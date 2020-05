Na hradech a zámcích na jihu Čech přichystali návštěvníkům spoustu novinek

Žádné davy asijských turistů, spousta novinek, ale i roušky a menší skupinky na prohlídkových trasách. Taková bude letošní hlavní sezona na jihočeských památkách. Začala s dvouměsíčním zpožděním kvůli protiepidemickým opatřením.

Památkáři připravili několik nových lákadel – apartmán Terezie Černínové v Adamově stavení zámku Jindřichův Hradec, zpřístupnění Valdštejnského apartmá na zámku Hluboká nad Vltavou či znovuotevření revitalizovaného zámeckého parku v Třeboni. Poprvé se pro turisty otevírá i obnovená věž Jakobínka v sousedství hradu v Rožmberku nad Vltavou.

Červená Lhota obnoví lodičky

Na začátku sezony zpřístupní na zámku Červená Lhota pouze expozice v prvním patře s omezením počtu lidí v jedné skupině na deset. Po rozvolnění epidemiologických opatření se návštěvníci vůbec poprvé podívají do mládeneckého pokoje prince Luise Schönburga v podkroví, kde uvidí i sérii fotografií z jeho lovecké výpravy do dnešní Keni a Tanzanie ve 30. letech minulého století i exotickou trofej buvola kaferského.

„Jakmile to půjde, obnovíme po loňské pauze provoz půjčovny lodiček. Rozsáhlé odbahnění vrátilo rybníku jeho původní rozměr, jaký míval v dřívějších šlechtických dobách. Návštěvníci se tak poprvé dostanou na pramičkách do míst v ústí rybníka, kam neměli nikdy možnost se podívat,“ řekl kastelán Tomáš Horyna.

Český Krumlov láká na věž

Jako první návštěvníky v Krumlově hostí hradní muzeum s věží, zámecké interiéry první prohlídkové trasy z doby renesance a baroka a barokní divadlo. Počet lidí na komentované prohlídce je omezen na 20 včetně průvodce.

„Začneme expozicemi, kde je možná volná prohlídka a návštěvníci mohou využít audioprůvodce. Na zámcích většinou skupinám říkají: Neutíkejte mi, buďte u sebe. Teď to bude naopak, zaměstnanci budou dohlížet na to, aby lidé dodržovali rozestupy. V pokladně návštěvník dostane dezinfekci na ruce, a když nebude mít roušku, může si ji tu koupit,“ uvedl kastelán Pavel Slavko.

Hluboká hlásí velký zájem

Ve všední dny nabídne zámek Hluboká hlavní prohlídkovou trasu, o víkendu zpřístupní všechny trasy s omezeným počtem návštěvníků. Památkáři letos apelují na své příznivce, aby upřednostňovali hygienicky bezpečný nákup vstupenek online.

„Zájem je nebývalý. Lidé si na webu vybírají vstupenky na konkrétní prohlídku, den a hodinu,“ potvrdil kastelán Martin Slaba.

Hlubocký zámek se od srpna do října zapojí do celorepublikového projektu památkářů Valdštejnové – lvi ve službách císařů mimořádným zpřístupněním Valdštejnského apartmá. Zcela ojediněle otevře zámeckou kapli, a to 5. června při Noci kostelů 2020.

Hradec slaví 800 let

Jindřichův Hradec vstupuje do návštěvnické sezony s nově instalovanými hostinskými pokoji v Adamově stavení. Novinkou je i dámský apartmán hraběnky Terezie Černínové. Zařízení pokojů vychází z historických inventářů a jejich podoba se vrací do 60. let 19. století. Prohlídkové trasy obohatí historické předměty, jimiž bude správa zámku připomínat letošní 800. výročí od první písemné zmínky o zdejším hradě.

„Návštěvníci uvidí například kříž z Palestiny s částečkami prsti ze Svaté země, který patrně v 17. století přivezl Heřman Černín, rukavičky hraběnky Františky Slavatové z poloviny 17. století nebo část černínské mincovní sbírky,“ vyjmenoval kastelán Jan Mikeš. Předměty budou vystaveny od 1. července do 30. září.

