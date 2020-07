Fotbal a volejbal více pro fanoušky. V Budějovicích posilují marketing

Stačí vyjmenovat jména jako Vojtěch Vorel, Martin Králik nebo Casey Adam Schouten a Filip Rejlek a většina sportovních fanoušků z Českých Budějovic ví, o kom je řeč. Ale i tak pro jistotu – jedná se o letní posily klubů SK Dynamo České Budějovice a VK Jihostroj České Budějovice.



Co když ale zazní jména Milan Džuba a Matěj Mayer? To už je těžší otázka. Přitom jsou to v současnosti zákulisní osoby, které se nově starají právě i o komfort fanoušků a jejich přehled o aktuálním dění v klubech. Džuba je marketingová posila Dynama, Mayer zase Jihostroje.

A oba společně tvrdí: „Chceme kluby více propojit s fanoušky. Cítíme, že tu je pořád velký potenciál. Můžeme ho využít a povznést kluby o další úroveň.“ Otázka ale zní: Jak?

Oba mají ve svých týmech na starosti podobné věci. Sedmadvacetiletý Džuba ve fotbalovém Dynamu ticketing, fanoušky a partnery, šestadvacetiletý Mayer ticketing, sociální sítě, web nebo zápasové programy a sponzorské věci. Výhodou obou marketérů je cit. Nejen pro práci a její kvalitu, ale i pro aktuální a budoucí potřeby, inovace nebo smysl pro humor. A bez toho se kreativní marketér neobejde.

Džuba zúročí zkušenosti z médií

Začněme u Džuby, který má za sebou štaci v rádiu, novinařinu a moderování akcí, hokejů nebo maturitních plesů. Do Dynama nastoupil díky nabídce od klubu a ihned se zapojil do dění. „Jelikož fotbalu fandím, nebylo tak těžké nad nabídkou přemýšlet. Někdy před 10 lety jsem začínal v mediální sféře jako redaktor webu Dynama, takže se vlastně tak nějak vracím tam, kde to celé začalo,“ líčí.

Podle jeho slov na Dynamo dlouhodobě chodí fandit rodiny a na tom chce klub dále stavět. „Vážíme si podpory všech fanoušků, a proto například připravujeme rozšíření fanshopu nebo chceme udělat komfortnější obecné věci. Vylepšili jsme systém permanentek, který zatím ale kvůli pandemii fanoušci nepoznají. Prodej jsme prozatím ani nespustili a čekáme na další vývoj,“ říká.

Pokud se sezona rozehraje podle plánu a zápasy se budou hrát i s fanoušky, mohou se příznivci Dynama těšit mimo jiné na lepší zápasovou produkci a větší rodinnou tribunu. „Ta doteď fungovala v menším měřítku, ale chceme, aby to bylo opravdu lákadlo. Rozhodli jsme se ji oživit a více rozhýbat. Od skákadel přes speciální zápasové programy až po vyhřívaný stan s hrou FIFA v chladných měsících,“ vypočítává Džuba.

„Chystáme i prémiové členství pro fanoušky. Kromě permanentní vstupenky dostanou certifikát a budou mít přístup na další akce, kde se budou setkávat s hráči. Bude to mít určitý rámec a věříme, že fanoušci pocítí, že klubu na nich záleží,“ podotýká.

Pokud se první zápas sezony odehraje s minimálními omezeními, klub poděkuje i složkám integrovaného záchranného systému. „Ceníme si jejich práce během pandemie. Rozdáme záchranářům, policistům i hasičům vstupenky zdarma. Je potřeba jim veřejně poděkovat. Dále navážeme také během některého zápasu na úspěšnou akci z minulé sezony a budeme prodávat klubovou černobílou šálu jen za 50 korun,“ líčí Džuba.

Mezi aktuálními věcmi, na kterých se v Dynamu intenzivně pracuje, je i kompletní úprava bannerových ploch na stadionu pro partnery. „Díky novému generálnímu partnerovi budeme mít jako jedni z mála svítící LED perimetry. U nás v lize to pořád bude poměrně výjimka. A další věci chystáme. Věřím, že to fanoušci ocení,“ dodává Džuba.

Mayer čerpá inspiraci z hokeje

Že jde doba hodně dopředu, ví i ve volejbalovém Jihostroji. A proto i tam posílí na pozicích v managementu klubu. Matěj Mayer je totiž historicky první zaměstnanec, který bude v klubu a marketingu působit na plný úvazek. A dá se říct, že to je rarita i v celém volejbalovém prostředí v Česku.

„Moc si nabídky vážím, je to výzva. S generálním manažerem klubu Robertem Mifkou jsme se rychle domluvili a vzájemně si nastínili výhled klubu, kam ho lze reálně posunout. Máme na současný stav podobný pohled a vytvořili jsme koncepci, která by kádr velikosti Jihostroje měla posunout na vyšší úroveň. Inspiraci čerpám hlavně od špičkových klubů z hokejového prostředí, kde jsem dlouho působil,“ říká Mayer, který prošel i marketingovým oddělením HC Sparta Praha.

„Řešíme současně spoustu věcí a chceme začít vše postupně budovat a zlepšovat. Pracujeme na zefektivnění prodeje vstupenek a permanentek, který jsme právě spustili. Rádi bychom časem udělali v hale místenky,“ říká Mayer s tím, že vše je aktuálně stejně jako u Dynama odvislé od aktuální situace kolem pandemie.

Mayer je v klubu měsíc a v jeho gesci je kompletní marketingová a PR činnost. „Řešíme dílčí věci, abychom mohli postupně vytvářet prostor pro inovace. Víme, co a kde je potřeba nastartovat a vylepšit. Jihostroj je nejúspěšnější český klub a je potřeba, aby podle toho vypadala jeho prezentace. Pracujeme na novém webu i na celkové propagaci. Chceme více zapojit fanoušky, ať už přes sociální sítě, tak i během zápasů. Každý v Českých Budějovicích ví, že Jihostroj existuje. Cíl ale je, aby každý věděl, kdy se hraje, kolik stojí vstupenka a na co se může těšit. Aby byl klub ve větším povědomí,“ vysvětluje.

Zápasy by podle Mayera vylepšilo trvalé umístění velkoplošné obrazovky, která by pomohla při zápasové show, soutěžích nebo rozhovorech. „V tom jsme bohužel limitovaní halou.“ I proto bude mezi nejbližšími projekty vyšší zacílení na sociální sítě a určité skupiny fanoušků. „Máme poměrně velké mezery u mladší generace,“ přidává. „Chtěl bych, aby byl Jihostroj vnímaný jako vlajková loď v celém českém volejbale. Moje vize je postupně posunout Jihostroj na úroveň elitních evropských klubů. Pokud Jihostroj dokáže být na hřišti vyrovnaným soupeřem Trentinu nebo Civitanově, měl by toho být i schopný, co se týče PR činnosti,“ dodává Mayer.

K tomu by klubu mohl pomoci i další úspěch na evropské scéně. Budějovice v uplynulé sezoně dokázaly uhrát v prestižní Lize mistrů dvě výhry a potrápily i nejlepší evropské týmy. A i v aktuální sezoně by mohly na tento úspěch navázat v Poháru CEV. „Budeme chtít zopakovat výsledky z Ligy mistrů a tím začít další etapu rozvoje klubu. Myšlenku už na to máme,“ upozorňuje Mayer.