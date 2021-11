Nová hala má vyřešit problémy s nedostatkem krytých sportovišť v Písku

Po výstavbě nové haly volají písečtí sportovci už léta. Teď se jejich přání přibližuje skutečnosti. Město bude mít novou sportovní halu v sousedství současné obloukové v Tyršově ulici. Rozhodli o tom zastupitelé při svém posledním zasedání.

„Není tu žádná hala odpovídající požadavkům na nejvyšší sportovní soutěže, přitom Písek hraje Interligu házené žen,“ upozornila starostka Eva Vanžurová (Pro Písek) s tím, že v současnosti je obrovský tlak na sportovní haly pro oddíly, ať je to házená, florbal, futsal a další.

„ZŠ Tylova by chtěla vybudovat atletický areál. Využili jsme proto možnosti, pozvali si architekta a projektanta, spojili se se školou a sportovci a vznikl tento návrh,“ dodala Vanžurová.

Právě na pozemcích školy má hala vyrůst. „Její vedení souhlasilo s tím, že kvůli ní přijde o dvě venkovní hřiště, ale získá možnost využívat nové sportoviště pro hodiny tělesné výchovy,“ řekla starostka.

Na základě prověřovací studie je navržená hala o vnějších rozměrech 36 krát 46,6 metru a výšce 12 metrů. Hrací plocha bude mít 42 krát 22 metrů.

„Návrh počítá se dvěma tribunami. Jedna může mít kapacitu 330 míst k sezení a 60 ke stání. Na druhé tribuně se počítá až se 168 místy. Hala by tak mohla hostit i velké sportovní akce,“ popsal vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip.

Pod hlavní tribunou bude kompletní zázemí a sociální zařízení pro sportovce i diváky. „Podle návrhu by se tam mělo vejít zhruba pět šaten, šatna pro rozhodčí a zázemí pro obsluhu,“ podotkl Filip.

Naplánovali ji v kasárnách

O výstavbě krytého sportoviště se v Písku diskutuje už dlouho. V roce 2008 dokonce město připravilo projekt všesportovní haly pod lesnickou školou. „Stál 2,5 milionu korun, následovalo územní rozhodnutí a další věci. Reprezentativní stavba by bývala uzavřela celý sportovní areál. Pak ale přišly návrhy na umístění bazénu pod lesárnu a projekt skončil v šuplíku,“ připomněl Jiří Lejčar (KSČM).

Nedávno radnice plánovanou všesportovní halu situovala do nové městské čtvrti navržené v lokalitě bývalých Žižkových kasáren.

„Proces přípravy zastavění areálu kasáren a schvalování územní studie postupuje poměrně pomalu a možnost výstavby haly v této lokalitě se v nejbližších letech nejeví příliš reálně. Mimo jiné i proto jsme přistoupili k tomuto řešení,“ přiznala starostka Vanžurová a dodala, že kapacity krytých sportovišť v Písku poptávce sportovců nestačí. Některé týmy proto jezdí trénovat do jiných měst a obcí.

Plánovanou stavbu ale kritizuje část členů komise pro architekturu a urbanismus. Poukazují na nedostatek parkovacích míst, který není ani v budoucnu možné nijak vyřešit. Upozorňují na možné nehody při příjezdech sportovců k hale a zatěžování silnic v centru. Navíc podle nich zvolené místo neumožňuje výstavbu důstojné sportovní haly.

Proti tomuto názoru se ale staví sportovci. Argumentují tím, že už dnes jsou hráči zvyklí k obloukové hale docházet pěšky z okolních parkovišť. Přímo na místo je může dovézt autobus, který pak odjede na parkoviště u výstaviště.

„Mně by se taky líbilo, kdyby v areálu kasáren nebo jinde vzniklo něco jako Westfalenhallen v Dortmundu pro šest tisíc lidí, ale všichni víme, že je to nereálný sen. Jsem vděčný za současný návrh. Pokud se hala postaví, jak je momentálně navržená, splní veškeré požadavky pro naše federace a je to velký krok kupředu i ohledně zázemí pro sportovce. Navíc je důležité, že z ní bude možné procházet do sousední obloukovky,“ komentoval Michal Horák, zastupitel za Piráty a předseda oddílu házené.

Návrh podpořil i předseda komise pro urbanismus a architekturu Tomáš Franců (Pro Písek). Měl ale připomínku.

„Přimlouval bych se, aby se takto významná stavba nesoutěžila na základě zákona o veřejných zakázkách. Záměr si zaslouží architektonickou soutěž na základě České komory architektů. Byla by tam prodleva půl roku. Architekti, kteří se přihlásí do výběrového řízení, nebudou nadšení, protože to pro ně bude nelehký úkol udělat to pěkně a účelně. Možná to bude mít vliv i na nízký zájem,“ tvrdil Franců.

Ani jeho návrh ale nakonec neprošel. Zastupitelé schválili investiční záměr výstavby haly a zahájení výběrového řízení na projektanta. Stavba by podle odhadů měla město vyjít na zhruba 120 milionů korun. Nové sportoviště by mohlo být hotové v první polovině roku 2025.