Soupeř potrestal naše chyby, litoval kouč Budějovic po prohře s Plzní

„Utkání nabídlo kvalitu z obou stran. Měli jsme dobré pasáže, ale udělali jsme chyby, které soupeř potrestal,“ komentoval trenér Dynama David Horejš.

S úrovní zápasu byl spokojený i domácí kouč. „Dynamo odehrálo velice slušné utkání. Nevypustilo jediný souboj a hrálo zajímavým způsobem hry, což nám může pomoci do další fáze přípravy. Vyzkoušeli jsme si, jak pracovat, když jsme na míči, ale i v situacích, kdy jsme o něj museli bojovat,“ hodnotil hlavní trenér Plzně Adrián Guľa.

O úvodní trefu zápasu se postaral Miroslav Káčer. Druhou přidal Lukáš Matějka, který dříve v Českých Budějovicích hostoval.

„Jsem rád, že se mi povedlo skórovat. Dal jsem gól po chvilce, co jsem byl na hřišti, takže mi to určitě pomohlo do dalších minut,“ řekl Matějka, který v zápase trefil i tyč. Na jihu Čech nastupoval ještě ve druhé lize, kdy za jedenáct zápasů vstřelil jednu branku.

Lepší výsledek neuhráli Jihočeši i kvůli špatné koncovce. Příležitostí si vypracovali dost, ale ani jednou si na brankáře domácích Staňka a Sváčka nepřišli. „Šance, které jsme měli, se nám nepodařilo dotáhnout. Zdálo se mi, že jsme byli často zbytečně zbrklí,“ poznamenal Horejš.

Kromě nepříznivého výsledku si budějovičtí fotbalisté odnesli z utkání ještě jednu komplikaci. Musel z něj odstoupit David Ledecký, který se v průběhu duelu zranil. „Mrzí nás to. Máme poměrně úzký kádr a vypadl nám důležitý hráč, takže je to pro nás velká nepříjemnost,“ naznačil Horejš.

Do zápasu se zapojily všechny dosavadní posily budějovického týmu. Celé utkání odchytal Vojtěch Vorel, který se blýskl několika povedenými zákroky. „Působil velmi dobře a jistě. Šla mu i rozehrávka, zažil dobrou premiéru,“ chválil kouč Dynama.

Nejlepší okamžik zápasu si posila ze Sparty připsala na konci prvního poločasu. Po hlavičce Beauguela vytáhl Vorel skvělý zákrok a sebral soupeři takřka jistý gól.

„Na moment jsem ztratil míč z dohledu a na poslední chvíli jsem ho vytáhl nad břevno. Potěšilo mě to, ale dvakrát jsme inkasovali, z čehož se musíme poučit,“ podotkl brankář, který poslední sezonu strávil v dresu slovenské Senice.

Představili se i další nováčci. V obraně odehráli jeden poločas Lukáš Králik a De Almeida, v záloze operovali Ubong Ekpai, Matěj Valenta nebo Lukáš Jánošík. Na hrotu se poprvé ukázal Afričan Fortune Bassey.

„Odvedli dobrou práci. Mají na to, aby figurovali v kádru a pomohli nám. Směrem do ofenzivy nás čeká velká porce práce, ale to jsme věděli už dříve,“ konstatoval kouč.

Po sobotním zápase dostali svěřenci Davida Horejše v neděli volno, ale ode dneška se vrátí do tréninkového procesu, který zahájili 20. července.

„Chceme se na sezonu co nejlépe připravit, takže budeme i nadále usilovně pracovat. V sobotu nás čeká další přípravný zápas, kdy přivítáme Táborsko. Následně odjedeme na herní soustředění do rakouského Kaprunu,“ uzavřel Horejš.