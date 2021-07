Stavbu bazénu v Písku dál odkládají, problémem je výběrové řízení

O prázdninách lokalitu pod lesnickou školou v Písku obsadí dělníci a začnou připravovat stavbu nového plaveckého bazénu. Původní plán města Písku naznačoval, že po dlouhých letech čekání je na dosah chvíle, kdy se lidé vykoupou v novém bazénu. Jenže opak je pravdou. Projekt se zpožďuje a letos se stavět opět nezačne.

Příčinou je soutěž na zhotovitele, která začala loni v prosinci. Dosud do ní přišlo 258 dotazů, které se týkají hlavně projektové dokumentace. A vzhledem k velkému množství připomínek odpovědi zabraly dlouhou dobu.

„Spolu s projektanty jsme všechny zodpověděli a administrátor spočítal nový termín pro podání nabídek na 5. listopad,“ popsal aktuální situaci vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip.

Podle místostarostky Petry Trambové je takový počet dotazů velmi neobvyklý. „Nedá se vyloučit, že motivací některých účastníků může být snaha získat na zpracování nabídky co nejvíce času,“ tvrdí Trambová.

Současně však přiznává, že některé položky nebyly zpracované dostatečně podrobně. U jiných naopak moc podrobný popis bez patřičného vysvětlení vedl mnoho potenciálních zhotovitelů k závěru, že je může ve skutečnosti dodat velice omezený počet firem. A v některých případech dokonce jediná.

Protože zástupci města nechtěli riskovat, že někdo podá stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), vyjmuli ze zadávací dokumentace zateplený tobogan. Zatímco v tomto případě i město připustilo, že by opravdu mohlo dojít ke střetu zájmu, další podobné upozornění odmítá. „Vždy je dodavatelů víc. Dotazy poukazují mimo jiné na věci, které se řeší běžně až při stavbě,“ říká Trambová.

Jenže podnět k prošetření toho, jestli je výběrové řízení vypsané podle zákona o zadávání veřejných zakázek, na ÚOHS nakonec v minulých dnech stejně doputoval. Úřad si proto vyžádal od radnice dokumentaci a veškerou komunikaci k soutěži. I přesto se představitelé Písku rozhodli v soutěži pokračovat.

„Odpověděli jsme a ÚOHS teď má 30 dní na vyjádření, jestli se námitkou bude zabývat, nebo ne. Podle výsledku pak budeme řešit další postup,“ plánuje Trambová.

Na svém pondělním zasedání radní také rozhodli o reklamaci projektové dokumentace a dali pražskému ateliéru Projektil architekti měsíc na to, aby ji zkontroloval a odstranil chyby.

Město navíc muselo v červnu vyměnit administrátora zakázky. Michal Štekl ukončil spolupráci ze zdravotních důvodů. Novým administrátorem se stala advokátní kancelář Havel & Partners.

Administrátor Štekl ještě před svým odchodem doporučil zrušit výběrové řízení, dopracovat projektovou dokumentaci a zajistit její odbornou oponenturu. Radní se však rozhodli opačně. Mimo jiné i proto, že by jeho zrušení a vyhlášení nového výrazně prodloužilo reálnou výstavbu bazénu.

Piráti plánují referendum

„Na projektu se pracuje už zhruba šest let. Jedná se o největší investiční akci v historii města, a i když se při výběrovém řízení objevilo hodně chyb a sporných tvrzení, stojí za to akci dotáhnout do konce i za cenu úprav projektu, pokud se prokáže, že není v souladu s legislativou,“ míní.

„Nic bychom zrušením soutěže nezískali. Máme pořád stejný projekt i cenu. Navíc je tu riziko, že by to podruhé nemuselo projít zastupitelstvem,“ dodává Trambová, která věří, že pokud ÚOHS podnět odloží, podaří se městu uzavřít na přelomu roku smlouvu s vítězem soutěže a na jaře by se bazén mohl začít stavět.

Jiný směr však může dát celé akci ještě aktivita píseckých pirátů, kteří sbírají podpisy pro vyhlášení místního referenda o rekonstrukci současného plaveckého stadionu pod hradbami. Pokud by se jim podařilo do doby, než město podepíše smlouvu se zhotovitelem, sesbírat potřebných 2 400 podpisů, muselo by ho město vypsat.

„Nyní jich máme zhruba 1 200 a přicházejí další. Soutěž se posouvá do listopadu, takže čas hraje pro nás,“ potvrzuje pirát Josef Soumar.

Celkově má nový bazén vyjít na 380 milionů korun bez daně. Písek pro letošní rok vyhradil na akci 182 milionů.

Město žádá o dotaci ve výši 90 milionů Národní sportovní agenturu. Dalších 20 milionů dostane z investičního fondu Jihočeského kraje. Ani jednu z dotací by nemělo posunutí termínu výstavby ohrozit.