,“ dodal.

S příspěvky budou pracovat

Tým CTP upozornil, že studie, kterou lidé viděli, není konečná. Firmu i obec čeká ještě řada jednání. Situaci významně ovlivnilo rozhodnutí krajského úřadu, který v minulosti zrušil část územního plánu důležitou pro plánovanou výstavbu. Ta se musí schvalovat znovu.

„Zazněly příspěvky emotivní i věcné. Budeme s nimi pracovat při další přípravě. Jsme připraveni jednat, pokud nám budou chtít být okolní obce partnerem,“ oznámil Chládek po jednání a připomněl, že se nyní teprve definují podmínky pro využití daného území. Studie CTP by podle něj měla být podkladem pro zpracovatele územního plánu.

„Stanovisko obce teď sdělit nemohu, protože se o tom budeme bavit se zastupiteli. Můj názor zůstává stejný. Jsem zastáncem bydlení, aby ta plocha sloužila občanské vybavenosti. Hal máme u Budějovic dost. Musím ale poděkovat zástupcům CTP za to, že změnili rétoriku a veřejnosti představili tenhle návrh,“ hodnotila starostka Hrdějovic Radka Šulistová.

„Za to setkání jsem ráda. Je důležité, protože nejsme ostrov. S okolními obcemi tady žijeme po staletí,“ dodala starostka. Podle ní zasedne zastupitelstvo 6. října, aby rozhodlo, jestli s vyhledávací studií firmy CTP souhlasí.