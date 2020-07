Zkusil šest lig v Evropě, teď čeká Stoiloviče ta česká v barvách Budějovic

„Společně s Petrem Michálkem a Markem Zmrhalem se doufám budeme moct opřít o velmi kvalitní trojici smečařů, což nám umožní využít různé herní varianty,“ libuje si hlavní trenér Jihostroje René Dvořák s tím, že budějovický klub stál o služby Stoiloviče už po skončení předchozí sezony.



S velkým volejbalem začínal v týmu Crvena Zvezda Bělehrad. V následujících sezonách si zahrál v Turecku, Polsku, Francii, Rumunsku či Řecku, kde v týmu Foinikas Syrou působil minulou sezonu.

„Podepsat smlouvu s Jihostrojem pro mě byla snadná volba, i když jsem měl nabídky i z jiných zemí. Je to klub s bohatou tradicí, vynikajícími výsledky, každý rok bojuje o trofeje. Také v evropských soutěžích má klub dobré výsledky. Od angažmá si slibuji jen ty nejvyšší cíle,“ říká Stoilovič.

„Kromě toho jsem slyšel samou chválu na město a České Budějovice považuji za ideální místo pro pokračování své kariéry.“

Stejně jako Jihostroj, ani Filip Stoilovič si na jaře play off ve své soutěži nezahrál. I v Řecku zaúřadoval koronavirus a volejbal musel stát. „Během sezony se nám dařilo velmi dobře. Jako mladé mužstvo jsme měli kvalitní výsledky. Jedním z nejlepších bylo Final Four řeckého poháru. Výkonnost našeho týmu stoupala a na jejím konci jsme očekávali nejdůležitější zápasy. Bohužel. Měli jsme pauzu, po ní jsme se začali znovu připravovat, ale opět přišel koronavirus, a tak jsme nemohli ani v plné sestavě odehrát semifinále play off,“ vzpomíná na nedávné zážitky z Řecka.

Ve svých 27 letech už poznal řadu evropských zemí, a může tak porovnávat. „Každá země je v něčem specifická a rozdílná oproti ostatním. Když se hráč rozhodne působit v zahraničí, nese to s sebou dobré i špatné věci,“ přibližuje.

„Díky svým angažmá mám mnoho přátel po celé Evropě, což je pro mě důležitá věc. V Srbsku se cítím nejlépe, protože odtud pocházím. Z dalších zemí nemohu vybrat jednu konkrétní, kterou bych vypíchl. Každá byla v nějakém ohledu dobrá. Polsko má kvalitní volejbalovou ligu, ve Francii a Řecku se mi líbil životní styl a v Rumunsku je zase krásná příroda,“ vyjmenovává nová posila Jihočechů.

Poznávání cizích zemí a kultur má i další výhody. „Rád se učím, a právě proto jsem se vždycky snažil zvládnout místní jazyk. Anglicky mluvím velmi dobře. Řecky a polsky bez problémů rozumím a zvládnu základní konverzaci. Takže teď je čas na češtinu,“ usměje se sportovec, který však na první setkání s Českem stále čeká.

„Něco o vaší historii ale vím. Moji přátelé mi dávali doporučení a probírali se mnou své skvělé zkušenosti s Českem. Právě tyhle věci mě k vám táhly. Teď budu mít konečně příležitost poznat vaši zemi více,“ myslí si Stoilovič.

„Při výběru hráčů jsou zásadní i jejich charakterové vlastnosti“

Kádr Jihostroje je tak pro nadcházející sezonu kompletní. Už dříve budějovický klub přivedl zkušeného univerzála a dlouholetého reprezentanta Filipa Rejlka, pak dalšího univerzála, člena kanadského národního týmu a nejvíce bodujícího hráče německé bundesligy Caseyho Adama Schoutena. Ti mají nahradit univerzály z minulé sezony Marka Šotolu a Filipa Křesťana. Tým opustili ještě Mechkarov a Fila. Důležité ale je, že zůstává španělský nahrávač Miguel De Amo, který bude dirigovat hru.

„Největší předností Filipa Stoiloviče je výborný příjem a obrana v poli. Ale jde rovněž o velmi dobrého útočníka se stabilním, důrazným servisem, o čemž svědčí i to, že se v Řecku, kde působil poslední dvě sezony, probojoval do základní sestavy all stars týmu nejvyšší soutěže. V neposlední řadě jsou pro nás při výběru nových posil zásadní i charakterové vlastnosti hráčů. Troufnu si říct, že to, jak tým Jihostroje dlouhodobě funguje po lidské stránce, tvoří velkou část našich sportovních úspěchů,“ zmiňuje manažer budějovických volejbalistů Robert Mifka. „V tomto směru jsem přesvědčený, že nejen Filip, ale i ostatní letošní posily bez problémů zapadnou,“ dodává.