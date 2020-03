Za zdmi zavřených zámků kasteláni ladí novinky. A ruší akce z úvodu sezony

Nejatraktivnější akcí jihočeských hradů a zámků na začátku sezony mělo být v půlce dubna otevření věže Jakobínka v sousedství Rožmberku, kterou řemeslníci obnovili za pomoci repliky středověkého jeřábu poháněného lidskou silou.

Jenže kvůli šíření nákazy COVID-19 ji museli památkáři zrušit, stejně jako tradiční velikonoční výstavu květin amarylek na třeboňském zámku či rozdávání sladké kaše v černé kuchyni jindřichohradeckého zámku.

Kasteláni na jihu Čech se svými týmy však navzdory nepříznivé epidemické situaci nezahálejí.

„Přestože je zahájení návštěvnické sezony odložené na neurčito, naši zaměstnanci mají i tak dost práce. Věnují se restaurování mobiliáře, připravují prohlídkové trasy, provádějí udržovací práce a sázejí květiny v parcích a zahradách,“ potvrdila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

V parku třeboňského zámku pokračuje kompletní obnova, v těchto dnech tam řemeslníci vyzdívají kamenné okraje cest. „Rekonstrukce pokračuje podle plánu a měla by být hotová do konce května,“ potvrdil třeboňský kastelán Vít Pávek.

S květinovou výstavou amarylek, která vždy rozzáří interiéry zámku o Velikonocích, už se prakticky rozloučil. Na hlavní sezonu však chystá řadu divadelních představení i koncertů, na něž jsou tam návštěvníci zvyklí.

„V červnu plánujeme Noc na Karlštejně v produkci Janise Sidovského a Pavla Vítka, v červenci počítáme s hudebními festivaly Okolo Třeboně a Třeboňská nocturna. Novinkou letos budou kastelánské prohlídky zámku od sklepa až po půdy. A druhou novinkou je, že v létě budeme mít otevřeno i v pondělí,“ dodal Pávek.

Pro pracovníky zámku Hluboká je v současnosti klíčová údržba rozlehlého parku a zahrad, na níž se podílejí rovněž průvodci.

„Podle plánu pokračují i restaurátorské práce, teď je na řadě nábytek, který návštěvníci uvidí v nově zpřístupněné části ve druhém patře. Národní památkový ústav letos připomíná šlechtický rod Valdštejnů, a proto chceme v během léta otevřít netradiční prohlídky Valdštejnská apartmá,“ sdělil hlubocký kastelán Martin Slaba.

Na nově zařízené pokoje se mohou těšit i návštěvníci jindřichohradeckého zámku. „Připravujeme obnovu čtyř místností hlavní prohlídkové trasy. Byly to hostinské pokoje ze 20. století a my se vracíme do 19. století. Jeden se promění v ložnici hraběnky Terezy Černínové a druhý v její předpokoj, další bude věnovaný Janu Rudolfu Černínovi a poslední bude klasický hostinský,“ popsal jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš s tím, že nově vybavené prostory chtějí otevřít od června.

Kvůli mimořádným opatřením tam však návštěvníci přijdou o Velikonocích o rozdávání sladké kaše v černé kuchyni. „Byl to zvyk, který zakázal v roce 1783 císař Josef II. a my jsme ho chtěli od letošní sezony obnovit. To se však nepodaří, protože oslavy Velikonoc jsou na památkách zrušené,“ vysvětlil Mikeš.

Provádí generální údržbu

Pracovníci jindřichohradeckého zámku vyřezávají v parku břečťan, prohrabávají trávníky a pokračují v generálním úklidu.

„Letos můžeme vzít důkladně i prostory, které nejsou využívané. Je to velká úklidová inventura, v níž chceme pokračovat čištěním mobiliáře, který je v depozitáři. Odložení sezony pro nás nebude promarněný čas, spousta věcí dlouho čekala na údržbu, protože na ně nebyl čas. Až znovu otevřeme, bude naše práce na vzhledu zámeckého areálu vidět,“ dodal hradecký kastelán.

V přípravě rozlehlého areálu na sezonu pokračují i v Českém Krumlově. „Výluky ve Studijním centru využíváme k malířským pracím, v hradním muzeu opravujeme podlahy, zahradníci sází, odstraňujeme zimní bednění ze soch, kašen, fontán, ošetřujeme lavičky a koše,“ vypočítal českokrumlovský kastelán Pavel Slavko.

V mincovně na druhém nádvoří pracují řemeslníci na vybudování zámecké galerie. Nad centrálními pokladnami bývalého správního sídla Schwarzenbergů i zámecké gardy pak do příští návštěvnické sezony vzniknou nové výstavní prostory.

Práce se nezastavily ani při rozsáhlé obnově zámku ve Vimperku, který chtějí památkáři pro veřejnost otevřít také příští rok na jaře.

„Tyto stavby, které děláme s pomocí evropských dotací, pokračují bez omezení. Museli jsme však zrušit veškeré kulturní akce spadající do první poloviny dubna. To, že se nespustí hlavní sezona, je potíž. Snažíme se ten čas využít, ale prioritou pro nás zůstává otevření památek hned, jak to vnější podmínky dovolí,“ sdělil šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Se svými kolegy aktuálně připravuje knihu i dokumentární film o obnově Jakobínky v Rožmberku, s projektem se chtějí ucházet o cenu Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra. Toto prestižní ocenění získal na jihu Čech už dvakrát krumlovský zámek, a to za obnovu barokního divadla a restaurování fasád horního hradu.