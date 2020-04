Po krizi budou firmy lidi potřebovat, říká šéf Jihočeské hospodářské komory

„Po krizi před námi budou nové a významné výzvy, které se týkají například bezpečnosti. Některé firmy proto budou mít možnost se orientovat na nová odvětví,“ líčí Keist.



Předpokládám, že dotazů ze strany firem teď máte spoustu.

Ano, intenzivně se zajímají. My jsme kvůli koronaviru na našich stránkách zřídili poradnu, kam dáváme nejrůznější informace. Máme dvě advokátní kanceláře, které poskytují firmám bezplatnou pomoc. Nejvíce podnikatele zajímají pracovněprávní vztahy, jak vyvážet do zahraničí, a nyní i ekonomická pomoc ze strany státu.

Když mluvíte o pracovně-právních vztazích, hrozí podle vás, že se bude v kraji ve velkém propouštět?

Těžko se to nyní předpovídá. Nevíme, jak dlouho bude tahle situace trvat. Čím déle to tak bude, tím je samozřejmě riziko propouštění větší. Největší problém mají ti, kteří podnikají v cestovním ruchu. V regionu máme i hodně dodavatelů pro automobilový průmyslu. Ti problémy pociťují také. Výroba se zastavila velmi rychle a společnosti teď řeší, co bude dál. Významnou roli sehraje finanční pomoc státu. Vznikají programy, které by mohly propouštění zabránit. Věřím, že až tahle situace odezní, budou firmy své lidi znovu potřebovat.

Zmínil jste firmy z automobilové průmyslu. Jak velký podíl v regionu tvoří?

To neumím říct v číslech, ale stačí se podívat do průmyslové zóny v Písku nebo do Českých Budějovic, kde jsou mimo jiné Bosch, Motor Jikov či Mektec. V Táboře je zase Brisk. Z těch opravdu velkých firem tvoří v regionu velkou část.

U kolika zaměstnavatelů víte, že zastaví, nebo již zastavili svou výrobu?

Od některých firem jsme se to dozvěděli, ale nechci jmenovat. Jsou z Písecka, Táborska i Českobudějovicka. Jde o podniky, které mají třeba jen deset zaměstnanců, ale týká se to i těch se stovkami pracovníků.

Kolik týdnů podle vás zvládnou bez výroby?

Pokud jim stát pomůže, tak vydrží i dva měsíce. Vláda má varianty, jak je možné situaci řešit. Existují různé možnosti či dotační programy.

Kde mohou najít potřebné informace naopak pracovníci, jichž se omezení významně dotýkají?

Informace lidé najdou na stránkách Jihočeské hospodářské komory, Hospodářské komory České republiky, úřadu práce či jednotlivých ministerstev.

Mluvil jste o cestovním ruchu a automobilovém průmyslu. Jakých dalších významných odvětví se současná omezení mohou dotknout?

Může to být potravinářský průmysl, všeobecně služby, protože téměř vše je dnes zavřené, ale i zdravotnictví. Není v podstatě odvětví, kterého by se to nedotýkalo.

V kraji je rovněž hodně výrobních závodů firem se sídlem v Rakousku či Německu. Mohou kvůli nařízením omezit svou činnost v regionu?

Zboží teď i nadále cestuje, to je to nejpodstatnější. Jestli některý vedoucí pracovník sedí v Rakousku a firma vyrábí u nás, tak to nehraje roli. Koneckonců teď máme vyzkoušeno, že se díky moderním technologiím dá pracovat z domova a být na dálku v kontaktu se svými kolegy. Máme spoustu možností, jak se spojit a výrobu zajistit. To podle mě problém nebude.

Když mluvíme o převážení zboží, na co se firmy nejčastěji ptají kvůli exportu?

Zajímají se především společnosti, které se věnují dopravě. Ptají se na řidiče a nejrůznější omezení, protože někde jsou zavřené přechody. Zajímavá situace, kterou jsme také řešili, je používání roušek v různých zemích. V Německu to donedávna byl znak vyvolávání paniky. Jednoho českého řidiče dokonce vyhodili z obchodu, protože měl roušku, zatímco ostatní ne. U řidičů se řeší i to, že v některých zemích nevystupují při nakládání z vozidla.

S čím musí firmy, které exportují, počítat při převozu zboží?

Určitě je to delší čas na silnici kvůli kontrolám na hranicích. Z Českých Budějovic teď auto nedojede do cíle za dvě hodiny, ale může to trvat i o čtyři hodiny více.

Jak jste změnili svůj provoz vy?

I naši lidé mají home office. Některé pracovnice pomáhají šitím roušek, které pak rozvážíme. Zároveň rozšiřujeme spolupráci některých firem a navzájem je spojujeme. Spolupracujeme také s krizovými štáby kraje i jihočeských měst. Snažíme se podnikatelům poradit a ukázat jim, kde najdou potřebné informace.

Myslíte si, že region současný propad zvládne?

Myslím si, že kraj je schopný tohle ustát s podporou státu. Některé věci mohou být po konci současných opatření i pozitivní. Dnes jsem koukal na stránky německých časopisů, kde psali, že elektromobilita je sice cílem, ale že budeme muset vzít na milost benzinové a naftové motory. To je pozitivní pro jihočeské firmy, řada z nich totiž do tohoto odvětví dodává nejrůznější díly. Zároveň před námi budou po krizi nové a významné výzvy, které se týkají například bezpečnosti. Některé firmy proto budou mít možnost se orientovat na nová odvětví. Věřím, že se průmysl znovu rychle nastartuje.