Ve sporu o haly u Hrdějovic vyčíslila firma škodu na půl miliardy korun

„Dostali jsme nějaký významný dopis, takže bychom chtěli vysvětlení,“ otevřel na posledním zasedání zastupitelstva Jiří Krupička (SNK Pro Hrdějovice) diskusi k dlouholetým plánům společnosti CTP za stovky milionů korun.

Dopis poslal regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer všem zastupitelům. Co je pro zástupce obce nejdůležitější, je jeho závěr. Protože podle společnosti obec zdržuje investici a způsobuje firmě škodu za zpoždění projektu a ušlého zisku, nechala si sečíst případné škody včetně příjmů z nájemného v halách, výstavby, daní, pojištění či provozu a údržby.

U dvou objektů, které chtěla firma otevřít v roce 2020, jsou to údajně čtyři miliony ročně. V případě celkové plochy asi 80 tisíc metrů čtverečních by to podle CTP byly tři miliony měsíčně, tedy 36 milionů ročně.

Za případné celkové zmaření investice si CTP spočítala celkové škody za 10 let v hodnotě více než 360 milionů korun. Se škodou v rozdílu v hodnotě pozemků před a po zmařené investici by měla být celková náhrada škody až 520 milionů. Na vymáhání může podle Apeltauera dojít, pokud obec nezmění přístup.

Právě k tomu přijel Apeltauer ve čtvrtek na zastupitelstvo představitele obce přesvědčit. Diskuse ale chvílemi připomínala spíš zmatek.

„CTP došla trpělivost,“ prohlásil Apeltauer před zastupiteli. Přestože nechtěl, bylo vidět, že jím zmítají emoce, za které se pak omluvil. Nebyl jediný. Napětí bylo vidět mezi místními i zastupiteli.

CTP spěchá i kvůli jiným podobným projektům v okolí

To ale trvá už několik let a nyní vrcholí. Firma po schválení územní studie na danou lokalitu dokončila výkup pozemků. Jenže letos v lednu Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl o zrušení části změny územního plánu. V souvislosti s tímto rozhodnutím vyzval úřad obec i ke zrušení územní studie řešící plochu, kde má společnost pozemky, na nichž se chystá stavět. To plány investora zbrzdilo.

Hrdějovice si tak na konci února schválily pořízení změny územního plánu, která má na rozhodnutí kraje reagovat. Úřad požaduje mimo jiné zpracování vlivu na životní prostředí.

Vývoj kauzy rok 2013 - Společnost CTP začíná s výkupem pozemků u silnice první třídy vedoucí na Borek. rok 2017 - Obec Hrdějovice schvaluje územní studii a firma dokončuje výkup pozemků. rok 2018 - Proti projektu vzniká petice. Investor požádal krajský úřad o předčasné ukončení řízení EIA. Přípravu stavby tak prakticky zastavil. rok 2019 - Krajský úřad zrušil pro stavbu důležitou část územního plánu obce, kterou schválili zastupitelé. Firma chce postavit alespoň první objekty, k čemuž potřebuje územně plánovací studii na část pozemků. Obec jde cestou změny územního plánu, která může trvat delší čas.

„V současnosti pokračuje sběr dat potřebných pro vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí, zajišťují se zpracovatelé dílčích hodnocení vlivů, jako je hluk, emise, doprava. Zjišťují se také limity území,“ popsal Jan Šíma, který materiál pro obec připravuje. Jak dlouho sběr dat potrvá, není jasné.

Podle CTP firmu postup brzdí ve výstavbě nejméně o dva roky. Proto se rozhodla stavět alespoň první tři objekty u hlavní silnice z Českých Budějovic ve směru na Borek, odkud je do pozemků připravený výjezd na jednom z kruhových objezdů.

Připravila dokumentaci a požaduje od obce schválení nové územně plánovací studie, aby mohla výstavba, kde má být maloobchod, začít. Podle Apeltauera firma po třech měsících nemá od obce vyjádření ani žádný jiný krok. CTP na akci spěchá mimo jiné kvůli jiným podobným projektům v Českých Budějovicích a okolí.

Nechceme, aby se potomci styděli, říká starostka

Obec ale argumentuje, že postupuje podle plánu. „Jako správný hospodář se k tomu území musím chovat tak, aby pro naše potomky nezůstala nějaká věc, za kterou se budou stydět. Nechceme investici mařit. Jde o to dojít ke kompromisu. Myslím, že ho hledáme. Spolupracujeme s magistrátem, krajem, právníky,“ řekla po zastupitelstvu starostka Radka Šulistová (HRDĚ 37361).

„Nedovolím si udělat rozhodnutí, které by třeba bylo nějakým způsobem devastující, nevratné a poškozující tenhle prostor a zároveň obec vystavující nějakým sankcím. Všechny kroky, které obec nyní podniká, jsou v souladu se zákonem. Nedělá nic protiprávního, za co by byla ze strany CTP žalovatelná,“ dodala Šulistová.

Během jednání se Zdeněk Apeltauer několikrát rozčílil, stejně jako velká část zastupitelů. Přestože obě strany tvrdily, že se nechtějí hádat a chtějí hledat kompromis, více než hodinová diskuse vypadala často zcela opačně.

„Když se něco řeší, tak se musí jednat, protože pak můžeme dojít k výsledku. Zakopání v pozicích nemá smysl,“ snažil se emoce mírnit zastupitel Jiří Severa (SDH Hrdějovice).

Zástupci společnosti nakonec odjeli s tím, že připraví obci návrh a zašlou ho k projednání. Co přesně bude jeho předmětem nebo jak na něj obec zareaguje, bude jasné během několika nadcházejících týdnů.