Na Kratochvíli opravili kostel

Romantický areál letos představí obnovené interiéry zámeckého kostela Narození Panny Marie. Část loňské sezony byl kostel uzavřený kvůli obnově vstupního prostoru a restaurování zlacení bohaté štukové výzdoby.

„Do kostela jsme instalovali mnohé cenné předměty. Nejvýznamnějším počinem bylo zrestaurování deskového obrazu Panna Maria se zjeveným Kristem ukřižovaným ze začátku 16. století,“ popsal kastelán Vojtěch Troup.

Rodiny s dětmi mohou na Kratochvíli 13. června oslavit opožděný Mezinárodní den dětí koncertem kapely Bombarďák. Pro 29. divadelní léto v zámecké zahradě Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice nazkoušel komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe, kterou bude hrát od 25. června do 12. července.

Nové Hrady mají dva okruhy

Návštěvníci hradu Nové Hrady si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Komentovaná prohlídka hradními interiéry připomene historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku a pojme maximálně 19 lidí. Prohlídka bytu pana správce je určena pro deset lidí ve skupině. Věž s vyhlídkou zůstane prozatím uzavřena.

„Z kulturních akcí počítáme s Hradozámeckou nocí 28. srpna, která se ponese v duchu hradních pověstí a příběhů,“ řekl kastelán Jan Smolík.

Rožmberk zpřístupní Jakobínku

Mimořádnou událostí letošní sezony je otevření věže Jakobínka, která je jediným pozůstatkem zaniklého Horního rožmberského hradu.

„Hláska ještě před osmi lety figurovala na seznamu nejohroženějších památek České republiky a za využití tradičních řemeslných postupů se ji podařilo zachránit. V interiéru jsou umístěny informace o historii věže, ale také její model včetně lešení a jeřábu, který připomíná tento unikátní stavební experiment,“ sdělila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Výstup na vyhlídkový ochoz věže po bezmála 170 schodech odmění příchozí výhledem na celý areál rožmberského dvojhradí a okolní krajinu. Prohlídka je určena pro 10 lidí, trvá 30 minut a vstupné je 150 korun.

Třeboň znovu otevře park

Zámek Třeboň zve na návštěvu první a druhé prohlídkové trasy, na obou jsou skupiny omezeny na devět lidí. Začíná i návštěvnická sezona Schwarzenberské hrobky v Domaníně. Od 1. června se pro veřejnost znovu otevřou brány zámeckého parku, který za posledního tři čtvrtě roku prošel zásadní proměnou.

V těchto dnech tu finišují s rekonstrukcí cest. Součástí obnovy, která parku částečně navrátila podobu z konce 19. století, byla i výměna laviček a nová výsadba.

„Nejedná se však o poslední proměnu parku. Do budoucna máme v plánu obnovu některých ornamentálních záhonů, jež byly jeho součástí ještě na počátku 20. století,“ popsal kastelán Vít Pávek.

Landštejn, Zlatá Koruna, Zvíkov...

Hrad Landštejn zahájil sezonu už 11. května. Až do konce měsíce je otevřený denně kromě pondělí od 9 do 15.30 hodin, v červnu se návštěvní doba prodlouží ještě o hodinu. Historické mnišské toalety z 18. století budou v letošní sezoně novinkou v klášteře Zlatá Koruna. Prostory v budově velkého konventu dělníci stavebně ještě upravují, hlavní prohlídkovou trasu obohatí na konci srpna.

Návštěvníky zvíkovského hradu žádná omezení při prohlídce nečekají. „Prohlídky jsou bez průvodce, takže z naší strany s omezeními nepočítáme,“ uvedl kastelán Aleš Kadlčák. Na zámku Vimperk stále běží stavební práce a přípravy muzejních expozic. Přízemní sály v Dačicích čeká rekonstrukce, návštěvníkům tam ale zpřístupní prostory v západním křídle zámku.