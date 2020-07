Fotbalisty Českých Budějovic čeká první herní test. A hned s Plzní

„Jiného soupeře jsme nehledali. Rozhodli jsme se, že budeme v přípravě pokračovat bez plánovaného utkání,“ vysvětlil hlavní trenér Dynama David Horejš.



Budějovičtí tak alespoň sehráli modelový duel mezi sebou. „Chtěli jsme vidět všechny hráče v zápasovém tempu. Kluci k tomu přistoupili dobře, takže utkání splnilo účel. Předtím jsme dost intenzivně trénovali, takže zápas jsme zkrátili na dva poločasy po třiceti minutách,“ popisoval Horejš.

Před sobotou tým ještě čekají testy na covid-19. „Víme, jaká situace po republice panuje. Tušili jsme, že možnost testování nastane. Věřím, že nikdo z kádru se nenakazil a v sobotu odehrajeme utkání, na které se všichni těšíme,“ konstatoval.

Na úvod tak Dynamo čeká opravdu kvalitní prověrka. Viktoria přes léto posílila a v sezoně bude mít znovu nejvyšší cíle. „Těžká utkání vždy ukážou, na čem je třeba pracovat. Jsem rád, že se s takovým soupeřem můžeme utkat. Jakýkoliv nedostatek v naší hře bude potrestán a aspoň budeme vědět, co musíme zlepšit,“ uznal kouč.

Trenéři ještě nemají úplně jasno, v jaké sestavě utkání zahájí. „Nemáme tak široký kádr, abychom tým rozdělili do dvou poločasů. Navíc s námi trénují tři dorostenci a jeden hráč na zkoušku, takže někteří budou muset zvládnout celý zápas,“ poznamenal.

Další přípravný duel sehraje Dynamo příští týden s Táborskem, se kterým jednalo o přesunech některých hráčů. „Z Táborska je u nás na zkoušce Brazilec De Almeida, který je zvyklý hrát v obraně. Uvidíme, jak se mu bude dařit,“ prozradil Horejš. Opačným směrem zamířil mladík Martin Šplíchal, který uplynulý půlrok strávil na hostování v Pardubicích.

Následně se fotbalisté Budějovic přesunou na soustředění do rakouského Kaprunu. „Konečně změníme prostředí. To je vítaná změna. Budeme mít mužstvo pohromadě a bude prostor ladit detaily, které ve hře chceme mít,“ řekl Horejš.

V Alpách se Dynamo utká s atraktivními soupeři. Prvním bude Universitatea Craiova, což je tým, který bude o víkendu bojovat o titul v nejvyšší rumunské soutěži. Pak Jihočechy čeká Red Bull Salcburk, který v posledních šesti letech šestkrát ovládl rakouskou nejvyšší soutěž a pravidelně bojuje i v Lize mistrů.

„Sehrajeme tam dvě těžká utkání s velice kvalitními soupeři, na to se pochopitelně moc těšíme. Věřím, že dotáhneme příchody hráčů, které máme v hledáčku, abychom už byli v Kaprunu kompletní,“ naznačil kouč.

Kromě zmiňovaného De Almeidy se s mužstvem připravuje i Matěj Valenta. Mladý středopolař, který by měl do Dynama přijít ze Slavie. „Nové příchody neustále řešíme. Některé už se nám podařilo dotáhnout, ale stále máme o další zájem. Víme, že potřebujeme posílit a hledáme hráče, kteří výkonnostně patří do základní sestavy,“ uvedl Horejš. Poslední posilou se stal navrátilec Ubong Ekpai, který stejně jako na podzim přišel na jih Čech na hostování z Plzně.

I z fotbalistů už je cítit velká chuť do prvního zápasu. „Máme náročný program. Často trénujeme dvoufázově, hodně běháme. Už se do Plzně těšíme, bude to opravdu těžké. Pořádně nás prověří, což potřebujeme,“ řekl obránce Lukáš Havel, jemuž se v první sezoně v nejvyšší soutěži podařilo nasázet šest branek.

Jednou z předsezonních posil se stal obránce Lukáš Králik, s kterým by Havel mohl utvořit novou stoperskou dvojici. „Jsem přesvědčený, že pro nás bude velkým přínosem. Zatím jsme hráli na tréninku jenom proti sobě, ale brzy si to určitě vyzkoušíme i spolu,“ dodal Havel.