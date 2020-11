Příští rok začne dostavba dálnice D4, Čimelicím odlehčí od kamionů

V Čimelicích na přechodu u kostela stojí maminka s kočárkem. Chce přejít silnici a zamířit na procházku k zámku. Musí ale čekat. Jeden kamion, druhý, třetí. Z deseti aut projedou za několik sekund hned čtyři nákladní.

To je běžný denní provoz v obci na Písecku s tisícovkou obyvatel. Většina tak roky čeká, až kolem konečně povede dálnice D4.

„Je to neúnosné, to vidíte sám. Tolik aut sem nepatří, hlavně těch velkých,“ ukázala maminka Vendula Charvátová.

Brzy se nejen ona dočká, že se konečně začne stavět. V přípravě dokončení pěti úseků dálnice D4 od Mirotic před Dubenec u Příbrami nastal zásadní posun.

„Úřad ministerstva dopravy vydal stavební povolení (SP) na akci D4 Milín – Lety. Z pěti úseků chybí vydat SP pouze na úsek Čimelice – Mirotice,“ oznámil Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Vše směřuje k tomu, že by se dálnice mohla začít rozrůstat v první polovině roku 2021. Stát v tomto případě využije takzvaný PPP projekt, spojení soukromého a veřejného sektoru. Vybraná firma nejdříve vše vybuduje za vlastní peníze.

„Bude to vlastně dálnice na operativní leasing. Stát je vlastníkem, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové D4 a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby,“ vysvětlil ministr dopravy Karel Havlíček.

Mezi jihočeskou a středočeskou částí dálnice D4 zbývá dostavět 32 kilometrů, součástí je právě i obchvat Čimelic. Pokud půjde vše dobře, hotovo by mohlo být v roce 2024.

„Lidé tady na to čekají už tak 15 let, takže raději ohledně termínů zůstáváme střízliví. Pokud se začne od Příbrami, tak se na nás dostane asi až ke konci,“ podotkl další z obyvatel Čimelic Jiří Fousek.

V obci je vedoucím restaurace Na Knížecí, a tak očekává, že s dálnicí také ubude zákazníků. „Nyní projíždějící dělají tak 30 procent, přes léto to je možná až polovina. Musíme se na pokles připravit,“ dodal smířlivě.

MF DNES v Čimelicích, kudy vede hlavní tah z Prahy do Písku a Strakonic, také provedla sčítání. Například těžká nákladní auta tvořila v běžný všední den přibližně 25 procent z celkového provozu.

Kromě toho, že už je na čtyři z pěti úseků D4 vydané stavební povolení, pokračují také výkupy a ŘSD už drtivou většinu pozemků vlastní. Ve dvou případech je to 100 procent, nejméně zatím pro část od křížení se silnicí na Příbram po Milín, i tam už však má 88,4 procenta ploch.

„Stavba úseků ovšem může začít, aniž by byly vykoupené všechny pozemky,“ doplnil Jan Studecký, mluvčí ŘSD. V takovém případě by zhotovitel jen dočasně vynechal místo, kde by ještě ředitelství případně vyjednávalo. Práce by tam zahájil po získání půdy.

Vítěz soutěže o dobudování a provoz D4 ještě není známý, ve finále jsou dvě mezinárodní konsorcia. Odhad ceny za 32 kilometrů dálnice byl 25 miliard korun, obě nabídky byly výrazně nižší, a to o necelých sedm a v druhém případě o více než osm miliard korun.

V současné době chybí vydání ještě některých dílčích stavebních povolení. Vláda také musí schválit koncesionářskou smlouvu a hlasovat budou v této věci i poslanci.

Projekt PPP na D4 bude kromě samotné výstavby a financování z peněz soukromého investora znamenat i provoz a údržbu dálnice po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy. Ta bude uzavřená na 28 let. Pro samotné řidiče bude úsek zpoplatněný stejně jako jiné komunikace v České republice.

Stát svěří vítěznému sdružení do provozu a údržby ještě dalších 16 kilometrů čtyřpruhových silnic, které bezprostředně přiléhají k D4. Jsou to komunikace od Skalky na Příbramsku po Krašovice u Písku.

Pokračovat může i D3 ke Kaplici

Dobrou zprávou je, že pokročila i příprava stavby dálnice D3 na jihu Čech směrem k hranicím s Rakouskem. Stavební povolení má nově část Třebonín – Kaplice nádraží.

„Na úsek dlouhý 8,5 kilometru máme také prakticky dokončenou majetkoprávní přípravu,“ ujistil Mátl.

Výběrové řízení na zhotovitele je spuštěné a zájemci nabídky podávají do prosince. Předpokládaný termín zahájení stavby je na přelomu března a dubna 2021.