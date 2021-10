Jihočešky po osmi letech v Evropě. Napoví první zápas, tuší trenérka

Vedení klubu využilo možnost přihlásit se do soutěže a dalo tak odměnu týmu i fanouškům. V Písku by si přáli přejít přes první kolo a dostat se co nejdál. Nejprve však musí předčit prvního soupeře.

„Hodně se těšíme. A myslím, že mohu mluvit za všechny. Soupeře moc neznáme, z toho máme malé obavy. Ale jsme v očekávání a určitě se víc těšíme, než bojíme,“ ujišťuje trenérka Kateřina Hromádková.

Los je známý už od letních měsíců, k jedné změně však nakonec došlo. A může to být zásadní novinka. Oba zápasy se totiž budou hrát na jihu Čech. „Nevím přesně, kdo s tím přišel. Občas se to takhle dělá, aby se uspořily náklady. Variant bylo víc, nakonec to dopadlo takhle. Já to beru jen jako fakt,“ nespekuluje trenérka.

Rozložení sil se však tím změní. Píseckým hráčkám ubude dlouhé cestování na jihovýchod Evropy a vyhnou se i bouřlivé atmosféře na Balkáně. „Měla by to být naše výhoda. I diváci si užijí víc atraktivní házené s jiným týmem, než proti kterým hrajeme v lize. Ale snadné to nebude, doma na nás zase bude větší tlak,“ uvědomuje si.

Jihočešky tím také zároveň přijdou o cestu do Bosny a Hercegoviny. Řada z nich se těšila, že se podívá do nové země. „Některé holky rády cestují, a tak je to asi mrzí. Ale chceme v poháru uspět, takže se třeba ve druhém kole můžeme podívat do nějaké jiné země,“ navrhuje Hromádková.

Čeká se vyrovnaný souboj

Favorit se mezi oběma celky hledá těžko. „Domácí prostředí by mohlo dělat favority z nás, ale je to zrádné. Je těžké říci, kdo bude mít navrch, když se týmy nikdy nepotkaly,“ netroufá si odhadovat. Trenérka studovala hru soupeře u videa. „Mají kvalitní spojky, hrají rychlou házenou. Myslím, že hodně napoví úvodní zápas,“ odhaduje.

Ten se hraje v pátek od 18 hodin v písecké obloukové hale. Na stejném místě začne odveta v sobotu v 15 hodin. Dál postoupí tým, který v součtu nastřílí víc branek. Pokud by to byla remíza, rozhodne vyšší počet vstřelených branek na hřišti soupeře. Písek oficiálně začne venku.

„Za pár hodin stihnete mezi zápasy těžko něco změnit. Můžete trochu upravit taktiku, ale rozhodovat bude hlava. V házené jsme zažili už řadu dvojzápasů, kdy se zdálo hotovo po prvním zápase, a nakonec postupoval ten druhý. Důležitá bude regenerace. Nejsme zvyklé hrát dva dny po sobě, ale na druhou stranu jsme stále na začátku sezony, takže by nám neměly dojít síly,“ přemítá.

Písek půjde do poháru se dvěma absencemi. Zlomeniny do hry nepustí Barboru Velkovou a Alexandru Merglovou. „Mrzí mě to hlavně kvůli nim, že o pohár přijdou. Máme tak o motivaci navíc, postoupit i pro ně, aby si zahrály třeba v dalších kolech. Naštěstí pro tým jsou absence na postech křídla a pivotky, které máme zdvojené,“ uvádí.

V klubu věří, že na atraktivní duely dorazí i hodně diváků. Potichu se mluví i o tom, že by hala mohla být plná do posledního místa. „Věřím, že to lidi přitáhne. Evropské soutěže v Písku nikdo nehraje, tak by mohl být zájem. I mně samotné se ozývají lidé z mého okolí, ať jim zamluvím lístky,“ potvrzuje.

Momentka ze zápasu Písek (ve žlutém) - Plzeň

Pro vysokou návštěvu hraje i fakt, že se evropská soutěž vrací do města po dlouhých osmi letech. „Tehdy jsem hrála ve Slavii, takže si to tolik nevybavuji. Ale vím, že i nějaké zápasy holky vyhrály a zahrály si i proti tureckému týmu,“ vzpomíná bývalá reprezentantka.

A pamatuje si to přesně. Před osmi lety sice Písek vypadl v českém souboji v osmifinále s Mostem. V roce 2012 však tým přešel přes rakouský Dornbirn, aby pak ve dvojzápase vyzval turecký celek Muratpasa. Oba duely však tehdy skončily lépe pro soupeřky.

Do Evropy vstoupí písecké házenkářky povzbuzené dobrými výsledky z domácí soutěže, kde jsou čtvrté v tabulce s bilancí čtyř výher a dvou porážek. „Neúspěch s Kynžvartem nás pořád mrzí. Byl to náš zápas, byly jsme lepší a v poločase vedly o pět gólů. Pak jsme se rozsypaly. Ale Kynžvart má ambice a bude hlavně doma nepříjemný. Jinak jsme spokojené,“ uzavírá.