Kluby drží fanoušci. Nechávají si permanentky, i když nesmějí na tribuny

Před koronavirovou pandemií byl zvyklý pravidelně chodit na zápasy českobudějovického Dynama. Jenže stadion na břehu řeky Vltavy už Miloslav Faltus nenavštívil několik měsíců. Když mu proto klub nabídl vrácení peněz za permanentku, odmítl.

„Nevidím důvod. Kupuji si ji s tím, že chci podpořit klub. Je mi jasné, že je tato situace problematická,“ vysvětluje fanoušek, jehož syn hraje za Dynamo v mládežnické kategorii.

Je jedním z mnoha, kteří odmítli nabídku českobudějovického fotbalového klubu. Ten prodal 732 karet, jejichž majitelé mohli vidět pouze dvě utkání. Proto měli na výběr ze tří možností.

„Přestože situace není pro náš klub jednoduchá, naprosto respektujeme také to, že část fanoušků bude chtít vrátit finanční prostředky. Poměrným způsobem jsme rozpočítali ceny vstupenek za jeden neuskutečněný zápas a těm, kteří budou chtít peníze zpět, vyplatíme v hotovosti 500 korun,“ vysvětlil generální manažer Martin Vozábal pro klubový web.

„Věříme v solidaritu našich příznivců. Proto jsme si pro fanoušky, kteří nebudou vyžadovat finanční kompenzaci, připravili balíček s produkty z našeho fanshopu,“ zmínil Vozábal.

Pro balíček si přišlo přibližně 150 lidí a více než stovka si vyzvedla 500 korun. Zbytek Dynamu peníze nechal. „Navrhl jsem, ať reklamní předměty věnují třeba dětem při nějaké vhodné příležitosti,“ přemítá Faltus.

Pro klub je to dobrá zpráva, protože jeho rozpočet ovlivňují mimo jiné právě zavřené tribuny.



„V průměru přicházíme za jeden domácí zápas s běžným soupeřem o zhruba 600 tisíc korun z jednorázových vstupenek. Když je plný stadion na Spartu, Slavii, Plzeň nebo Baník, tak je to 800 tisíc až milion, plus k tomu permanentky,“ odhadl Vozábal, který zároveň poděkoval těm, kteří se rozhodli částku klubu nechat. Jestliže už se diváci na Střelecký ostrov nepodívají, přijde prvoligový klub přibližně o 10 až 12 milionů.

„Stále je malá šance, že se diváci na hokej podívají“

Ještě větší částky pak řeší hokejový tým Madeta Motor České Budějovice, který se vrátil mezi extraligovou elitu.

„Příjem z permanentních vstupenek byl necelých 18 milionů korun bez daně. Jsem přesvědčený, že kdyby byla jiná situace, tak jen na tom bychom vybrali 24 až 25 milionů korun. S ohledem na naše výkony bychom se pak mohli díky vstupnému dostat na částku kolem třiceti milionů,“ vypočítává generální manažer Stanislav Bednařík.

Na rozdíl od Dynama zatím hokejový klub svým fanouškům neřekl, jak bude postupovat. Vedení čeká, jak se situace vyvine.

„Šance, že se fanoušci ještě na hokej podívají, je sice malá, ale pořád tady nějaká je. Jak to budeme řešit, to se teprve uvidí. Záležet bude samozřejmě i na fanoušcích, zda budou stát o to, aby se jim peníze vrátily. Předběžné reakce jsou pro nás zatím optimistické. Ani zdaleka ne všichni by tuto možnost využili a nechali by peníze klubu k dispozici. Uvědomují si, že náklady pro nás byly stejné, i přestože oni nemohli přijít,“ uvažuje Bednařík.

Ten zároveň nepočítá s tím, že by si všichni mohli dovolit finance Motoru nechat.



„Proto jsme se snažili maximálně šetřit. Například jsme nebyli nikterak aktivní na přestupovém trhu. Stejně jako téměř všichni v lize jsme pak snižovali náklady spojené s odměnami hráčů a dalších pracovníků klubu,“ popisuje Bednařík. Vedení klubu se teď rozhoduje, v jaký okamžik fanouškům oznámit, co bude dál.

Volejbalisté investovali do streamování

Vyčkává i volejbalový klub Jihostroj, jenž prodal 300 permanentek.



„Nevíme, co bude, takže zatím čekáme. Na jaře má být play off a zatím není jasné, jestli alespoň část lidí na zápas nevyrazí. Samozřejmě musíme být připraveni na možnost, že budeme peníze vracet, nebo možná permanentky v případě zájmu převedeme do příští sezony,“ uvažuje manažer klubu Robert Mifka.

Tým se podle něj alespoň snažil investovat do kvalitních videopřenosů utkání.



„Pro nás ta situace naštěstí neznamená, že by vracení peněz existenčně ohrozilo náš rozpočet. To neplatí ani v případě běžného vstupného. Není to ale určitě částka zanedbatelná. Celkem to může být odhadem přibližně 900 tisíc korun až jeden milion,“ upozorňuje Mifka.

Závazky pak mají vyřešené v druholigovém fotbalovém Táborsku. Klub permanentní vstupenky z minulé sezony převedl do podzimu té současné. V létě žádné neprodával.

„Někteří možnost využili, řada dalších nechala peníze klubu a podpořili ho. Šlo řádově o desetitisíce korun. Pro jaro aktuální sezony prodávat permanentky nebudeme,“ shrnuje Josef Holub, výkonný ředitel Táborska.